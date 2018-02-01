11 вещей, которые однозначно различают мужчин и женщин

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Многие говорят, что мужчины и женщины с разных планет. Мы не уверены, насколько тут дело в планетах, но в физиологии и некоторых других особенностях точно. Девушки отличаются по своему устройству от мужчин, что даже способствует обострению некоторых способностей.

AdMe.ru рассказывает о вещах, которые подчеркивают разделение между женским и мужским мирами.

Мужчины и женщины выбирают разную последовательность при одевании

На этот факт редко кто обращает внимание. Но стоит отметь, что мужчины привыкли одеваться снизу вверх: сначала носки, джинсы, а затем уже майка или рубашка. Девушки же в большинстве случаев сначала надевают майку или блузу, а потом уже штаны.

Девушки, в отличие от мужчин, менее склонны к риску

Девушки всегда ассоциируются с хранительницами очага и с теми, кто всегда может позаботиться о ближних. Из-за этого они более тревожны и более осторожны. В отличие от парней, которые очень азартны и любят риск, их мало что останавливает, а после фразы «один раз живем» обычно происходят самые опасные вещи.

Девушки съедают около 2 кг помады за всю жизнь

Не секрет, что помада на губах девушки поглощается с едой или напитками. Ученые выяснили, что таким образом девушки за всю жизнь съедают порядка 2 кг этого вида косметики.

Девушки любят готовить для своего мужчины

Есть у девушек такая особенность: когда появляется молодой человек, они начинают его усердно кормить. Такое поведение может быть оправдано тем, что она хочет показать мужчине свою способность быть хозяйкой. Но также есть мнение, что это все для того, чтобы другие девушки не обращали внимания на ее спутника, ведь если он будет чуть пухленьким, то сама она его меньше любить не будет, а вот с девушками со стороны покончит.

Женщины иногда могут задавать очень странные вопросы

Да, конечно, девушки очень любопытны, им нужно знать как можно больше. Но все же когда девушка начинает интересоваться датой рождения вашего друга или тем, какой у вас логин в компьютерной игре, стоит призадуматься. Не исключено, что она что-то подозревает и ищет способы узнать, скрываете вы что-то или нет.

Девушки прикладывают много усилий, чтобы спуститься по лестнице на каблуках

Многие мужчины замечают, как странно девушка на каблуках спускается по лестнице. Делает она это боком и очень осторожно, но тут с объяснением все просто: идти по лестнице прямо просто неудобно. Поэтому никогда не стоит подгонять девушку в такой ситуации, а то мало ли что может произойти.

Женское рукопожатие достаточно сильно отличается от мужского

Когда двое мужчин жмут друг другу руки, они их крепко сжимают и происходит некое движение, тряска. Но вот когда девушка пожимает руку мужчине, то она просто ее подаст и больше не совершит никаких движений, ее рука будет неподвижна. С чем это связано, сложно сказать, но возможно, рукопожатие — просто неженская вещь.

Алкоголь и девушки — та еще смесь

Девушки намного быстрее пьянеют, чем мужчины. Этот факт достаточно известен, но немногие знают реальную причину, почему так происходит. Но тут все просто: организм у девушек хуже борется со спиртом, поэтому опьянение наступает быстрее. С поступающим алкоголем борется специальный фермент, который производится желудком, он разрушает спирт, прежде чем тот попадет в кровь. У женщин данный фермент вырабатывается в меньших количествах, поэтому больше спирта за короткий промежуток времени попадает в кровь. Мужчины же в этом плане более стойкие.

Мир девушек ярче мужского

Научно доказано, что девушки различают большее количество цветов, чем мужчины, потому что тут все дело в генах. Вследствие чего мужчины частенько выходят из себя, когда девушка пытается доказать разницу между баклажанным и сиреневым.

У девушек лучше развито обоняние

Причина, по которой девушки так сильно любят получать цветы, кроется еще и в том, что у них намного лучше мужчин развито обоняние. И тут тоже все дело в генах — именно они делают девушек более чувствительными к запахам.

В отличие от мужчин, тело девушки изменяется чаще