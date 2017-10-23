11 способов накопить денег, даже если вы не из семьи Рокфеллеров

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Все мы знаем тысячу способов сэкономить и тысячу оправданий, почему не делаем этого. Но разбудить в себе запасливого хомяка может каждый. AdMe.ru собрал способы накопить значительную сумму денег, которые работают для любого уровня доходов.

1. Пользуйтесь приложением для учета доходов и расходов

Если вы хотите контролировать свои траты, без учета не обойтись. Скачайте специальное приложение по управлению персональными финансами. Его можно синхронизировать со своей банковской картой или платежной системой. Также оно позволяет планировать бюджет, наблюдать за статистикой доходов и расходов и напоминает об оплате счетов. Дзен мани

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2. Боритесь с импульсивными покупками

Покупка симпатичной, хотя и не очень нужной вещи снимает напряжение и приносит кратковременное удовлетворение. На то, чтобы удержаться, не хватает силы воли. Если вам это знакомо, начните придерживаться следующих правил: Покупайте только то, что купили бы, даже если бы оно стоило в 2 раза дороже .

. Перед тем, как что-то купить, подумайте — как можно было бы по-другому использовать ту же сумму ? Совершайте покупку только в том случае, если считаете, что именно этот вариант — лучший.

? Совершайте покупку только в том случае, если считаете, что именно этот вариант — лучший. Измерьте цену вещи в стоимости вашего рабочего времени. Посчитайте, сколько стоит ваш час. Допустим, эта сумма равна $ 20. Чтобы купить вещь за $ 100, вам нужно работать 5 часов. Эта вещь того стоит?

3. Откажитесь от понтов

Исследования показывают, что больше всего денег на «статусные» товары (по отношению к объему своих доходов) тратят самые бедные слои населения. Корпорации вовсю пользуются нашей склонностью к демонстративному потреблению. Но новый айфон не стоит риска оказаться без денег в непредвиденных обстоятельствах. А если вы покупаете вещи ради понтов, самое время отказаться от них в пользу ваших собственных финансовых целей.

4. Оцените годовую стоимость ваших привычек

Затраты на ежедневные покупки лучше оценивать за год. Так проще решить, от каких привычек можно отказаться ради долгосрочных целей, а какие лучше вовсе не заводить. Чашка кофе стоит недорого, но если вы покупаете ее каждый день, то за 12 месяцев набегает приличная сумма. Например, если цена чашки $ 1, то вы тратите на кофе $ 365 в год.

5. Испугайте себя

Результаты исследований демонстрируют, что стресс заставляет нас быть бережливее. Так что иногда поразмышлять о том, что вы будете делать, если вас уволят или завтра начнется экономический кризис, бывает не так уж плохо.

6. Откладывайте деньги сразу после получения зарплаты

Соблюдайте правило «сначала заплати себе». Определите сумму, которую сможете откладывать каждый месяц, и после получения зарплаты в первую очередь пополняйте ваш накопительный счет. С зарплаты рекомендуют откладывать 10–30 %, с премий и бонусов — 50 %. Пользуйтесь визуализацией: запишите, сколько денег вы получите по окончании срока банковского вклада. Наша привычка привязываться к вещам (в том числе и к сумме будущих накоплений) поможет бороться с искушением пропустить ежемесячное отчисление — написанная цифра воспринимается как деньги, которыми мы уже владеем. Психологически легче, если сумма будет списываться без вашего участия, поэтому настройте услугу автоотчисления денег.

7. Откройте депозит, с которого нельзя снять средства до окончания срока

Заведите депозит, который можно пополнять, но нельзя снять деньги до окончания срока. Так вы точно не потратите то, что решили сохранить, а процент по таким вкладам выше. Если у вас есть возможность отложить деньги на долгий срок, выбирайте депозит, который нельзя ни пополнять, ни закрывать досрочно — у них процент еще выше. Долгосрочные депозиты открывайте в банке с высоким рейтингом. Его можно узнать на сайтах рейтинговых агентств — например, Fitch.

8. Заведите несколько счетов для разных целей

Копить лучше не просто так, а на определенные цели. Заведите отдельный счет для каждой финансовой цели — так проще вести расчеты и следить за прогрессом.

9. Разберитесь в банковских услугах

Для того, чтобы сэкономить, нужно ориентироваться в предложениях банков. Вот некоторые из услуг, которые позволяют сберечь деньги: Узнайте, предусмотрена ли для вашего накопительного вклада рекапитализация — начисление процентов на проценты. Чем старше вклад, тем выше «сложные проценты». Это выгоднее, чем когда проценты начисляются лишь в конце периода.

— начисление процентов на проценты. Чем старше вклад, тем выше «сложные проценты». Это выгоднее, чем когда проценты начисляются лишь в конце периода. Заведите карту с кешбэком — тогда небольшой процент от покупки будет возвращаться вам на счет в виде денег или бонусов.

— тогда небольшой процент от покупки будет возвращаться вам на счет в виде денег или бонусов. Настройте автоматическое округление остатка до нуля или двух: излишек будет перечисляться на отдельный счет и копиться незаметно для вас.

до нуля или двух: излишек будет перечисляться на отдельный счет и копиться незаметно для вас. Заведите карту, где процент начисляется на остаток средств . Он небольшой, но все равно позволяет уберечься от инфляции.

. Он небольшой, но все равно позволяет уберечься от инфляции. Установите лимит на расход средств в день или в месяц. Это поможет не потратить лишнее.

в день или в месяц. Это поможет не потратить лишнее. Если вы решили завести кредитку, выбирайте услугу с льготным периодом (обычно это 55 дней), когда вы можете пользоваться кредитными средствами без процентов. Такая возможность хороша, чтобы не упустить выгодные авиабилеты или товар со скидкой, но не пользуйтесь ей без необходимости.

10. Узнайте про другие способы сохранения и преумножения денег

Помимо банковских вкладов, изучите другие финансовые инструменты. Вот несколько примеров: Облигации — это ценные бумаги, с помощью которых государство или компания занимает у вас деньги и обязуется вернуть их с процентами.

— это ценные бумаги, с помощью которых государство или компания занимает у вас деньги и обязуется вернуть их с процентами. Инвестиционный пай — именной документ, подтверждающий вашу долю в паевом инвестиционном фонде (компании, которая инвестирует деньги в ценные бумаги — акции, облигации и т. д.).

— именной документ, подтверждающий вашу долю в паевом инвестиционном фонде (компании, которая инвестирует деньги в ценные бумаги — акции, облигации и т. д.). Полис накопительного страхования жизни (НСЖ) — это договор со страховой компанией на длительный срок, который позволяет и защитить жизнь, и копить средства одновременно.

11. Превратите экономию в квест

Экономить можно с азартом! Изобретайте собственные способы — главное, чтобы это работало лично для вас. Вот несколько небанальных примеров, как можно сэкономить: Время от времени меняйте поставщиков услуг (интернет-провайдера, мобильного оператора) — у многих из них есть выгодные предложения и скидки специально для новичков.

Если вы пользуетесь платными медицинскими услугами или платите за образование, вы можете вернуть часть суммы как налоговый вычет.

Следите за колесами своего автомобиля — правильно накачанные шины снижают расход топлива. Любуйтесь своим банковским счетом, прямо как Скрудж МакДак! Когда вы видите сумму, на которую выросли ваши накопления, вы испытываете удовлетворение, и вам проще откладывать деньги дальше. Как копить, можно подробнее прочитать здесь, здесь и здесь.

У многих из нас есть подсознательная установка — «экономят только нищие». Измените ее на «экономить — это круто». Пусть новый навык сначала дается нелегко, потом он станет автоматическим. Помните, «завтра заключается в сегодня, будущее создается в настоящем».