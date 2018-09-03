11 вещей, из-за которых даже заядлые холостяки начинают задумываться о ЗАГСе

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Бытует мнение, что сильная половина человечества готова пойти на что угодно, лишь бы не жениться. Действительно, некоторые мужчины, даже будучи по уши влюбленными в свою избранницу, не торопятся ставить штамп в паспорте. И считается, что изменить ситуацию под силу лишь целеустремленной женщине, которая знает, как и где надавить. На самом деле, конечно же, существует много других мотивов, по которым мужчина меняет свое отношение к браку.

AdMe.ru поможет разобраться в причинах, по которым мужчины решают создать семью.

1. У женатого мужчины растет авторитет в глазах друзей и начальства

Брак — это серьезная ответственность, как материальная, так и психологическая. Сказав «да» в ЗАГСе, мужчина всем вокруг сообщает, что он готов отвечать за свои слова (как минимум перед женой). Поэтому существует мнение, что начальство на работе смотрит на подчиненного с кольцом как на более разумного и эффективного. Справился с нелегкой битвой за годовой семейный бюджет — значит, такому герою любая работа будет по плечу. Как следствие, у женатых зарплата растет быстрее, чем у их коллег без кольца, согласно исследованию журнала Time. И пример карьерного роста женатых коллег подталкивает «неокольцованных» к смене семейного положения. Но если решение мужчины жениться не подкреплено чувствами, в будущем женщина уже в роли супруги рискует всегда оставаться на втором плане, ведь на первом у него будет работа.

2. Рост шансов получить кредит и визу

В глазах государства и финансовых учреждений женатый мужчина выглядит платежеспособнее холостяка, ведь он должен зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать семью. Поэтому штамп в паспорте только увеличит шанс на получение кредита с большим количеством нулей. Также при собеседовании во многих посольствах спрашивают о наличии супруги. И дело не в показной вежливости работников учреждения. Дело в том, что положительный ответ выступает гарантом возвращения мужчины на родину: его ждет дома семья.

3. Душевное спокойствие

Рано или поздно бесконечные свидания, натянутые улыбки, неловкие паузы за столом надоедают. Тогда мужчина наконец определяется с выбором, ведь так и проще, и банковский счет будет в большей сохранности. И не зря, ведь ученые выяснили, что душевное спокойствие и другие бонусы наличия семьи продлевают жизнь и улучшают здоровье. Конечно, семейная жизнь не сводится к совместному поеданию пиццы у экрана телевизора. Помимо этого, она наполнена путешествиями, романтическими вечерами, воспитанием детей. Но ведь так здорово раз в месяц просто остаться дома и, обнявшись, съесть что-нибудь не особо полезное для фигуры под любимый фильм.

4. Назло бывшей, которая уже вышла замуж

«Она смогла, так чем же я хуже?! Пусть увидит, что я не тряпка!» — так рассуждают мужчины, которые хоть немного, но скучают по своей бывшей. Это приводит к тому, что они продолжают отслеживать жизнь своей прошлой пассии в соцсетях. Фото в свадебном платье или обновленный статус «замужем» подталкивают мужчину к решительным действиям, порой необдуманным. В итоге и в его профиле появляются свадебные фото и гордый статус «женат». Вот только бывшей уже все равно, а из таких браков редко получается что-то хорошее.

5. Стабильная интимная жизнь

Физическая близость для женатого мужчины — это способ поиска единения со своей любимой, а также возможность сбросить напряжение. Причем больше не придется испытывать чувство неловкости, если вдруг что-то не понравится, ведь оба отлично знают, как доставить удовольствие друг другу. А еще, согласно результату опросов мужчин, проведенных Американским институтом здоровья, у женатых интимные отношения гораздо более эмоциональные и чувственные, нежели у холостых.

6. Потому что часики-то тикают!

Да-да, мужчины тоже чувствуют, как неумолимо бегут те самые биологические часы. К такому выводу пришел американский исследователь Джон Моллой. В ходе опроса 121 мужчины многие из них высказали опасение, что с возрастом уменьшается их возможность завести детей. Они хотели бы быть молодыми отцами, чтобы научить своих детей всему, чему обычно учат папы: ездить на велосипеде, ходить на рыбалку, играть в футбол и так далее. И видя, как быстро растут дети друзей и коллег, холостяки всерьез задумываются о смене статуса.

7. Возможность разделить домашние хлопоты и бухгалтерию

С возрастом мужчина начинает все больше ценить комфорт и уют. А поддерживать жилье в порядке будет легче, разделив обязанности. Так освобождается личное время, которое можно потратить друг на друга. Но если молодой человек, который в перспективе может стать вашим супругом, все чаще и чаще предлагает потратить ваше личное время на уборку, стоит задуматься. В законном браке высока вероятность услышать от такого мужчины что-то вроде «место женщины у плиты», «уборка — не мужское дело» и другие подобные фразы-стереотипы о разделении обязанностей.

8. Потому что этого хотят родители

Во многих культурах именно родители принимают решение о женитьбе сына. Это давний обычай, который сохраняется и по сей день. Такие браки сложно назвать романтическими, ведь в них все предопределено. Но бывает и так, что подобные традиции настраивают мужчину на серьезный лад и в перспективе могут подарить девушке вдумчивого, ответственного и уважающего ее супруга.

9. Желание быть вожаком стаи

Природные инстинкты не обманешь. Любой самец — это лидер своего прайда, добытчик, защитник. Таким суперменом для собственной семьи и хочет быть мужчина, чтобы им гордились, восхищались и считали его примером для подражания. Единственный способ стать таким героем — это создать свой собственный прайд.

10. Потому что все вокруг женаты

Рано или поздно холостой мужчина начинает чувствовать себя некомфортно в одиночестве среди супружеских пар друзей. А те еще и всеми возможными способами намекают, что пора бы и ему найти свою суженую. В конце концов пример друзей начинает действовать на холостого мужчину положительно: он воочию видит все плюсы наличия семьи и понимает, что многочисленные страшилки про брак — просто глупости.

11. Любовь

Лучшая и единственная причина, по которой девушке стоит ответить «да». У каждого человека любовь разная, и проявляется она тоже по-разному. Но когда чувство поглощает мужчину настолько, что он забывает о всех своих страхах и сомнениях по поводу брака, перепутать это с чем-то другим невозможно.