11 законов, по которым живут все скучные люди
Психологи утверждают, что если в вашу жизнь пришла скука, окружающие кажутся унылыми, а работа неинтересной, то причина кроется не во внешних обстоятельствах, а в вас. Однако большинство людей не торопятся признаваться себе в том, что погрязли в рутине и стали просто нудными. Разумеется, каждый человек — в той или иной степени зануда. Но есть и те, кого смело можно назвать мастером скуки 99-го уровня, и всех их объединяет несколько общих качеств, о которых мы вам и расскажем.
Сегодня AdMe.ru разоблачает все самые плохие привычки скучных людей. Читайте и будьте в курсе самых неприятных шаблонов поведения, которые запросто могут превратить даже самого жизнерадостного человека в серого зануду.
1. Не выпускают из рук телефон
Пожалуй, одна из самых раздражающих привычек неинтересных людей — постоянное залипание в телефоне. 89 % американцев признают, что периодически отвлекаются на телефон во время беседы. Большинство людей, чьи собеседники увлечены телефоном во время разговора, считают такое общение скучным и даже грубым. Опросы, проведенные исследователями из США, показали, что в разговоре с телефонозависимым человеком они чувствуют себя обиженными и обделенными, поэтому дальнейшее общение стараются свести к минимуму.
- Отложите телефон в сторону — пришло время вспомнить о реальной жизни. Поверьте, котики в ленте фейсбука будут прекрасно себя чувствовать и без вашего лайка.
2. Говорят только о себе
Люди, которые говорят только о себе, — самые ужасные собеседники. Конечно, всем иногда хочется выплакаться или, наоборот, рассказать о своих победах. Но скучные люди делают это постоянно, они не обращают внимания на тех, с кем общаются, их не интересуют темы, которые не касаются лично их.
- Если вы заметили за собой такую слабость, постарайтесь ввести некоторые ограничения: выделите 5 минут на жалобы, а остальное время посвятите разговору на другие темы. Когда ситуация вышла из-под контроля и вы вот уже добрых полчаса говорите только о себе, уравновесьте беседу и поинтересуйтесь у собеседника его делами. Способность к эмпатии и активному слушанию — главное качество интересного человека.
3. Разучились удивляться
В современном мире с его бешеным ритмом легко стать циником, разочароваться в людях и потерять юношеские мечты. Пожалуй, мы стали забывать, каково это — удивляться чему-то, открывать новые перспективы, радоваться мелочам. Скучных людей сложно порадовать — все это они уже где-то видели, ни одна новость не приведет их в восторг. Их жизнь постепенно становится серой, исчезают все яркие краски, события теряют остроту.
- Чтобы бороться со скукой, психологи рекомендуют включить «мышление новичка». Начните учиться чему-то неожиданному, общайтесь с незнакомыми людьми, каждый день заново открывайте для себя мир. Способность учиться — ценный дар, и нельзя забывать о ней.
4. Самодовольны
Скучные люди самодовольны и не хотят рисковать, даже если знают, что этот риск оправдан. На деле отказ от выхода из зоны комфорта — это побочный продукт страха за свое будущее и неуверенности в завтрашнем дне. Помните, как говорил Шрек: «Нет никаких „мы“ и нет никакого „наше“, есть только я и мое болото!» Иногда все мы немножко Шрек.
Именно страх мешает выбиться из привычной колеи и разрушить стены, построенные своими руками.
- Но послушайте, может, именно за этими самыми стенами вас ждет прекрасная принцесса (ну или осел). В любом случае не убивайте в себе интерес к жизни — это главный признак скуки.
5. Не читают
Книги открывают перед нами новые миры, и это не клише. Чем больше вы читаете, тем о большем вы сможете поговорить. Скучные люди предпочитают не узнавать ничего нового, их фантазия бедна, а разговоры однотипны. Проведенные исследования показывают, что регулярное чтение тренирует чувство эмпатии. Именно способность к сопереживанию делает человека по-настоящему хорошим другом и интересным собеседником.
- Если вы решили бороться со скукой с помощью чтения, следуйте этим простым советам: прочитайте 14 книг, которые являются классикой литературы и известны всем, затем выберите что-нибудь из современных бестселлеров. Уверены, что вы втянетесь и не заметите, как чтение захватит вас с головой.
6. Окружены неинтересными людьми
У скучных людей и окружение неинтересное — это случайные собеседники, которых не объединяют общие интересы и цели. По сути, это окружение чуждо им. Но за неимением лучших вариантов приходится общаться с ненужными людьми.
- Старайтесь общаться с теми людьми, интересы которых вам по-настоящему близки. Посещайте мероприятия, где можно встретить единомышленников, ищите новых знакомых через интернет — возможности для новых захватывающих встреч ждут буквально на каждом шагу.
7. Много думают о том, какое впечатление производят на окружающих
Что отличает харизматичных людей от скучных? Вариантов ответа множество, но главное отличие — естественность. Скучные люди слишком озабочены тем, какое впечатление производят на окружающих, они часто мечутся от одной крайности к другой. То боятся быть смешными, то неестественно веселятся, стараясь привлечь внимание. В своей книге «Мифы о харизме» талантливый коуч и спикер Оливия Кабейн утверждает, что харизма и привлекательность — это не врожденные качества, их можно развивать. В первую очередь необходимо стать теплее к окружающим и в разговоре думать не столько о себе, сколько о собеседнике.
- Выдыхайте. Счастливые и уверенные в себе люди не заботятся о том, как понравиться всем. Будьте естественны, не бойтесь показаться смешным или нелепым. Юмор может растопить даже самое ледяное сердце и сделать общение более интересным.
8. В разговоре используют речевые шаблоны
Скучные люди ведут скучные беседы. И все из-за речевых шаблонов и повторяющихся скриптов. Они задают одни и те же вопросы и получают одинаковые ответы. В таком разговоре нет ничего личного, он не трогает собеседника, это чистая формальность. Автор книги «Восьмой навык» и специалист мирового уровня по вопросам руководства Стивен Кови рекомендует проявлять уважение к личности партнера и говорить о том, что для него важно.
- Начните задавать вопросы, которые действительно имеют значение для собеседника и помогут ему раскрыться. Уходите от обычного «Как дела?» Спросите своего товарища о том, что его действительно волнует.
9. Говорят медленно и нудно
Исследования показали, что люди, которые очень долго рассказывают истории, скучны. Вспомните длинные лекции, на которых преподаватель мог часами кружить около одной и той же темы, хотя студены его давно поняли. Наверное, у каждого есть знакомый, который так долго и монотонно рассказывает анекдоты и шутки, что к концу повествования уже и забываешь, что там было в начале.
- Не попадайтесь в липкую ловушку монотонности, короткие и яркие истории — лучшее средство от скучной беседы.
10. Боятся мечтать о будущем
Скучные люди обделены фантазией. Они просто не могут ну или не хотят мечтать о будущем, строить планы. Однако одно из главных качеств интересного собеседника и легкого во всех смыслах человека — способность мыслить широко и свободно. А отсутствие значимых желаний не позволяет воплотить свои мечты в реальность, уверены психологи. Если человека не заботят собственные перспективы, если он не интересуется своим собственным будущим, какой интерес он может представлять для других?
- Если вы не мечтаете, то просто не можете сделать свои мечты реальностью. Представьте свою жизнь такой, какой хотите ее видеть, и смело следуйте к намеченной цели.
11. Стремятся к совершенству
Люди, которые застряли в своей зоне комфорта, отчаянно стремятся к упорядочиванию всего, что их окружает. Они следуют ритуалам, которые сами выдумали, следят за тем, чтобы их окружало все правильное и предсказуемое.
Исследователи из Университета Кента утверждают, что перфекционизм может принимать антисоциальные формы — люди просто не хотят общаться с теми, кто ставит недостижимые цели не только для себя, но и для окружающих. Перфекционисты часто требовательны и безжалостны по отношению к близким.
- Расслабьтесь и впустите в свою жизнь чуточку спонтанности. Идеального порядка не существует, а события порой развиваются не по плану.
А среди ваших знакомых есть люди, рядом с которыми на вас нападает зевота?
Фото на превью depositphotos, depositphotos