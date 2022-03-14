11 привычных ситуаций, за которыми на самом деле кроется желание самоутвердиться за наш счет

Когда коллега пытается забрать себе все лавры за работу, которую выполняли совместными усилиями, мы быстро решаем сократить общение с этим человеком. Никому не приятно быть источником самоутверждения для других. Однако далеко не все подобные манипуляции легко считываются, и тем самым мы позволяем и дальше себя использовать.

Чтобы узнать подробнее о таких маневрах, мы в AdMe.ru решили углубиться в вопрос и проследить, какие уловки используют люди, когда хотят поднять свою значимость за наш счет.

1. Ставят себя выше других

Мы живем в социуме и взаимодействуем с самыми разными людьми. К сожалению, есть личности, которые стремятся возвыситься любой ценой. Особенно этим грешат нарциссы. Они считают, что всегда и во всем лучше других, и не упускают случая напомнить об этом. Более того, иногда они могут приукрашать действительность, чтобы казаться в более выигрышном положении, нежели собеседник. И это нельзя назвать ложью в полном смысле этого слова: зачастую нарциссы сами верят в сказанное.

2. Выискивают в других недостатки

Кого еще просить о совете или критике, как не близких людей. Тем более именно от них мы ждем искренности и прямоты. И такое замечание вполне может послужить отличной отправной точкой для улучшения своего внешнего вида, умений или характера. Но, хотя мы и не ждем дурного, если подобные замечания поступают слишком часто или когда об этом не просят, стоит проанализировать свое общение. Возможно, этот человек пытается возвысить себя, оскорбляя или унижая вас.

3. Пытаются контролировать и манипулировать чувством вины

Мы хотим проводить как можно больше времени с людьми, которых любим и которыми дорожим. Это абсолютно адекватное желание. Проблема возникает тогда, когда вы замечаете манипуляции и чувство вины за то, что вам кажется само собой разумеющимся. Например, за желание продвигаться по карьерной лестнице. Под видом того, будто бы человек хочет чаще вас видеть, может скрываться стремление заменить собой весь остальной мир и стать центром Вселенной. Очень важно распознать такое в зародыше и не делать того, что вам не хочется. Если вы сами чувствуете неприятие навязанных действий и беспокойство, возможно, происходящее сейчас идет вразрез с вашими собственными мыслями. И следует скорее остановиться и прислушаться к себе.

4. Присваивают заслуги других себе

Делать что-то вместе, помогать друг другу, советовать и предлагать попробовать что-то новенькое — это, безусловно, нормальное взаимодействие между людьми. Когда речь идет, например, об организации какого-то мероприятия, сложно принимать все решения полностью самостоятельно. Особенно заметно это в офисной среде: вся команда работает над проектом, а премию получает кто-то один. Но и в быту такое происходит часто, когда за счет ваших стараний кто-то пытается выглядеть круче, чем он есть на самом деле.

5. Тянут вниз и не дают развиваться

Саморазвитие, поиск себя и нового хобби — нормальное желание каждого. Но в окружении могут найтись те, кто будет стремиться затормозить вас в этом. Прибегая к рассказам о тщетности попыток, такие личности пытаются поднять чувство собственной значимости. Ведь намного проще приземлить ближнего, чем развиваться самому. Да и на их фоне намного удобнее потом блистать.

6. Стремятся всегда быть в центре внимания с помощью обиды

Нет ничего удивительного и страшного в том, что у разных людей свои предпочтения. Но когда вами пытаются манипулировать при помощи обиды, это уже повод задуматься. Такое поведение говорит лишь о том, что человек хочет всегда быть в центре внимания и чтобы окружающие исполняли его волю. Обычное дело, когда в компании приходится выбирать и идти кому-то на уступки, но настоящие друзья не будут ставить свои приоритеты выше ваших. Неумение прийти к компромиссу и манипуляции — повод задуматься, на самом ли деле эта дружба важна обеим сторонам. Или одна из них просто решила самоутверждаться.

7. Используют вас как фон

В паре или компании друзей интересы не всегда полностью идентичны. Кто-то предпочтет вечер с томиком классики, а другой — прогулку по парку. И не всегда стоит навязывать свои желания другим. А уж тем более плохая идея — тянуть партнера туда, где ему заведомо будет скучно, и заставлять покинуть свою зону комфорта. Например, когда вас приглашают на рабочее мероприятие с коллегами, а тематика максимально далека от вашего круга интересов. Конечно, это хороший способ провести дополнительное время вместе. Но если партнер пытается так показать собственное превосходство на фоне вашей некомпетентности, это дурной знак.

8. Считают себя крупными начальниками

Некоторые люди очень часто могут преувеличивать собственную значимость. Сознательно или нет, они считают и будут уверять всех окружающих в том, что именно они тут «большие начальники». Это происходит скорее от неуверенности в себе и собственных возможностях, когда кто-то пытается самоутверждаться за счет других и ведет себя надменно.

9. Обесценивают ваш выбор

Еще один из излюбленных ходов манипуляторов — заставить вас сомневаться в своих силах и способностях, будто сами вы ни с чем не можете справиться. Раз за разом такие люди будут внушать вам, что ваши идеи ничего не стоят и лишь они единственные знают, как все нужно делать правильно. Никто не говорит, что надо полностью отказываться от советов, но следует здраво подходить к ним. Если человек пытается обесценить ваше мнение и возвысить свое, возможно, нужно пересмотреть ваши отношения.

10. Стремятся всеми силами принизить ваши способности и навыки

Заронить в вас чувство вины за принятие решений о вашей же жизни — один из приемчиков манипуляторов, которые желают повысить собственную значимость. Никто не оспаривает экспертность в определенных вопросах, но трудно быть сведущим во всем. Уж тем более о вашей жизни и о том, что нужно именно вам, посторонние все равно знают намного меньше, какими бы близкими они ни были. Поэтому, когда пытаются внушить, что вы поступаете неправильно и вот перед вами сидит единственно знающий человек, следует присмотреться: этот человек на самом деле хочет посоветовать от чистого сердца или пытается унизить ваши достоинства.

11. Дают подачки

Добрые поступки, подарки — это одно. И никто не будет отрицать, что даже от незнакомых людей такие знаки внимания очень приятны. А вот уже совсем другое дело, если такая «благотворительность» создается лишь с целью представить себя в образе доброго волшебника. Такое поведение вызвано лишь стремлением продемонстрировать себя, эдакая самореклама и самолюбование. И, конечно, желание, чтобы ими восхищались все окружающие.