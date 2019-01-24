12 «безобидных» фраз, которые за 2 секунды способны вывести беременную женщину из себя

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Беременные зачастую очень раздражительны. В этом принято винить гормоны, в частности гонадотропин. Но на самом деле у нервозного состояния дам в положении есть не только физиологическая причина: будущие матери переживают за своего ребенка и, понимая всю тяжесть ответственности, испытывают колоссальный стресс. На фоне всего этого любая неосторожно брошенная фраза может стать причиной глубоких переживаний.

Мы в AdMe.ru решили облегчить жизнь беременным и окружающим их людям и составили список фраз, которые не стоит произносить вслух при женщине, готовящейся стать мамой.

Всевозможные запреты

Человек в принципе не любит, когда ему что-то запрещают, а уж если речь идет о беременной женщине, то, как говорится, пиши пропало. Поверьте, женщина в положении прекрасно знает, что ей нельзя, потому что ей об этом уже сказал гинеколог. Если вы не врач, воздержитесь от глупых советов, тем более что они могут даже навредить.

Напоминания о том, что в вашем положении нельзя переживать

Серьезно? Тогда почему вы бесите такими фразами? Беременная женщина обречена на то, чтобы нервничать, ведь она волнуется за будущего ребенка, а кроме того, сказывается гормональная перестройка организма. Если вы хотите облегчить ей жизнь, старайтесь избегать этой фразы: она имеет прямо противоположный эффект.

«Беременность — это не болезнь»

Если это так, то что тогда в диспансерной книжке делает фраза «диагноз — беременность 19 недель»? Да, в отличие от болезни, ожидание желанного ребенка — это радость, но одновременно это и очень серьезная нагрузка на организм.

Бестактные вопросы о репродуктивном здоровье

Этот вопрос, который чаще всего задают мамам двойни и тройни, прямо-таки наполнен тактичностью. Если немного перефразировать, то он звучит так: «Ты способна забеременеть?» Согласитесь, далеко не все готовы обсуждать с кем-либо свое репродуктивное здоровье, а для кого-то эта тема и вовсе может оказаться болезненной.

«Ого, такой большой живот!»

Обычно эта фраза сопровождается попыткой погладить беременную. Пожалуйста, если вы не близкий родственник будущего ребенка, не надо так делать: у женщины уже работает материнский инстинкт, и ей не нравится, что кто-то лезет в зону нахождения ее потомства. И да, она знает о размерах своего живота, не стоит ей очередной раз об этом сообщать, это крайне раздражает. Лучше помогите, ведь ей очень тяжело передвигаться.

«А вот у меня на этом сроке...»

Еще хуже предыдущей фразы, особенно когда за ней следует продолжение: «Вот у меня на таком сроке живот уже был такой-то». Беременные очень мнительны и сильно переживают за малыша, поэтому могут подумать, что с ним что-то не так. Даже если будущая мама уверена в том, что все в порядке, это сравнение бесит: как будто ее беременность ущербнее, чем у «тактичной» собеседницы.

«Тебе нужны детские вещи? У меня остались»

С такими вроде бы и доброжелательными предложениями нужно быть очень осторожными. Зачастую мамы, особенно если беременность первая, предпочитают одевать своих малышей во все новое — в ту одежду и обувь, что выберут в магазине сами. Если это тот случай, то помните, что ваше щедрое предложение могут расценить как желание избавиться от хлама.

«Предсказывание» пола будущего ребенка

Неужели? И зачем тогда она столько раз делала УЗИ? Надо было сразу обратиться к эксперту! На самом деле когда у женщины заметен животик, то пол, как правило, уже известен. И если вам его не сообщают, не стоит строить вот такие нелепые догадки. Особенно глупо это выглядит в том случае, если вы ошиблись.

«А вот в мое время...»

Что вы ждете в ответ от будущей мамы? Что она бросится вам в ноги с покаянием и попросит прощения, что родилась в условиях более комфортной демографической политики? Серьезно, фраза звучит так, будто вы хотите ее пристыдить, только вот она не виновата в том, что ей повезло больше, чем вам.

Вопросы об имени

Этот вопрос уместен для близких друзей и родственников. Если вы не самый близкий человек, не стоит его задавать, ведь для многих эта тема слишком интимна. Кто-то предпочитает не называть имя малыша из суеверий, и, даже если вы считаете такую причину глупой, вам придется это решение уважать.

«Не терпится уйти в декрет?»

Звучит так, будто вы ее упрекаете в том, что она не справляется с должностными обязанностями. Если это так, просто сообщите, что вы недовольны ее работой. Если она прекрасный сотрудник и проблем нет, то к чему вообще этот вопрос?

«Солененького хочется, да?»

Нет, она хочет, чтобы ей перестали задавать этот нелепый вопрос! И в самом деле, хватит уже распространять мифы об особых пристрастиях беременных женщин: в большинстве случаев они просто испытывают больший голод, чем обычно. Более того, им, скорее всего, вообще нельзя эти самые огурцы, ведь соленое — это непозволительная для беременных нагрузка на почки.

Бонус: после того как ваш малыш родился, вам предстоит услышать другие, не менее раздражающие фразы

А вам приходилось слышать безобидные на первый взгляд, но на деле очень неприятные замечания, которые люди считают нужным сделать беременной женщине?