11 вещей, которые нужно сделать, чтобы выжить после расставания

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Расставание — этап, через который проходят многие. Обид, разочарования и грусти тут не избежать, но можно уменьшить их силу и сократить время действия. AdMe.ru расскажет об 11 вещах, которые нужно сделать для того, чтобы легче пережить завершение отношений.

Иногда боль от расставания настолько сильная, что мы готовы признать свою вину в произошедшем и попросить второй шанс. Если вы в нескольких секундах от этого шага, задайте себе вопрос: «Действительно ли мне не хватает конкретно этого человека, или просто я хочу иметь партнера?» Чтобы было проще разобраться, составьте два списка и проанализируйте, какой длиннее. В один впишите личные характеристики бывшего, по которым вы сильно скучаете. В другой — неприятные, на ваш взгляд, последствия жизни без партнера.

Как бы тяжело ни было, приложите максимум усилий для того, чтобы на 30 дней воздержаться от звонков или сообщений бывшему. Если нужно срочно забрать или передать личные вещи — воспользуйтесь помощью друзей. Только так вы сможете быстро восстановить эмоциональное состояние и не увязнуть в последствиях расставания.

На базе любви и других обстоятельств, которые могут связывать людей в паре, развивается необходимость одного партнера в другом. И, если отношения закончились, значит, эта надобность исчезла. То есть вы стали не нужны. Пожалуй, это тяжелее признать, чем даже то, что закончилась любовь. Но, только осознав этот факт, вы сделаете следующий шаг — поймете, что и вам не нужен человек, которому не нужны вы.

Исследования подтверждают: процесс дарения делает дарителя более счастливым. Кроме того, вручив человеку требуемую ему вещь, вы почувствуете себя нужным, и это, пожалуй, аргумент, даже более веский, чем счастье в данный момент. Что и кому подарить? Вспомните, о чем мечтала лучшая подруга или близкая родственница. Еще лучше — разберите завалы в шкафу и раздарите вещи, которыми вы не пользуетесь. Так вы не только сможете порадовать большее количество людей, но и найдете чем занять свободное время.

Иногда кажется, что месть — единственное, что поможет бывшему понять, какие страдания вы испытываете по его вине. Этого не стоит делать — и даже не из-за моральных принципов или из-за того, что в будущем вы можете пожалеть о своих действиях. Ваша цель сейчас — выработать индифферентное отношение к ситуации, а продумывая месть, вы усиливаете собственные эмоции, мешая тем самым в первую очередь себе.

Отправиться в путешествие сразу после разлуки не всегда получается. Да и есть вероятность того, что вы не сможете прочувствовать всю прелесть поездки из-за скверного настроя. А вот планируя предстоящий отпуск, вы отвлечетесь, во-первых, от ненужных мыслей. Во-вторых, ученые доказали, что даже простые размышления о предстоящем путешествии делают нас более счастливыми.

Не нужно насильно заставлять себя улыбаться. Пусть вам помогут профессионалы. Посмотрите или сходите на выступление любимого комика, включите комедию, подпишитесь на юмористов в социальных сетях. Хорошая шутка, если не с первого, то со второго или третьего раза заставит улыбнуться даже самого грустного человека.

Начните бегать, танцевать или боксировать. Последнее, к слову, предпочтительнее, потому что так вы сможете дать выход отрицательным эмоциям. Увеличение нагрузки положительно скажется на внешнем виде и, как следствие, поднимет самооценку, которая после расставания находится в уязвимом состоянии. Кроме того, любые виды физической активности способствуют выработке эндорфина — того самого «гормона счастья».

Объяснить знакомым, что произошло, — неприятный этап после расставания. Тут важен нейтральный ответ, потому как грязные высказывания о бывшем в первую очередь порочат вас. Конечно, хочется выговориться, не выбирая слов и не контролируя эмоции. Сделайте это в присутствии очень близкого человека, а еще лучше на сеансе у психолога.

Пожалуй, самый сложный и вместе с тем самый нужный этап. Вот что вам нужно знать: Почти все имеет свойство заканчиваться. И отношения тоже. Просто примите это, как принимаете тот факт, что весну сменяет лето.

Отношения не могут быть миссией всей вашей жизни. Одинокий человек тоже может быть счастлив.

Воспоминания о том, как было хорошо с бывшим, в большей степени иллюзорны. Если бы действительно было хорошо, отношения бы не закончились.

Неважно, кто виноват в разрыве. А скорее всего, никто не виноват, просто вы не подходили друг другу. Сразу осознать эти утверждения и изменить поведение в соответствии с ними не получится. Поэтому просто выпишите их на лист бумаги и повесьте на видное место.