12 фишек в составлении резюме, которые сделают вас заветной мечтой компаний

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Поиск работы — очень ответственный и непростой процесс. И насколько удачно все сложится, зависит не только от вашей ценности как работника, но и умения грамотно презентовать себя. Ведь именно с резюме начинается знакомство компании с каждым будущим сотрудником. Мы в AdMe.ru изучили рекомендации экспертов и узнали 12 хитростей, которые помогут вам составить профессиональное резюме. Кстати, в конце вас ждет приятный бонус.

Фотографии в бикини с отдыха или с занятий в тренажерном зале не стоит прикреплять к резюме. Компанию вы интересуете как специалист, поэтому и фотография должна быть под стать. Иначе вы рискуете натолкнуть рекрутера на сомнения: действительно ли вы понимаете цель своей работы?



Также стоит позаботиться о своей страничке в социальной сети — многие рекрутеры любят туда наведаться, чтобы получше узнать кандидата. Убедитесь, что там нет информации, которая может вас выставить в невыгодном свете.

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Когда вам задают вопрос о ваших пожеланиях к будущей зарплате и при этом конкретная цифра со стороны работодателя еще не озвучена, будет правильнее ответить следующим образом: «Я проанализировал рынок труда и выяснил, что в среднем специалисты моего уровня получают 50 000 рублей. Из них оклад — 25 000 рублей, плюс проценты. Я считаю, что могу претендовать на более высокую зарплату, так как мои основные достижения — это...

Но мне хотелось бы выслушать ваше предложение, потому что меня заинтересовала вакансия в вашей компании».



Конечно, если ваш опыт работы и достижения уступают требуемым — делайте поправку на это.