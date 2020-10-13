11 жестов, которые с головой выдают неуверенного человека, даже если он рта не открыл

Людям не нравится показывать слабость, поэтому в непростые для нас моменты мы стремимся скрыть свою неуверенность и продемонстрировать окружающим, что владеем ситуацией и чувствуем себя комфортно. Однако одних слов для этих целей недостаточно: язык тела может выдать настоящие эмоции и переживания человека.

Мы в AdMe.ru составили список жестов, который пригодится тем, кто хочет научиться читать собеседника как открытую книгу и перестать выглядеть робким.

1. Сутулиться

Плохая осанка не только вредна для здоровья, но и многое говорит окружающим о характере человека. Неуверенные люди всеми силами стараются быть незаметными, поэтому часто начинают сутулиться, когда находятся в стрессовой ситуации. Как показало исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, испытуемые, которых просили сидеть с прямой осанкой, лучше оценивали свои силы и возможности, а те, кто сидел сгорбившись, были более восприимчивы к негативным эмоциям и низкой самооценке.

2. Скрещивать руки и ноги

Скрещенные руки — это барьер, которым человек отгораживается от внешнего мира, бессознательно защищая жизненно важные органы: легкие и сердце. В этой позе мы можем как утешать себя, снимая стресс с помощью самообъятия, так и выражать активную защиту своих границ. В любом случае закрытые позы красноречиво говорят о том, что человеку в данный момент некомфортно. Скрещивание ног — это более тонкий способ выразить свою неуверенность, ведь окружающие зачастую склонны игнорировать нижнюю часть тела собеседника. Однако эта поза также может говорить о том, что человек находится в неловкой ситуации.

3. Качать ногой

Чем дальше от мозга находится часть тела, тем меньше мы ее контролируем. Человек хорошо отслеживает выражение своего лица и может даже специально изменять его под ситуацию, но вот за движениями ног мы почти не наблюдаем. А ведь покачивание ногой — это попытка психики человека компенсировать сильное напряжение.

4. Суетиться

В момент сильного волнения мозг посылает человеку сигнал «Успокойте меня!» И руки немедленно «отвечают» на его просьбу. Быстрые движения, перебирания предметов, прикосновения к одежде, украшениям, волосам — все это формы успокаивающего поведения, которые помогают человеку снова почувствовать себя комфортно.

5. Прятать руки в карманах

В культурах некоторых стран жест «руки в карманах» считается грубым. Но, даже если отставить в сторону вопросы этикета, такая поза чаще всего кажется людям признаком замкнутости, закрытости и наталкивает на мысль, что человек что-то скрывает.

6. Прикрывать рот рукой или пальцем

Прикрытие рта рукой — жест, который используют дети, спохватившись, что сказали что-то лишнее. Взрослея, люди лучше контролируют язык своего тела, но защита рта рукой все равно может присутствовать, хоть и в более замаскированном виде. Когда человек боится или не хочет высказывать свое мнение, мозг на уровне подсознания посылает сигналы сдержать произносимые слова и пальцы сами тянутся к губам.

7. Постоянно дотрагиваться до разных частей тела

Поглаживание шеи, касание лба, почесывание частей тела — это жесты, которые совершаются автоматически, чтобы снять напряжение. Они указывают на то, что человек испытывает эмоциональный дискомфорт, в чем-то сомневается или чувствует незащищенность.

8. Сидеть на краю стула

Люди, испытывающие тревогу, чувствуют себя беззащитными и маленькими, а окружающий мир кажется им враждебным и недружелюбным. Сидение на краю стула можно отнести к проявлению зажатости и скованности, когда человеку хочется быть незаметным и занимать как можно меньше места.

9. Покашливать перед тем, как что-то сказать

Пытаясь замаскировать жест «прикрытие рта рукой», люди могут притворно покашливать перед тем, как что-то сказать. Другой причиной такого поведения может быть то, что у человека, испытывающего стресс, учащается пульс, активизируется работа потовых желез, уменьшается слюноотделение и откашливание помогает справиться с сухостью в горле.

10. Неестественно улыбаться

Улыбка может быть защитной реакцией организма, с помощью которой человек пытается скрыть свое волнение. Фальшивую улыбку может выдать ее чрезмерность, когда уголки рта поднимаются слишком высоко, или тот факт, что мышцы вокруг глаз остаются неподвижными.

11. Долго стоять в одной и той же позе

Есть 3 защитные реакции организма в условиях, когда мы ощущаем угрозу: бить, бежать или замереть. Неуверенный человек чаще всего не может открыто противостоять противнику, а убежать у него не всегда получается, поэтому в момент стресса он впадает в оцепенение и ждет, когда неприятная ситуация закончится.