11 странностей человека, над которыми ученым пришлось поломать голову

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Поведение человека — штука сложная и порой необъяснимая. Часто нам кажутся странными поступки других людей, да и над своими приходится поломать голову. Почему нас так и тянет засмеяться в самой неподходящей ситуации и за что мы любим психопатов?

AdMe.ru нашел особенностям поведения научные объяснения, которые помогут вам лучше понимать себя и разбираться в людях.

1. Утром люди лгут меньше

«Все лгут», — говорит харизматичный герой сериала доктор Хаус. Но, оказывается, во второй половине дня люди значительно легче идут на обман, чем утром. Ученые пришли к выводу, что наша способность быть честными значительно снижается в течение дня. В основном это касается более честных людей. Люди, склонные к неэтичному поведению, в одинаковой степени врут и утром, и вечером. Честным же свойствен высокий уровень морального самосознания и самоконтроля утром, к вечеру с накоплением усталости он снижается. Поэтому специалисты рекомендуют планировать серьезные разговоры, например о повышении на службе, на первую половину дня.

2. Телесные ощущения влияют на поведение людей

На поведение людей влияют их телесные ощущения. Мы можем чувствовать себя важнее или решительнее, жестче или слабее в зависимости от того, что чувствует наше тело. Так, ощущение жесткости и твердости делает людей негибкими. Сидящие на жестких стульях будут более неуступчивы в переговорах. Ощущение шероховатой поверхности вызывает в людях ощущение сложности в отношениях между людьми, а холод тесно связан с чувством одиночества. Специалисты считают, что если вы на собеседовании хотите произвести впечатление человека более серьезного и стабильного, то резюме лучше подавать в тяжелой папке.

3. Мытье рук уменьшает сомнения

Мытье рук способствует не только физической, но и моральной чистоте. Когда мы моем руки, наши сомнения и вина за ошибочные решения смываются вместе с водой. Это особенно актуально в современном мире, где ассортимент товаров, услуг, деятельности и развлечений стал слишком широк. В итоге нам становится все сложнее сделать выбор и в любом случае возникают сомнения и неудовлетворенность. Так, купив в магазине кофточку с перламутровыми пуговицами, мы тут же находим более привлекательной кофточку без таких пуговиц. Психологи из Мичиганского университета предполагают, что наш мозг воспринимает мытье рук как знак освобождения, начало с чистого листа, что и приводит к снижению беспокойства по поводу прошлых ошибок.

4. Молчание вызывает неловкость

Чтобы почувствовать неловкость, достаточно 4 секунд молчания, выяснили ученые в ходе эксперимента. Стремление избегать пауз в разговоре коренится в первобытных страхах. Все мы хотим принадлежать к какой-то социальной группе и соответствовать ей. Если в воздухе повисает молчание, мы чувствуем неуверенность в собственной значимости и испытываем страх из-за того, что наше положение в обществе может пошатнуться. Если же идет оживленная беседа, то мы чувствуем признание. Но психологи не советуют немедленно заполнять паузы, вместо этого лучше попытаться определить, отчего возникло молчание: что-то вызвало его несогласие или, может быть, ваш собеседник торопится.

5. Большинство людей вздрагивают во сне

Согласно исследованиям, 60–70 % людей вздрагивают во сне. Некоторые медики полагают, что часто гипнагогические подергивания (так называют судороги во сне) могут быть следствием стресса, беспокойства, усталости, выпитого на ночь кофе или интенсивной физической нагрузки. Другая гипотеза объясняет судороги во сне естественным переходом от бодрствования ко сну, во время которого нервы путают два состояния. В основе еще одной популярной теории эволюционный подход: у наших предков-приматов, которые спали на дереве, срабатывал рефлекс, когда они засыпали, это их спасало от падения. Вздрагиваний во сне пугаться не стоит, а чтобы лучше спать, нужно соблюдать режим и перед сном выделить время, например, для прогулки, медитации или чтения.

6. Неуместный смех говорит о беспомощности

Люди часто смеются совсем не к месту и ничего не могут с этим поделать. Смех зачастую не имеет ничего общего с чувством юмора. Смех — это социальная эмоция, он объединяет людей. Веселье может быть способом поддержания отношений. Неуместный смех чаще всего свидетельствует о беспомощности или сильном напряжении. Приступ смеха после трагедии или на похоронах на самом деле не говорит о нашей бесчувственности, это признак сильнейшего стресса. Наше тело с помощью смеха пытается снять напряжение. Ученые считают, что умение понимать причины и природу чужого смеха развивается у человека постепенно. Лучше всего мы начинаем разбираться в смехе к 40 годам.

7. Психопаты нравятся людям

Психопаты в обыденном понимании — это люди, которым чужды социальные нормы, они часто агрессивны, бессердечны и импульсивны, не умеют сопереживать и формировать привязанность. Несмотря на это, они привлекают наше внимание — так, например, при просмотре фильма именно герой с чертами психопата вызовет наше сочувствие и интерес. По одной из версий, наблюдая за антисоциальными действиями психопатов, мы как будто тоже выходим из-под контроля и раздвигаем наши тесные рамки дозволенного поведения. И нам это нравится. По другой версии, психопаты — это разновидность «хищников». Они пробуждают наш животный инстинкт, возвращают к природному «я», при этом мы не чувствуем никакой опасности. Психопатов очень трудно распознать за маской обворожительного человека, но одна из отличительных черт таких людей точно должна насторожить: из-за неразвитой эмпатии они не зевают в ответ.

8. Сплетни предостерегают от опасности

Иногда так и тянет обсудить кого-нибудь из коллег или знакомых, хотя потом часто бывает стыдно. Оказывается, раньше, еще в первобытные времена, сплетни имели важное значение в жизни людей и не осуждались обществом. Последние исследования показывают, что сплетни оказывали положительное влияние на здоровье как рассказчика, так и слушателя и играли важную социальную роль — предостерегали людей от опасности. Ученые говорят, что сплетни — это просто особый способ получать информацию о людях. Они помогают понять, кто ваш друг, а кто враг, с кем дружить, а с кем соперничать. В первобытные времена, когда люди жили малыми группами, важно было знать, кто твой потенциальный обидчик и соперник. Получать такую информацию на личном опыте — дело долгое и опасное. Однако первобытные времена давно прошли, и сейчас сплетни служат в основном развлечением для людей. Но прежде чем посплетничать о своем знакомом, поставьте себя на его место.

9. Движение глазами помогает вспомнить

Когда мы пытаемся запомнить большой объем информации, мы совершаем движение глазами по определенной схеме. Судя по всему, люди обращаются к своим глазам за помощью. Исследователи заметили, что в пожилом возрасте люди, пытаясь восстановить в памяти информацию, чаще прибегают к помощи глаз. Вспоминая важные сведения, мы двигаем глазами по той же схеме, что и при запоминании, что помогает нашей памяти. Правда, не все ученые согласны с этой теорией. По другой версии, пытаясь что-то вспомнить, люди просто отводят взгляд в сторону от отвлекающих факторов, чтобы сосредоточиться на важном вопросе. В любом случае движение глазами помогает сконцентрироваться и восстановить в памяти нужную информацию.

10. Люди отлынивают от замены рулона туалетной бумаги

Мы с легкостью выполняем гораздо более сложные действия, чем замена туалетной бумаги. Но от этого мы все время отлыниваем. Ученые полагают, что все дело в отсутствии мотивации. Мы либо выполняем дело, потому что нам интересно и мы получаем удовольствие, либо хотим достичь какого-то внешнего результата. Мы захотим выполнить какое-то задание, если оно будет удовлетворять 3 психологическим потребностям: в признании заслуг, в обретении самостоятельности и в сопричастности. В замене туалетного рулончика нет особой заслуги, и это не сделает нас более самостоятельными. Специалист по личной эффективности Брайан Трейси советует выполнять неприятные или неинтересные дела («лягушки») в первую очередь: съешьте «лягушку» с утра — и остаток дня будет чудесным.

11. Мимимишность вызывает желание проявить заботу

Маленькие дети такие милые. Оказывается, способность умиляться младенцам дана нам не случайно и лежит в эволюционной истории человека. Дети появляются на свет совершенно беззащитными и требуют ухода и заботы еще долгие годы. Чтобы повысить внимание, в глубинах нашего мозга укоренены чувства заботы и умиления. Ученый Конрад Лоренц ввел понятие «схема младенца», в которое входят определенные физические признаки: большие глаза, пухлые щечки, непропорционально большая голова. Все эти признаки подсознательно вызывают умиление. «Схема младенца» применима также к детенышам животных: котятам, щенкам. Именно поэтому мы так любим разглядывать и постить мимимишные фотографии котиков в интернете.

А вы замечали такие особенности у себя или своих знакомых? Может быть, вы можете рассказать о других странностях поведения людей, которым не знаете объяснения?