12 действий, которые вызывают у нас чувство стыда. А зря

Фразу «Что скажут люди?» слышал каждый из нас хотя бы раз в жизни. Да, общество и окружение влияют на наше поведение, но дело в том, что и мы сами можем менять общество. Безусловно, всегда найдется тот, кто будет критиковать вашу одежду, привычки, образ жизни. Но если перестать пытаться оправдать чьи-то ожидания, жизнь принесет куда больше радости.

AdMe.ru составил список действий, из-за которых вы совершенно точно не должны переживать.

Приходим в испачканной одежде

Вы не в силах контролировать все вокруг, будь то внезапная смена погоды или нерасторопный прохожий, толкнувший вас, когда в руках был стакан кофе. «Со всяким случается», — может сказать добрый друг или подруга. А чувство стыда чаще всего возникает после сделанного вам несправедливого замечания или критики в ваш адрес. И если объяснения от вас не принимаются, то важно не позволить стрессу усугубить ситуацию. Главное — помнить, что задача ваших эмоций — заставить вас увидеть проблему и спокойно найти пути ее решения.

Обсуждаем бывших

Конечно же, не стоит на первом свидании несколько часов подряд жаловаться на то, сколько боли принесли вам бывшие партнеры. Но обсуждение того, каким вы хотели бы видеть ваше общее будущее, поможет не тратить время зря и не утонуть в иллюзиях. Кстати, по тому, как мужчина или женщина отзываются о своих бывших возлюбленных, можно понять, как он или она будут относиться к вам. Ведь люди склонны следовать шаблонам поведения в отношениях.

Просим помощи



Даже самые независимые люди могут попасть в ситуацию, когда без посторонней помощи не обойтись. Некоторые думают, что, попросив поддержки, они потеряют контроль над происходящим, могут показаться некомпетентными. Но важно помнить, что признание своих слабостей — это признак силы. И чем дольше вы откладываете решение проблемы, тем сложнее будет ее устранить. Стоит только обратиться за помощью, и вы поймете, что в мире немало людей, которые готовы поддержать вас в трудную минуту.

Смотрим «некачественные» фильмы

В английском языке даже есть термин «guilty pleasure», что переводится как «постыдное удовольствие». Это может быть любовь к фильму, книге или песне, которые не пользуются популярностью как у критиков, так и у публики, а порой даже высмеиваются. Как приятно бывает вечером после работы лечь на диван и посмотреть какую-нибудь глупенькую комедию, отвлекающую от повседневных забот! Такими предпочтениями мы вряд ли будем хвалиться, но стоит ли стыдиться этих радостных моментов? Всем нам необходима разрядка, отдых для мозга, который можно получить, занявшись бессмысленным, как нам кажется, делом. Ведь это потенциально позволяет снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Слушаем аудиокниги

«Аудиокниги — для ленивых», «Так и читать разучишься», — может сказать вам кто-то. Но откуда сегодня брать свободное время на чтение даже самого любимого романа? Прослушивание аудиокниг позволяет параллельно заниматься чем-то еще. Можно, например, выполнять упражнения в спортзале, вышивать, в конце концов, мыть посуду, слушая новый бестселлер.

А если вы получаете образование, то вместо того, чтобы брать в дорогу 4 тома «Войны и мира», куда удобнее просто скачать аудиофайл на смартфон.

Следуем мечтам, несмотря ни на что

В детстве мы легко фантазируем о счастливом будущем. Но с возрастом, когда начинаем смотреть на вещи исходя из своего опыта, нам все труднее отдаваться мечтам, которые кажутся недостижимыми. А зря. Не слушайте тех, кто говорит вам: «Это все пустые мечтания». Ведь сначала всегда появляется мысль, потом мы начинаем замечать пути ее реализации, действуем, получаем отказы и в конце концов достигаем намеченной цели. Кстати, согласно исследованиям, именно мечтания могут сделать нас наиболее продуктивными.

Открыто говорим, что чего-либо не знаем

Наверняка в вашей жизни были моменты, когда казалось, что все вокруг знают о чем-то и только вы впервые об этом слышите. В эту минуту многие из нас даже готовы солгать, чтобы не потерять собственного достоинства в глазах общества. Но только принятие незнания откроет нам двери к получению новой информации, обогащению опыта. Невозможно знать все на свете. Но сегодня, как никогда, легко найти необходимую информацию в интернете за считанные минуты. К тому же еще Платон сказал: «Круглое невежество не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний намного хуже».

Прощаем других и себя



Возможно, в вас до сих пор живет обида на родителей, которые чаще критиковали, чем оказывали моральную поддержку. Или вы не можете забыть боль, которую принесли слова бывших партнеров. Вероятно, вам кажется, что простить этих людей невозможно. Но только прощая, вы освобождаетесь от роли жертвы и возвращаете себе утраченную энергию. Еще тяжелее бывает простить самих себя за какой-либо проступок. Однако и здесь важно знать, что испытывать чувство вины первое время даже полезно, в отличие от стыда, ведь оно влечет за собой действие, а не самоистязание. Не отрицайте то, что сделало вас сильнее и опытнее, и двигайтесь дальше.

Проводим время дома

Если шумным компаниям друзей и вечеринкам вы предпочитаете одиночество дома, то вас наверняка не раз заставляли чувствовать себя виноватыми. Ваше желание проводить время наедине говорит о том, что вам нескучно с самим собой, у вас богатый внутренний мир. Но самое главное — делать то, что доставляет вам удовольствие. А вот притворяться веселым и общительным, когда этого не хочется, совсем ни к чему. Исследования показывают, что люди в одиночестве чувствуют себя более расслабленными и испытывают меньше стресса.

Строим карьеру будучи женщиной

Сегодня, во времена, казалось бы, равных прав и возможностей, женщинам все равно сложнее строить карьеру, чем мужчинам. Например, из-за таких препятствий, как «стеклянный потолок» — ограничения в продвижении по карьерной лестнице по причинам, не связанным с профессиональными качествами. А порой, когда женщинам удается занять места на высоких должностях, возникает другая трудность: они испытывают на себе давление общества. Многие до сих пор считают, что недопустимо брать на себя решение трудных задач и отдавать больше сил работе, чем семье. Но ведь нет ничего постыдного в том, чтобы гордиться достижениями и исключать из своей жизни людей, которые подрывают вашу веру в себя.

Предпринимаем новые попытки после неудач

Мы очень часто воспринимаем неудачу или отказ как окончательный провал. Это в корне неверно. Да, страх быть отверженным заложен в нас биологически, мы боимся остаться изолированными от общества, опасаемся перемен. Но любая новая попытка доказывает, что вы не упускаете новый шанс добиться цели. Знаменитый изобретатель Томас Эдисон говорил: «Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 тыс. способов, которые не работают».

Проявляем эмоции будучи мужчиной

«Мужчины не плачут, не испытывают эмоций и вовсе несентиментальны» — все это стереотипы и установки, которые до сих пор существуют во всем мире. Даже несмотря на то, что ученые подтверждают, что подавление эмоций может привести мужчин к проблемам с психическим здоровьем. Согласно исследованиям, младенцы, в чьем воспитании принимают участие эмоционально вовлеченные отцы, демонстрируют лучшее умственное развитие по сравнению с теми, чьи папы ведут себя более отстраненно.