11 законов, по которым живут все скучные люди

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Психологи утверждают, что если в вашу жизнь пришла скука, окружающие кажутся унылыми, а работа неинтересной, то причина кроется не во внешних обстоятельствах, а в вас. Однако большинство людей не торопятся признаваться себе в том, что погрязли в рутине и стали просто нудными. Разумеется, каждый человек — в той или иной степени зануда. Но есть и те, кого смело можно назвать мастером скуки 99-го уровня, и всех их объединяет несколько общих качеств, о которых мы вам и расскажем.

Сегодня AdMe.ru разоблачает все самые плохие привычки скучных людей. Читайте и будьте в курсе самых неприятных шаблонов поведения, которые запросто могут превратить даже самого жизнерадостного человека в серого зануду.

1. Не выпускают из рук телефон

Пожалуй, одна из самых раздражающих привычек неинтересных людей — постоянное залипание в телефоне. 89 % американцев признают, что периодически отвлекаются на телефон во время беседы. Большинство людей, чьи собеседники увлечены телефоном во время разговора, считают такое общение скучным и даже грубым. Опросы, проведенные исследователями из США, показали, что в разговоре с телефонозависимым человеком они чувствуют себя обиженными и обделенными, поэтому дальнейшее общение стараются свести к минимуму. Отложите телефон в сторону — пришло время вспомнить о реальной жизни. Поверьте, котики в ленте фейсбука будут прекрасно себя чувствовать и без вашего лайка.

2. Говорят только о себе

Люди, которые говорят только о себе, — самые ужасные собеседники. Конечно, всем иногда хочется выплакаться или, наоборот, рассказать о своих победах. Но скучные люди делают это постоянно, они не обращают внимания на тех, с кем общаются, их не интересуют темы, которые не касаются лично их. Если вы заметили за собой такую слабость, постарайтесь ввести некоторые ограничения: выделите 5 минут на жалобы, а остальное время посвятите разговору на другие темы. Когда ситуация вышла из-под контроля и вы вот уже добрых полчаса говорите только о себе, уравновесьте беседу и поинтересуйтесь у собеседника его делами. Способность к эмпатии и активному слушанию — главное качество интересного человека.

3. Разучились удивляться

В современном мире с его бешеным ритмом легко стать циником, разочароваться в людях и потерять юношеские мечты. Пожалуй, мы стали забывать, каково это — удивляться чему-то, открывать новые перспективы, радоваться мелочам. Скучных людей сложно порадовать — все это они уже где-то видели, ни одна новость не приведет их в восторг. Их жизнь постепенно становится серой, исчезают все яркие краски, события теряют остроту. Чтобы бороться со скукой, психологи рекомендуют включить «мышление новичка». Начните учиться чему-то неожиданному, общайтесь с незнакомыми людьми, каждый день заново открывайте для себя мир. Способность учиться — ценный дар, и нельзя забывать о ней.

4. Самодовольны

Скучные люди самодовольны и не хотят рисковать, даже если знают, что этот риск оправдан. На деле отказ от выхода из зоны комфорта — это побочный продукт страха за свое будущее и неуверенности в завтрашнем дне. Помните, как говорил Шрек: «Нет никаких „мы“ и нет никакого „наше“, есть только я и мое болото!» Иногда все мы немножко Шрек. Именно страх мешает выбиться из привычной колеи и разрушить стены, построенные своими руками. Но послушайте, может, именно за этими самыми стенами вас ждет прекрасная принцесса (ну или осел). В любом случае не убивайте в себе интерес к жизни — это главный признак скуки.

5. Не читают

Книги открывают перед нами новые миры, и это не клише. Чем больше вы читаете, тем о большем вы сможете поговорить. Скучные люди предпочитают не узнавать ничего нового, их фантазия бедна, а разговоры однотипны. Проведенные исследования показывают, что регулярное чтение тренирует чувство эмпатии. Именно способность к сопереживанию делает человека по-настоящему хорошим другом и интересным собеседником. Если вы решили бороться со скукой с помощью чтения, следуйте этим простым советам: прочитайте 14 книг, которые являются классикой литературы и известны всем, затем выберите что-нибудь из современных бестселлеров. Уверены, что вы втянетесь и не заметите, как чтение захватит вас с головой.

6. Окружены неинтересными людьми

У скучных людей и окружение неинтересное — это случайные собеседники, которых не объединяют общие интересы и цели. По сути, это окружение чуждо им. Но за неимением лучших вариантов приходится общаться с ненужными людьми. Старайтесь общаться с теми людьми, интересы которых вам по-настоящему близки. Посещайте мероприятия, где можно встретить единомышленников, ищите новых знакомых через интернет — возможности для новых захватывающих встреч ждут буквально на каждом шагу.

7. Много думают о том, какое впечатление производят на окружающих

Что отличает харизматичных людей от скучных? Вариантов ответа множество, но главное отличие — естественность. Скучные люди слишком озабочены тем, какое впечатление производят на окружающих, они часто мечутся от одной крайности к другой. То боятся быть смешными, то неестественно веселятся, стараясь привлечь внимание. В своей книге «Мифы о харизме» талантливый коуч и спикер Оливия Кабейн утверждает, что харизма и привлекательность — это не врожденные качества, их можно развивать. В первую очередь необходимо стать теплее к окружающим и в разговоре думать не столько о себе, сколько о собеседнике. Выдыхайте. Счастливые и уверенные в себе люди не заботятся о том, как понравиться всем. Будьте естественны, не бойтесь показаться смешным или нелепым. Юмор может растопить даже самое ледяное сердце и сделать общение более интересным.

8. В разговоре используют речевые шаблоны

Скучные люди ведут скучные беседы. И все из-за речевых шаблонов и повторяющихся скриптов. Они задают одни и те же вопросы и получают одинаковые ответы. В таком разговоре нет ничего личного, он не трогает собеседника, это чистая формальность. Автор книги «Восьмой навык» и специалист мирового уровня по вопросам руководства Стивен Кови рекомендует проявлять уважение к личности партнера и говорить о том, что для него важно. Начните задавать вопросы, которые действительно имеют значение для собеседника и помогут ему раскрыться. Уходите от обычного «Как дела?» Спросите своего товарища о том, что его действительно волнует.

9. Говорят медленно и нудно

Исследования показали, что люди, которые очень долго рассказывают истории, скучны. Вспомните длинные лекции, на которых преподаватель мог часами кружить около одной и той же темы, хотя студены его давно поняли. Наверное, у каждого есть знакомый, который так долго и монотонно рассказывает анекдоты и шутки, что к концу повествования уже и забываешь, что там было в начале. Не попадайтесь в липкую ловушку монотонности, короткие и яркие истории — лучшее средство от скучной беседы.

10. Боятся мечтать о будущем

Скучные люди обделены фантазией. Они просто не могут ну или не хотят мечтать о будущем, строить планы. Однако одно из главных качеств интересного собеседника и легкого во всех смыслах человека — способность мыслить широко и свободно. А отсутствие значимых желаний не позволяет воплотить свои мечты в реальность, уверены психологи. Если человека не заботят собственные перспективы, если он не интересуется своим собственным будущим, какой интерес он может представлять для других? Если вы не мечтаете, то просто не можете сделать свои мечты реальностью. Представьте свою жизнь такой, какой хотите ее видеть, и смело следуйте к намеченной цели.

11. Стремятся к совершенству

Люди, которые застряли в своей зоне комфорта, отчаянно стремятся к упорядочиванию всего, что их окружает. Они следуют ритуалам, которые сами выдумали, следят за тем, чтобы их окружало все правильное и предсказуемое. Исследователи из Университета Кента утверждают, что перфекционизм может принимать антисоциальные формы — люди просто не хотят общаться с теми, кто ставит недостижимые цели не только для себя, но и для окружающих. Перфекционисты часто требовательны и безжалостны по отношению к близким. Расслабьтесь и впустите в свою жизнь чуточку спонтанности. Идеального порядка не существует, а события порой развиваются не по плану.

А среди ваших знакомых есть люди, рядом с которыми на вас нападает зевота?