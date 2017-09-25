11 вещей, которые никогда не стоит делать ради любимого человека
Многим из нас приходилось отказываться от малого, чтобы обрести большее. Особенно если речь шла о любимом человеке. Однако существуют вещи, казалось бы мелочи, поступаясь которыми мы лишаем себя возможности быть счастливыми.
AdMe.ru расскажет о том, на что мудрый человек не пойдет ради партнера. А почему он этого не сделает, узнаете в конце статьи.
Принятие внешности партнера такой, какая она есть, пожалуй, самый очевидный симптом влюбленности. Ведь все мы влюбляемся сначала в образ. Если же вам нравится ваше отражение в зеркале, но при этом вы планируете сменить гардероб или начать бегать по утрам, чтобы соответствовать представлениям любимого человека об идеале, задумайтесь: а ваш ли это человек?
Как мужчины, так и женщины грешат тем, что любят сравнивать своих партнеров с бывшими, родителями, нередко с соседями или коллегами. «Сравнение — смерть радости», — сказал Марк Твен. А ученые добавляют, что это прямой путь к депрессии, причем не объекта сравнения, а того, кто этим занимается, то есть вашего партнера. Ну и ваше состояние тоже, конечно, будет не очень хорошим после всех этих «она больше зарабатывает» или «у нее борщ вкуснее».
Соблазн переделать человека под себя велик, и часто мы предпринимаем такие попытки. Иногда от этого есть даже польза — например когда мы помогаем любимому человеку избавиться от вредной привычки. А если партнер против какой-нибудь черты вашего характера или вашего любимого занятия?
Тут важно разобраться, что это: незначительная мелочь, которую можно не принимать во внимание ради отношений, или отражение внутренней природы, то, без чего ваш партнер перестает быть собой. Например:
- Если любимому человеку мешает ваша игра на барабане в соседней комнате по воскресеньям — тут стоит подумать над альтернативой места или времени для занятий музыкой.
- А вот если он в принципе против вашего хобби, даже если вы им занимаетесь, когда его нет дома или вообще в музыкальной школе, то стоит поразмышлять, есть ли у ваших отношений будущее.
Не секрет, что распределение бытовых обязанностей по гендерному признаку — пережитки прошлого. Современные мужчины научились вкусно готовить, а женщины — разбираться с капающим краном. Поэтому домашние дела давно не являются сугубо женской или мужской работой. И, значит, не стоит брать на себя или требовать от партнера решения бытовых задач по «половому признаку». В идеале нужно стремиться справляться с бытом вместе: исследования показали, что у таких пар намного выше удовлетворенность интимной жизнью и в целом у них все хорошо.
Здоровая ирония в отношениях — это классно, но ключевое слово тут «здоровая». А вот регулярно выносить злые шуточки, которые граничат с неуважением, уже не то. И не стоит думать, что к этому надо просто привыкнуть и не обращать внимания. Исследователь брака Джон Готтман и его группа пришли к выводу, что одной из главных причин разводов является чрезмерная саркастичность одного из партнеров.
Близкие люди поддерживают нас вне зависимости от того, одиноки мы или в паре. Им тоже нужно наше внимание, и партнер не должен быть этому препятствием. Эмоции, которые мы получаем, общаясь с друзьями или членами семьи, отличаются от тех, которые дает нам партнер. Они не лучше или хуже, они просто другие и нужны нам, чтобы чувствовать себя полноценной личностью.
Общий банковский счет с партнером не помешает, но и от своего собственного отказываться не стоит. Это не предательство и не скупость, а действенный способ выйти самостоятельно из затруднительной ситуации, от которой никто не застрахован. Это стабильность, чувствуя которую вы будете меньше беспокоиться по пустякам и больше времени уделять вашим отношениям.
Доверие, по мнению психологов, вещь, без которой невозможны здоровые отношения. Доверяя человеку, мы расслабляемся, и тогда ощущения от жизни становятся ярче. Вспомните любой счастливый момент и свое состояние — вряд ли оно было напряженным.
Важно понимать, что способность доверять партнеру зависит не только от него. Воспитание, психологические травмы, негативный опыт влияют на наше умение быть открытыми, и лучшее, что можно тут сделать, — это обратиться к специалисту. Но, если недоверие вызвано ложью, безответственностью, непостоянством партнера, задайте себе вопрос: «Вы готовы так жить дальше?»
Каждый человек имеет собственные убеждения, основанные на воспитании, опыте и личном восприятии мира. И преступать эти принципы — значит лишать себя возможности жить полной жизнью. Ведь ощущение счастья во многом зависит от того, соответствует ли действительность нашим представлениям о ней. Если партнер делится чуждыми вам мыслями или высмеивает важные для вас вещи, вы не вправе ему этого запретить. Но вправе не поддерживать его или смеяться вместе с ним.
Чем больше мы совершаем поступков, которые противоречат нашим желаниям, тем быстрее растет недовольство собой. В результате возникает состояние «все нормально, но чего-то не хватает», из-за которого жизнь становится непроглядно серой.
Поэтому, отправляясь в очередной раз в ненавистный вам лес, вместо того чтобы пойти на любимую речку, прислушайтесь к себе: нет ли внутри вас тупого ноющего ощущения, что вашу жизнь вместо вас проживает кто-то другой?
Жертвовать ради отношений, конечно, приходится, ведь их продолжительность во многом зависит от умения идти на компромисс. Но, когда вы встаете перед выбором: отправиться в путешествие на Тибет, которое вам снилось последние пять лет, или провести отпуск привычным образом с любимым человеком, потому что так хочет он, — невольно возникает вопрос: что важнее — мечта или отношения? И правильный ответ тут один: любящие партнеры не станут ставить друг друга перед выбором «я или мечта».
И напоследок. Любое решение в паре не должно лишать права на счастье ни вас, ни вашу вторую половинку. Ведь несчастливый человек не способен строить здоровые отношения, каким бы идеальным ни был его партнер.
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