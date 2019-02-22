11 вредных вещей, которые не запрещают детям мудрые родители

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Продвинутые родители стремятся развивать и контролировать детей прямо с пеленок. Один из наиболее популярных и действенных способов воспитания — запрет: на бесконтрольные просмотр ТВ и пользование интернетом, опасные игры, драки и не соответствующие интересам родителей увлечения. Многие из этих запретов целесообразны, однако перегибать палку не стоит. Ведь иначе родитель рискует вырастить несчастного человека.

AdMe.ru голосует за свободу самовыражения и здоровое, полноценное детство. Мы выяснили, какие вещи не стоит запрещать ребенку и что может получиться в противном случае.

1. Смотреть современные «дикие» мультики

Благотворное развивающее влияние мультфильмов на детей младшего возраста успешно доказано. Более того, мультики обучают ребенка быстрее, чем если бы это делал воспитатель в садике или родитель: они показывают окружающую действительность и учат приспосабливаться к ней. Каждый мультфильм при этом отражает культурные традиции народа, поэтому предпочтение стоит отдавать отечественным произведениям. Воспитывая чадо только на анимационных фильмах двадцатилетней давности, стоит учесть, что ребенок может вырасти «странным» и будет отличаться от сверстников во взглядах, поведении, предпочтениях. Во всяком случае, этих рекомендаций имеет смысл придерживаться в младшем возрасте, когда формируется характер и собственная шкала ценностей.

2. Играть в опасные игры

Стремление к исследованию мира заложено в наших генах. Практика показывает: когда ребенку предоставлена полная свобода изучать окружающую действительность, он бодр, активен и предприимчив. При ограничениях наблюдаются агрессия, замкнутость и безразличие. Специалисты советуют позволять малышу лазить на турниках, самому качаться на качелях и делать другие потенциально опасные вещи. Только так маленький человек сможет изучить этот большой мир. Ребенок, лишенный самостоятельности, во взрослой жизни может сомневаться в собственных силах и прятаться от внешнего мира.

3. Портить собственные вещи

Ругать ребенка имеет смысл, если он испортил чужое — например разбил ваши духи или сломал игрушку соседского мальчика. Если же вы подарили малышу какую-то вещь, то запрещать трогать ее, использовать и даже портить уже не стоит. Сделав подарок, вы отказались от каких-либо прав на использование этого предмета. Ребенку лучше понимать с детства, что нести ответственность за сохранность своих вещей нужно самому. К тому же руководит инстинктом ломать вовсе не злой Халк, а всего лишь инстинкт первооткрывателя. Пускай сломает один раз, даже два, а потом перестанет. Единственный важный момент: не рекомендуется покупать новую вещь взамен сломанной сразу же — ребенку требуется время осознать последствия своих действий.

4. Давать сдачи

Этот вопрос наиболее актуален для дошкольников. Самые частые ситуации — конфликты при дележке игрушек с другими детьми. Если на ребенка напал его товарищ, вашему малышу лучше знать, что он имеет право ответить тем же способом. Однако грань здесь тонкая: в силу темперамента, некоторые дети на вполне безобидные вещи могут реагировать агрессивно. Такие случаи детские психологи советуют пресекать сразу. Проблема спорная, и единого мнения у специалистов на ее счет нет. Считается, что возможность контролировать себя формируется в возрасте от 4 лет. Именно тогда стоит объяснить ребенку, что регулировать конфликты со сверстниками следует словесно. То есть малыш не должен убегать от ссоры или ввязываться в драку, а обязан попытаться разрешить проблему дипломатическими способами.

5. Заводить воображаемых друзей

Почти 40 % детей в детстве имеют воображаемого друга. Это не считается отклонением, а даже наоборот — свидетельствует о хорошо развитой фантазии. В психологе ребенок тоже не нуждается: это не проблема и не сигнал какого-то пагубного состояния. Более того, дети обычно в курсе, что их воображаемые друзья на самом деле не существуют. Взрослым лучше воспринимать это просто как игру. Запрет на воображаемых друзей может привести к психологическим проблемам в дальнейшей жизни: замкнутости, стеснительности, меланхолии и сложности в общении с людьми. Кроме того, это может снизить развитие интеллектуальных навыков, которые связаны с творческим подходом к решению каких-либо проблем.

6. Быть странным

Некоторые дети ведут себя так, будто они герои ужастиков. Рисуют гробики, несуществующих дядей и тетей, задают «страшные» вопросы о болезни и смерти. Специалисты рекомендуют отвечать максимально полно и доступно. Вопросы появляются потому, что маленький человек изучает мир и сталкивается с необъяснимыми, с его точки зрения, вещами. Задача родителя — открыть природу этих вещей. Странные интересы со временем проходят. Не стоит их пугаться и запрещать ребенку задавать вопросы или рисовать пугающие вас картинки. А вот если ваш малыш внезапно начинает вести себя странно, можете понаблюдать за его здоровьем. У детей часто случается так, что болезнь (ангину или грипп например) предваряет вот такое чудаковатое поведение.

7. Спать со светом

Бояться спать в темноте абсолютно нормально. Ребенок обычно просит оставить свет, поскольку просто не может уснуть без него. Наилучший выход — это ночник, поскольку он довольно тусклый и имитирует свечение природных объектов (например луны), то есть спать не мешает. Отказ включить ночник может привести к усилению ночных страхов и бессоннице. Если вы хотите отучить ребенка от этой привычки, действовать советуют поступательно. Во-первых, необходимо выслушать суть ночного кошмара. Во-вторых, можно подыграть ребенку. Психологи рекомендуют дать ему «волшебное» одеяло или игрушку, которые защитят от монстров. В крайних случаях поможет дедовский способ — просто быть с малышом, пока он не уснет.

8. Ругаться с другими детьми

Люди, выросшие в многодетных семьях или долгое время проживавшие в доме с большим количеством родственников (вспомните «Один дома»), впоследствии часто принимают своих детей за неких божков. Они считают (и они правы), что дети нуждаются в уважении, понимании, внимании. Ежеминутном. На практике такой подход оказывается неудобным для родителя и пагубным для самого ребенка. Автор книги о воспитании французских детей замечает, что французы не стремятся удовлетворять каждую прихоть ребенка и не спешат ему на помощь всякий раз, когда раздается рев из детской. Дети играют в другой комнате, и вдруг кто-то заревел в голос? Взрослые продолжают заниматься своими делами, и ребенок успокаивается самостоятельно. Правило у них только одно: если крови нет, то вмешиваться не стоит.

9. Смотреть телевизор и лазить в интернете

Телевидение и интернет — главные источники информации в нашем веке. Запрещая ребенку пользоваться ими, родители не дают ему возможности познать современный мир и ограничивают в коммуникации. Книги никогда полностью не заменят всего многообразия всемирной паутины. Другое дело, что устанавливать ограничения по времени на их просмотр, разумеется, необходимо. Более того, специалисты пришли к выводу, что просмотр ТВ-шоу совместно с родителями может быть очень полезен для развития маленького ребенка. Задача взрослых при этом — дать малышам ответ на интересующие их вопросы, которые непременно возникнут при просмотре какой-либо передачи или фильма.

10. Пользоваться ножом

Если ребенок решил воспользоваться ножом, ножницами или чем-то подобным, не стоит паниковать. Можно следовать простой схеме: Ребенок взял нож, и вы спокойным голосом говорите: «Положи».

Предположим, ребенок не реагирует, тогда вы чуть громче повторяете просьбу. Психологи не советуют силой отнимать вещь. Потому что чем больше нам что-то запрещают, тем сильнее хочется сделать наоборот. Ничего страшного, если малыш потрогает предмет под вашим контролем — так он получит опыт. Разумеется, не все разделяют подобную точку зрения. Однако именно ее отстаивает популярный сейчас автор книг о детском воспитании Памела Друкерман.

11. Заниматься не своим делом

Не так давно ученые провели исследование, согласно которому излишне критичные родители могут вырастить психически нестабильных дочерей. Девочки, которые регулярно подвергаются критике, часто во взрослой жизни имеют склонность к самоповреждению. Мы думаем, то же самое можно отнести и к случаю с сыновьями. Не стоит критиковать девочек за стремление заниматься условно мальчиковыми занятиями, и наоборот. Психологи советуют поддерживать ребенка вне зависимости от того, нравится ли родителям его новое увлечение.

Расскажите нам в комментариях, что вы запрещаете своим детям и что запрещали вам ваши родители. К каким последствиям это привело?