11 вещей, которые вы можете узнать о себе, посмотрев на своего партнера

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Любовь не поддается рациональному объяснению, и рассказать, почему мы выбрали определенного человека, мы чаще всего не можем. Однако этот выбор может многое рассказать о нас самих. Поверьте, мы совсем не случайно выбираем высокого или низкого человека, рассудительного или эмоционального, и даже наличие домашнего питомца влияет на наш выбор. Но как именно?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что говорит о нас то, каких людей мы выбираем для отношений. Готовы узнать о себе что-то новое?

1. Внешнее сходство

Меган Фокс и Брайан Остин Грин оба имеют высокий лоб, голубые глаза, широкие скулы, темные волосы и одинаковую форму подбородка.

Начнем с внешности. Говорят, противоположности притягиваются, но, когда речь идет о внешности, все несколько иначе. Уже не одно исследование доказало: на самом деле мы выбираем наиболее похожего на нас человека. Присмотритесь к партнеру — видите общие черты? Наша любовь к другому во многом строится на умении любить себя, и если себя мы любим и считаем привлекательным, то и похожий на нас партнер будет казаться интереснее и приятнее непохожего.

2. Один уровень привлекательности

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли считаются одной из самых привлекательных пар Голливуда.

Еще немного о внешности. Мы часто замечаем, что супруги имеют внешнее сходство. Ученые решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что мы выбираем в спутники жизни людей, не просто похожих на нас, но и находящихся в том же «диапазоне красоты», что и мы сами. Очевидно, что такой человек кажется нам более подходящей парой. Так что, если вы оцениваете своего партнера на десятку, поздравляем, вы тоже 10 из 10!

3. Эмоциональные и рациональные

Леди Гага со своим женихом и менеджером, менее эпатажным Кристианом Карино.

Вечная борьба между холодным рассудком и горячим сердцем привела к интересному балансу: люди действительно стремятся дополнить друг друга. Рациональные личности тянутся к более эмоциональным, а более эпатажные — к рассудительным. Таким образом достигается идеальный баланс, и в результате получается гармоничная пара, где один может все спокойно обдумать, а второй — добавить огня. Если ваш партнер отличается трезвым умом, значит, вам скорее свойственны эмоциональные поступки.

4. Добрые выбирают... добрых

Анджелина Джоли и Брэд Питт удерживают рекорды по благотворительности среди звезд Голливуда.

А с добротой дело обстоит немного иначе. Наиболее гармоничны пары, в которых оба партнера выказывают одинаковый уровень сочувствия и доброты по отношению к окружающему миру. В таком союзе не будет споров по поводу волонтерства или благотворительности, партерам легче найти общий язык. Кроме того, таким людям проще подружиться, начать общаться, а значит, и завести роман. Посмотрите внимательно на своего партнера: если он просто душка, значит, вы тоже.

5. Разница в росте

Рост Роузи Хантингтон-Уайтли — 175 см. При этом девушка любит каблуки и на всех фотографиях смотрится значительно выше Джейсона. Впрочем, Стейтема это, кажется, нисколько не смущает.

Как часто вы видите высокого парня с низкой девушкой? А может быть, наоборот, девушка значительно выше своего молодого человека? Разница в росте у некоторых пар настолько велика, что иногда вызывает улыбку. Но здесь нет ничего удивительного: невысокая девушка делает парня в его же глазах большим и сильным, а высокая кажется более уверенной, напористой и успешной. Таким образом, если мы выбираем невысокого партнера, то скорее стремимся проявить заботу, а высоких людей выбирают те, кто хочет, чтобы заботились о них.

6. Полные фигуры

Эми Шумер сделала карьеру в стендапе, а затем смело перешла на киноэкраны. Ее пышная фигура нисколько не смущает ни зрителей, ни ее мужа, шеф-повара Криса Фишера.

Пара слов о фигуре. Люди все пытаются найти причину любви к приятным округлостям женского тела и пышным формам. Говорить про научные исследования здесь не стоит, но по большей части все склоняются к тому, что пышная фигура — показатель здоровья и готовности к деторождению. Так что можно говорить, что мужчины, предпочитающие крепких и пышных девушек, присматриваются к ним с прицелом на создание семьи. Но есть и другая теория: более крупные женщины кажутся привлекательнее, потому что такая подруга жизни выглядит более сильной и может быть хорошим помощником в ведении хозяйства. Голый расчет. Поэтому, если ваша партнерша отличается аппетитными формами, скорее всего, вы готовы к созданию семьи.

7. Похож на родителей

Бруклин Бекхэм встречается с подающей большие надежды актрисой Хлоей Морец. Уже многие СМИ отметили, что девушка похожа на мать Бруклина, Викторию Бекхэм.

Еще дедушка Фрейд говорил о том, что мы выбираем партнера, похожего на родителя противоположного пола. Но ученые пошли еще дальше и выяснили, что внешность спутника жизни часто имеет сходство с внешностью родителя, какой она была именно в момент появления ребенка на свет. В этом же исследовании проверили еще одну теорию и доказали, что поздний ребенок вероятнее выберет себе партнера с большой разницей в возрасте. Так что стоит присмотреться к партнеру и сравнить его с фотографиями родителей после вашего появления на свет: не похож ли.

8. Наличие домашних животных

Джастин Тимберлейк и до свадьбы был известным собаководом, а после заключения брака они с Джессикой Бил выгуливают питомцев вместе.

Согласно результатам масштабного опроса, женщины обращают внимание и на домашних питомцев мужчины. В частности, мужчина с собакой кажется более надежным и ответственным — еще бы, ведь он как минимум выгуливает ее дважды в день. Таких мужчин выбирают женщины, которые готовы к браку и серьезным отношениям.

9. Заслуженное признание

Отношения Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс начались со взаимной неприязни на съемках фильма «Дневник памяти». А уже после съемок у актеров начался бурный роман, который, к сожалению, так ничем и не закончился. Сейчас они счастливы в браке с другими людьми.

Еще одно занятное исследование помогает иначе посмотреть на законы привлекательности. Согласно проведенному опыту, люди испытывают больше симпатии к человеку, которому изначально не нравились, но затем он изменил свое мнение. А человек, который изначально отозвался о нас хорошо, вызывает меньше симпатии. Возможно, поэтому пары часто рассказывают истории, как они сначала друг друга на дух не переносили, а затем разглядели в человеке свою половину. На самом деле нам нравится именно тот факт, что мы смогли изменить мнение о себе, добиться другого отношения, и именно такая победа заставляет больше ценить общение с этим человеком, а там и влюбиться недолго.

10. Темп шага

Николь Кидман и Кит Урбан поженились более 10 лет назад и выглядят очень счастливыми. Супруги почти одного роста и отлично смотрятся вместе.

Один из самых простых и «приземленных» пунктов в нашем списке. Пары часто ходят в ногу, и это не случайно — люди с одним и тем же темпом шага нравятся друг другу больше, чем с различным. Здесь нет никакой загадки, просто нам так удобнее. Можно гулять и разговаривать без постоянных «догонялок».

11. Доминирующие черты личности

Капризы Пэрис Хилтон известны всему миру — светская львица считается одной из самых скандальных звезд. Ее жених Крис Зилка, напротив, отличается образцовым поведением.

Согласно классической теории личности, внутри каждого из нас есть взрослый, ребенок и воспитатель (он же родитель), и одна из этих черт доминирует. Дети чуть более капризны и наивны, воспитатели могут быть чересчур опекающими, и именно поэтому эти два типа чаще всего сходятся вместе и дополняют друг друга. Присмотритесь к партнеру повнимательнее: если он слишком часто ведет себя как ребенок, может, вам просто нравится воспитывать?

Конечно, ни одна наука не может полностью объяснить любовь и ту магию, которая происходит между двумя людьми, но некоторые черты человека действительно имеют большое значение при выборе спутника жизни. А какие качества в людях привлекают вас?