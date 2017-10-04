Говорите эти 12 фраз своему мужчине, и он будет любить вас еще сильнее

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Мы точно знаем, что близкий человек заслуживает самых лучших слов в мире. Но частенько мы оказываемся в ситуациях, когда бывает сложно верно выразить то, что чувствуешь. AdMe.ru делится с вами фразами, которые психологи рекомендуют говорить любимым, чтобы отношения были крепкими, как сталь.

1. Я понимаю

В напряженной ситуации важно подстроиться под настроение собеседника. Грустит? Можно немножко погрустить вместе, чтобы дать ему понять, что вы на одной волне. Даже в самом безрадостном монологе отыщется пара-тройка моментов, с которыми захочется согласиться. А потом можно и к веселым темам переходить.

2. Мне нравится!

Мы воспринимаем достигнутый результат только как половину успеха. Вторая половина — это когда триумф признали окружающие и, самое главное, любимый человек. Только после одобрения мы получаем полное удовлетворение от достижения цели, чувствуем себя успешными и счастливыми. А ведь именно это и нужно, верно?

3. Как ты планируешь поступить?

Когда люди рассказывают о проблеме, они не ждут руководства, а рассчитывают на эмоциональную поддержку. Вместо непрошенного совета лучше выразить свое участие простым вопросом: «Как планируешь поступить?»

4. Ты такой... заботливый / решительный / смелый

Комплименты — ценная «валюта», которая нам ничего не стоит, но настраивает на успех, вселяет силу и дает поддержку. Доказано, что мозг воспринимает комплименты так же, как денежное вознаграждение за проделанную работу.

5. Может, сегодня тебе провести время с друзьями?

Каждому в паре нужно личное пространство. Если партнеру нужно побыть наедине с собой, стоит дать ему время на то, чтобы он восстановил энергию.

6. Помнишь, как мы...

Этот простой вопрос поможет запустить поток положительных воспоминаний, создаст уютную и теплую атмосферу в самый грустный день. Доказано, что ностальгия помогает справиться со стрессом и тревогой, повышает оптимизм, пробуждает вдохновение.

7. Какое у тебя самое счастливое воспоминание из детства?

Выделите 10 минут в день, чтобы поговорить со своим партнером о чем угодно, кроме работы, семьи или отношений. Спросите, какой у него любимый фильм и почему. Попросите поделиться счастливыми воспоминаниями из детства. Делайте это за обедом, перед сном или в любое другое время. Пока вы это делаете каждый день, вы развиваете отношения, вливаете в них жизнь.

8. Прости

Ссориться — это нормально. Главное — вернуть мир, оставив обиды в прошлом, ведь никому не хочется жить в зоне «боевых действий». В ссоре не бывает одного виноватого, и чем быстрее один признает свою часть неправоты, тем выше вероятность дождаться ответных извинений.

9. Спасибо

Психологи отмечают, что благодарность — одна из самых позитивных эмоций. Когда человек чувствует, что ему благодарны за что-то, он настраивается делать это еще лучше ради самого факта благодарности. Просто благодаря за что-либо, мы формируем в партнере нужные чувства и намерения помимо его сознательного контроля.

10. Ты справишься

Эта фраза способна любое кажущееся поражение превратить в отложенную победу. Уверенность в том, что партнер справится, поможет ему почувствовать себя способным выдержать любые испытания.

11. Я люблю тебя

Все пары разные, поэтому психологи советуют прямо спросить у партнера: «Что я могу сделать, чтобы ты чувствовал себя любимым?» Это будет ваш собственный способ признания в любви, который подойдет только вам двоим.

12. Я счастлива с тобой

Любить по-настоящему — это еще и хотеть, чтобы партнер был счастлив. Это не значит, что один имеет власть (или обязанность) сделать счастливым другого. Счастье не приходит снаружи — оно живет внутри. Оно зависит не от поступков партнеров. Счастье приходит от того, как каждый из двоих воспринимает эти поступки. Если в паре оба счастливы, значит, в их отношениях учитываются интересы и потребности каждого.