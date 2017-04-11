11 вещей, которые нужно знать, если вы любите тревожного человека

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Для человека с тревожным расстройством поддержка друзей, семьи и партнера чрезвычайно важна, но только тогда, когда близкие понимают, что они должны (и не должны) для него делать. AdMe.ru предлагает вам прочитать советы людей, которые страдают этой болезнью, и понять, в чем они нуждаются и как видят мир вокруг.

1. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это выслушать

«Вам не нужно отвечать. Это невозможно исправить, даже если вы этого хотите. Просто выслушайте. Дайте понять этому человеку, что вы с ним. Обнимите его или, наоборот, освободите его личное пространство, если он нуждается в этом». Элисон Л.

2. Примите тревожное расстройство, вместо того чтобы делать вид, что его нет

«Не относитесь к этому так, будто это что-то мимолетное или вовсе не существующее. Поймите, если бы ваш любимый человек мог избавиться от тревоги, он бы это сделал». Дженн С.

3. Помните: не все тревожные расстройства одинаковые

«Мы с мужем оба страдаем от сильной тревоги и депрессии. Но несмотря на общую проблему, это влияет на нас по-разному, и то, что может помочь мне, не может помочь ему. Мне нужен физический контакт и уверенность. Ему — личное пространство. Зная, что нам помогает наша вторая половинка, мы чувствуем себя сильнее». Мелисса М.

4. Исследуйте нашу проблему, это поможет вам понять нас

«Будьте в курсе особенностей нашей болезни. Поймите чувства и реалии, с которыми сталкивается любимый человек, так же, как вы бы сделали это для физически больного. Узнайте, что заставляет нас переживать». Мелисса Дж.

5. Мы глубоко благодарны за ваше терпение

«Терпение действительно является добродетелью. Вы не всегда можете понять наше беспокойство, но если вы проявляете любовь и сострадание к нашей проблеме — это самое главное. На вечеринках мой парень часто спрашивает, в порядке ли я, просто чтобы проверить, все ли хорошо, и показать свою заботу». Кристина Р.

6. Напоминайте нам, что нет ничего постыдного в поисках профессиональной помощи

«Призывайте нас посещать врача. Лечение тревожного расстройства может спасти нам жизнь, улучшить общее самочувствие и отношения с вами». Хоуп Дж.

7. Забудьте слово «успокойся»

«„Успокойся“ настолько же эффективно (и так же раздражает), как попытка крестить кошку. Мы, как правило, на 1 000 % знаем, что наше беспокойство иррационально. Но повторение этого себе не сможет магическим образом выключить тревогу». Келли Р.

8. Не принимайте близко к сердцу наше плохое настроение

«Знайте, что наша тревога вызвана не вами, даже если вам кажется, что это так. Мы просто чувствуем себя перегруженными. Предложите нам что-нибудь, что сможет отвлечь нас или уменьшить тревогу. Часть беспокойства находится в нашем мозге, и с ним ничего нельзя сделать, но могут быть и внешние факторы. Предложите нам выйти на улицу или сделать что-нибудь, что, по вашему мнению, сможет облегчить симптомы». Райан Н.

9. Нет, вы не можете исправить нас, и это нормально

«Мой муж должен был узнать, что иногда то, что неправильно во мне, не нужно немедленно исправлять». Кайла Д.

10. Призывайте нас заботиться о себе

«Принимайте участие в оздоровительной деятельности или призывайте нас оставаться активными в таких вещах как йога, танцы или ходьба. Также не забывайте дать нам время на эти мероприятия, например забрав ненадолго детей». Сандра Б.

11. Просто будьте с нами в плохие дни

«У меня есть очень понимающий друг, который не только принимает мою потребность иногда сидеть в шкафу, но и купил мне одеяло, чтобы присоединяться ко мне там, если моя тревога слишком сильна, чтобы выйти». Пикси М.