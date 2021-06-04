11 вещей, которые родители привыкли запрещать ребенку, но на самом деле они нормальны и даже полезны

Многие родители не позволяют совершать своим детям некоторые поступки только потому, что им самим в детстве не позволяли это делать. Но на самом деле совершенно нормально, к примеру, не доедать порцию каши, есть вредные сладости или бегать по лужам. А вот подобные запреты могут аукнуться детям во взрослой жизни.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие родительские запреты должны скорее кануть в Лету.

1. Не доедать

У детей есть «внутренний датчик», который посылает сигнал в мозг, когда они голодны, хотят пить или же сыты. Если вы заставляете их есть больше, вы изменяете эти естественные рецепторы, вынуждая переедать. Когда такое происходит, дети постепенно начинают игнорировать свой внутренний голос и преодолевают чувство насыщения. Такое переедание может привести к проблемам с лишним весом и даже к ожирению, что влечет за собой низкую самооценку и ложное представление о себе.

2. Есть самостоятельно

Да, накормить ребенка самим — проще и быстрее. Да, он, скорее всего, запачкает себя и все вокруг. Но, запретив ему это, мы лишаем его первых шагов к самостоятельности. Эта возможность дает детям чувство независимости и уверенности, помогает понять собственное чувство голода и сытости.

3. Помогать маме и папе

«Не трогай, разобьешь / прольешь / запачкаешь!» А спустя несколько лет родители жалуются, что ребенок лентяй и совершенно ничего не хочет делать. Когда мы просим ребенка нам помочь, он чувствует собственную значимость. Важны даже неумелые попытки помощи. Ведь это прекрасный способ научить детей чему-то интересному и провести с ними вместе еще больше времени.

4. Рисовать красками и пачкаться

После того как родители разрешат ребенку рисовать самостоятельно, не стоит обращать внимание на испачканные вещи и предметы вокруг. Ведь все это несопоставимо с преимуществами, которые дает этот процесс. Рисование развивает творческое начало, снимает стресс, помогает проявить свои чувства, которые детям пока сложно выразить словами.

5. Бегать по лужам

Перед тем как начать беспокоиться о груде мокрой одежды и грязной обуви, помните, что беготня по лужам — это для детей больше, чем просто развлечение. Думайте о каждом прыжке ребенка в лужу как о его возможности научиться координации, развить силу и ловкость.

6. Играть с водой

Не позволяйте мыслям о «мокром беспорядке» сбить вас с толку. Дети получают огромную пользу от игр с водой. Это замечательный ресурс, с помощью которого малыши могут экспериментировать и исследовать мир. Им нужны лишь ведра, контейнеры, игрушки, которыми они будут черпать и наливать воду, которые будут погружать в нее. Позволяя детям проводить время балуясь с водой, мы поощряем их естественное любопытство. В результате у малышей будут развиваться зрительно-моторная координация, моторика и сенсорное восприятие, социальные и коммуникативные навыки, а также улучшатся концентрация и внимание.

7. Иметь свое мнение

То, что детские голоса тихие, не означает, что их вообще не следует слушать. Когда взрослые не учитывают мнение ребенка, он начинает понимать, что его чувства и желания не имеют значения. Это негативно скажется на его самооценке, и в будущем он не сможет отстаивать свою точку зрения и будет позволять собой манипулировать.

8. Фантазировать

Вовлечение в мир фантазий стимулирует в ребенке творчество, увеличивает словарный запас и укрепляет уверенность в свободе выбора быть тем, кем он хочет быть. Тут, конечно, важно отличать фантазию от намеренной лжи. Вранье всегда преследует цель — скрыть правду. Но, задавая ребенку наводящие вопросы, можно проследить, как будет развиваться его воображение, и сделать выводы.

9. Есть сладости

Сладкое в больших количествах вредно так же, как и соленое, жирное или острое. Однако современный подход к питанию рекомендует родителям не накладывать на сладости строгих запретов (конечно, если у ребенка нет противопоказаний), а учить детей питаться разнообразно и в меру. Не стоит делить еду на «хорошую и полезную», которую обязательно надо есть, и «плохую и вредную», которую можно получить в виде исключения или награды. Исследования показали, что ограничения могут усилить желание ребенка есть «запрещенные» продукты. А это, в свою очередь, способствует высокому риску переедания в более зрелом возрасте. Кстати, детям от 2 до 18 лет рекомендуется употреблять не более 25 г добавленного сахара в день.

10. Использовать соцсети

Согласно исследованиям 70 % работодателей используют социальные сети для проверки кандидатов перед приемом на работу, а 57 % реже берут интервью у кандидата, которого не могут найти в интернете. Поэтому важно не запрещать, а обучать ребенка здоровому использованию социальных сетей и помочь ему взять ответственность за свою репутацию в интернете.

11. В шутку бороться

Если вы заметили, что ваш дом на какое-то время становится рингом для вольной борьбы, то не торопитесь прекращать эту игру. Ведь она дает немалое количество преимуществ в развитии ребенка. Все эти кувырки и захваты помогают развить у ребенка силу, гибкость и координацию. Причем как у мальчиков, так и у девочек.