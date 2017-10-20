12 ценных качеств человека, от которого невозможно уйти

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Есть такие черты характера и особенности поведения, которые каждый человек хочет видеть в своей половинке, даже если сам себе не признается в этом. С обладателями таких качеств тепло, спокойно и уютно. AdMe.ru делится ими с вами.

Самодостаточность

Самодостаточный человек не сравнивает себя с другими, не оглядывается на мнение соседей и не перекладывает на партнера ответственность за свое эмоциональное состояние. Такой человек не теряет себя, не растворяется в отношениях, а, напротив, приносит в них свои мечты и планы. Он уверен в себе и своем выборе. С таким человеком хочется покорять новые вершины.

Честность

Честные люди не боятся говорить правду, они искренни в суждениях и честны перед собой. С таким человеком легко и приятно общаться, на него можно положиться. Честный партнер никогда не предаст, а это очень ценно.

Доверие

Важно, чтобы вторая половинка доверяла тебе и в мелочах, и в чем-то глобальном, от выбора десерта к празднику до рассказа о своих переживаниях. Без доверия отношения развалятся или превратятся в тиранию с тотальным контролем каждого шага. В отношениях должно быть комфортно и уютно, и доверие — очень важный ингредиент любви.

Заинтересованность

Чтобы романтика не проходила и быт не заедал, необходимо заигрывать друг с другом, флиртовать, делать маленькие сюрпризы, вести интимные разговоры, лелеять искорку интереса и страсти. Партнер, проявляющий заинтересованность и показывающий, что хочет быть рядом, очень нравится и ценится.

Чувствительность

Способность тонко чувствовать настроение, умение сопереживать, видеть красоту вокруг, наслаждаться сиянием солнечного света сквозь листья, плакать над доброй сказкой. Чувствительность делает человека живым, родным и мягким. Такого хочется обнять и любить.

Поддержка

Каждому хочется чувствовать поддержку близкого человека. Ощущать сочувствие, сопереживание. Важно знать, что твоя половинка не покинет тебя в беде, что она всегда на твоей стороне, что бы ни случилось. Что вы одна команда и со всем справитесь вместе. Эта уверенность вдохновляет на свершения.

Верность

Неизменность чувств и отношения ко второй половинке даже под натиском соблазнов. Верность партнеру и телом и душой. Верность себе, своим взглядам и убеждениям. Человек, обладающий такими ценными качествами, — подарок судьбы.

Чувство юмора

Чувство юмора помогает преодолевать мелкие проблемы, решать споры. Да и с ним просто веселее жить. Человек, обладающий хорошим чувством юмора и здоровой самоиронией, имеет развитый интеллект. А такого любить гораздо приятнее.

Терпение

Умение ждать без упреков, стойко противостоять неудобствам и проблемам, пытаться снова и снова, не жалуясь на неудачи, — эти качества на вес золота. Мудрость такого партнера способна творить настоящие чудеса.

Оптимизм

Приятно видеть рядом человека жизнерадостного, излучающего счастье. Он умеет видеть позитив во всем и наслаждаться моментом. Рядом с таким партнером любая проблема кажется несущественной. Оптимист вдохновляет никогда не опускать руки.

Доброта

Никто не хочет терпеть рядом злого и ворчливого человека. А когда человек не злится по пустякам, прощает ошибки, умеет находить компромисс, искренне улыбается, излучая тепло и доброту, — такого человека не хочется отпускать. Отзывчивый и светлый человек — это настоящее сокровище.

Любовь

В отношениях важно чувствовать любовь. Когда близкий человек не скупится на проявления чувств, когда хочет быть рядом, несмотря ни на что. Ради такого человека хочется совершать подвиги, большие и маленькие.