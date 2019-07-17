11 жизненных ситуаций, когда не нужно помогать другим

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Учеными доказано, что природе человека свойствен альтруизм. Именно поэтому порой мы стремимся помочь людям даже в ущерб себе.

AdMe.ru же не полностью согласен с таким подходом и знает ситуации, когда оказание услуги кому-либо может быть не только бессмысленным, но и вредным, причем как для нас, так и для другого человека. Итак, помощь далеко не всегда стоит предлагать, когда...

Оказываете свои профессиональные услуги бесплатно

Наверняка вам приходилось попадать в ситуации, когда вас просят помочь, потому что услуга относится к сфере вашей профессиональной деятельности. Да и вообще: «Ну чего тебе стоит?». Особенно это касается представителей творческих профессий: художников, рекламщиков, журналистов, дизайнеров. Помогая людям бесплатно в этом случае, вы не только обесцениваете собственные знания, умения и навыки, но и теряете деньги, которые могли бы заработать, сделав ту же работу для других людей.

Не можете сделать это качественно

Автор популярной статьи «Почему я перестала помогать людям и вам советую» КэмМи Фам пишет о том, что не надо предлагать помощь, если вы не можете оказать ее хорошо. В качестве примера она рассказывает такую историю. Как-то ее родители уезжали за границу и попросили присмотреть за цветами. Но КэмМи Фам не особо умела ухаживать за растениями, поэтому часть из них была залита, а часть пересохла. По ее мнению, если бы она честно призналась, что не представляет, как правильно поливать цветы, то родители нашли бы более компетентного человека и остались бы довольны его помощью.

Постоянно даете кому-то деньги

Профессиональные попрошайки, друзья, которым вечно не хватает совсем чуть-чуть, родственники, которые все время занимают до зарплаты, — всем этим людям тоже надо научиться говорить «нет». Они настолько привыкают жить на добровольные пожертвования и рассчитывать на вашу помощь, что просто не прикладывают усилий, чтобы как-то изменить ситуацию. Многие люди даже отказываются от более прибыльной, но более сложной работы или вообще от таковой, потому что им вполне хватает тех финансов, которые им дают. Вы же тратите собственные деньги на тех, кто это не оценит по достоинству.

Благотворительность не оправдывает свое назначение

Токсичная благотворительность — это сбор средств, который ведется не для помощи нуждающимся в первую очередь, а для удовлетворения собственных амбиций, создания образа спасителя среди тех, кто собирает финансы на больных детей или животных. Такую благотворительность можно распознать по стихийности сбора, отсутствию каких-либо отчетностей и лжеволонтерам. Не стоит поддаваться эмоциям и переводить свои деньги на карту незнакомых людей, увидев трогательные фотографии. Таким образом вы не помогаете тем, кому рассчитываете, а лишь тешите самолюбие людей, наживающихся на чужом горе. Причем как в эмоциональном, так и в финансовом плане.

Стремление помочь — это ваша потребность

Многие психологи рекомендуют не помогать человеку до тех пор, пока он сам не попросит помощи. Возможно, ему и не нужны ваши услуги, как вам кажется. Иногда так получается, что желание оказать помощь — это больше ваша потребность, чтобы почувствовать себя нужным или самоутвердиться за счет кого-то. Вы смогли быстрее и лучше справиться с задачей, которая у другого человека требовала больше ресурсов.

Истинный мотив — удовлетворить собственное честолюбие

Треугольник Карпмана — социальная и психологическая модель взаимоотношений между людьми, описанная психиатром Стивеном Карпманом. Согласно ей, человек может выступать в одной из трех ролей: жертва, преследователь и спаситель. Цели последнего наименее очевидны. На первый взгляд кажется, что он хочет помочь жертве и прилагает для этого максимум усилий. Однако на самом деле у спасителя есть свои скрытые мотивы. Например, ему может нравиться ощущать, что от него кто-то зависит или что ему доверяют. В таком случае помощь является лишь возможностью реализовать собственные желания.

Человек привык всегда полагаться на кого-то

Превозмогая себя, человек приобретает опыт, почти как иммунитет от некоторых болезней. Если не дать ему возможности разрешить какие-то трудности самостоятельно, то он не получит необходимые навыки, чтобы справляться с аналогичными ситуациями в дальнейшем. Помогая, вы не должны полностью выполнять за человека его работу. Вы можете лишь облегчить его задачу, если сам он с ней объективно не справляется.

Дело касается детей

Разумеется, это не универсальное правило. Однако многие родители пытаются решить и сделать за детей все, начиная с выбора блюда, которое они будут есть, и заканчивая домашним заданием и выбором друзей. Выросший ребенок просто не сможет делать многие вещи самостоятельно, принимать взвешенные решения. Например, не научится мириться сам, если это за него постоянно будут делать родители, что скажется на построении их взаимоотношений во взрослом возрасте. Однако, конечно, детям надо показывать пример, как себя вести в новых или сложных ситуациях. Также нельзя бросать их одних при решении серьезных задач. Иначе это скажется на психологическом состоянии детей и доверии к родителям и миру.

Излишняя помощь приводит к искаженному восприятию мира

Постоянная помощь ребенку во всем таит в себе и другую угрозу. Если он не научится справляться с трудностями сам и не поймет, что не все в мире происходит так, как он хочет, то в дальнейшем часто может впадать в состояние фрустрации. Оно наступает, когда ожидания от реальности и желания не соответствуют возможностям и происходящему, из-за чего человек будто впадает в ступор. Люди начинают испытывать стресс, разочарование, тревогу, раздражительность. А впоследствии фрустрация может повлечь за собой даже депрессии.

Вы помогаете «потому что», а не «для того чтобы»

Чаще всего мы помогаем человеку, потому что он является нашим другом/родственником/оказал услугу нам в прошлом. Однако некоторые специалисты советуют обращать внимание не на прошлое, а на будущее, то есть помогать «для того чтобы». Тогда помощь будет более направленной и полезной, ориентированной на результат.

Вы дарите подарки воспитанникам детских домов

Это может показаться странным, но все больше специалистов не советуют дарить какие-то особенные или личные подарки детям, живущим в детских домах. Они привыкают к тому, что многие вещи появляются просто так, и не учатся их ценить. К тому же это нередко приводит к конфликтам в детском коллективе, а в дальнейшем и к проблемам во взрослой жизни. Лучше подарите этим детям свое время и внимание. Полезными могут быть и какие-то практичные вещи, например канцелярия.

А в каких ситуациях, по вашему мнению, не стоит помогать другим людям?