11 способов справиться со стрессом, которыми пользуются известные миллионеры

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Постоянное напряжение — неотъемлемая часть современного мира. Когда мы смотрим на успешных людей, создается впечатление, что у них всегда все хорошо и они уж точно не знают, что такое стресс. Но это не так, просто те, кто достиг чего-то в жизни, научились его побеждать. И, конечно, у каждого свой способ.

AdMe.ru собрал советы самых успешных людей, помогающие им справляться с ежедневным стрессом.

1. Помогайте другим

Ричард Брэнсон, глава корпорации Virgin, рекомендует не только правильно расставлять приоритеты, но и учиться помогать другим. Когда мы делаем что-то хорошее, помогаем людям, мы становимся чище и счастливее. Поэтому, когда у нас в жизни появляется «застой», бизнесмен советует подумать о тех, кому сейчас нужна помощь.

«Чувствуете себя немного „застрявшим“? Спросите себя, что вы можете сделать, чтобы чей-то день стал лучше». Ричард Брэнсон

Как применить на практике: Осмотритесь вокруг — возможно, у вас есть одинокая пожилая соседка, которой тяжело ходить за продуктами, или многодетная семья, где будут рады помощи вещами и игрушками.

Можно совместить отдых c помощью братьям нашим меньшим и на выходных отправиться помогать в приют для животных.

2. Упорядочьте свою работу

Один из основателей Twitter Джек Дорси считает, что источником стресса являются неприятные неожиданности. Поэтому работу нужно тщательно планировать и максимально стараться придерживаться плана. Важно научиться создавать удобное и последовательное расписание. Считается, что количество дел, которые мы успеваем ежедневно, зависит от типа личности. Определить его и подобрать приемы, которые сделают вас продуктивнее, можно тут.

«Если вы будете составлять себе расписание и действовать строго по нему — вас непросто будет застигнуть врасплох, а значит, и уровень стресса будет намного ниже». Джек Дорси

Как применить на практике: Используйте приложения и программы, которые помогут структурировать информацию и следить за сроками (Toodledo, HabitForge, Objectiveli).

Учитесь расставлять приоритеты и тренируйте внимание.

3. Любите то, что вы делаете

Сергею Брину, сооснователю Google, бороться с напряжением помогает любовь к собственному делу. Ведь нелюбимая работа — основной источник стресса для большинства людей.

«Неважно, богатый или нет, я — счастливый, потому что наслаждаюсь тем, что делаю. И это на самом деле главное богатство». Сергей Брин

Как применить на практике: Определите, в какой области вы наиболее талантливы, прислушайтесь к себе: оцените, чем бы вам хотелось заниматься.

Лучший способ любить свою работу — монетизировать свое хобби.

4. Не игнорируйте проблемы

Джефф Безос, основатель и глава компании Amazon, считает, что лучший способ борьбы со стрессом — предупреждение. Чтобы не допустить возникновения психологического напряжения, нужно вовремя начать действовать.

«Стресс — результат отсутствия своевременных поступков, в то время когда ситуацию еще можно контролировать. Как только я нахожу проблему, я делаю первый звонок или отправляю сообщение по электронной почте, чтобы начать менять ситуацию. Даже если проблема не решена, тот факт, что я взял ее под контроль, резко снижает вызванный ей стресс». Джефф Безос

Как применить на практике: Составляйте планы на длинные и короткие промежутки времени — это поможет эффективно следить за состоянием дел.

Раз в неделю или месяц подводите итоги сделанного — так вы сможете оценить свою эффективность и возможные риски.

6. Постарайтесь сосредоточиться

Тим Кук — глава всемирно известной компании Apple. Его дружба со Стивом Джобсом повлияла на мировоззрение бизнесмена. По его мнению, чтобы избежать стресса, нужно уметь сосредотачиваться на том, что получается лучше всего.

«Чему я научился у Стива? Я узнал от него, что главное в управлении компанией и в личной жизни — это сосредоточенность. Заниматься нужно только тем, что у вас получается лучше всего. Остальное нужно отбросить». Тим Кук

Как применить на практике: Учитесь делегировать. Если есть человек, который согласен делать работу и явно делает ее лучше, — пусть делает.

А вот если у вас что-то получается лучше, чем у остальных, — делайте сами. Помните, разрабатывать продукт должны инженеры, а управлять процессом — менеджеры.

7. Проводите с семьей больше времени

Сьюзен Войжитски — американская предпринимательница и генеральный директор YouTube. Именно она придумала заменять слово Google в праздничные дни анимацией и картинками. Сьюзен советует делать перерывы в работе и уделять свободное время общению с родными. Она успешная бизнесвумен и знает, о чем говорит, ведь у нее большая семья и пятеро детей.

«Очень важно иногда делать перерыв. Я заметила, что, когда отдыхаешь, в голову приходят отличные мысли». Сьюзен Войжитски

С ней согласен и Дэвид Ким, бывший генеральный директор Baja Fresh. Теперь он является управляющим директором Ignite Enterprises. Бороться со стрессом ему также помогает время с семьей. Когда-то он старался добиться того, чтобы его родители больше никогда не нуждались. Однако, пока он строил бизнес-империю, его отец умер.

«Я сожалею, что не проводил достаточно времени с отцом, до того как он умер». Дэвид Ким

Как применить на практике: Каждый день уделяйте своим родным хотя бы 15 минут личного времени.

Выбирайтесь в отпуск вместе с детьми и второй половиной минимум раз в году. Это может быть что угодно: от недельной поездки на дачу к родителям до нескольких месяцев в экзотических странах.

8. Учитесь видеть радость в мелочах

Чтение отлично отвлекает и успокаивает. Этим методом расслабления пользуется Билл Гейтс. Его правило — читать не меньше часа. Даже когда он ложится в кровать очень поздно, он не отказывается от своей привычки. Также он советует абстрагироваться от ненужной информации и делать сначала дела первостепенной важности.

«Игра в бридж — это очень ста­ро­мод­ная штука, ко­то­рая мне прав­да нра­вит­ся... А еще я каж­дый вечер мою по­су­ду — дру­гие тоже не про­тив, но мне нра­вит­ся, как это делаю я сам». Билл Гейтс

Как применить на практике: Старайтесь переключаться между делами в течение дня: находите полчаса на прогулку по любимому парку, обедайте или завтракайте в уютных кафе.

Вечера старайтесь проводить не за компьютером: лучший отдых — это смена деятельности. Используйте это время для своих хобби либо для приятных домашних хлопот.

9. Медитируйте

Американский предприниматель и изобретатель Стив Джобс советовал избавляться от стресса с помощью медитации. Она позволяет очистить голову от мыслей и расслабиться. Каждый может выбрать тот метод, который подойдет ему. Также дополнительно можно использовать дыхательные техники, чтобы лучше насытить мозг и организм кислородом. Медитация поможет по-другому взглянуть на мир и научиться концентрироваться на своих ощущениях. Здесь вы можете узнать о самом простом ее методе, который можно использовать ежедневно в любом спокойном месте.

«Концентрация и простота. Чтобы мыслить ясно, вы должны приложить большие усилия. И это того стоит, ведь так вы сможете свернуть горы». Стив Джобс

Как применить на практике: Первое время достаточно медитировать 10–15 минут.

Тренируйте осознанность. Можно просто гулять или идти на работу, ощущая и проживая каждый шаг и вздох, — это своего рода медитация.

10. Выделите один день в неделю для настоящего выходного

Известная медийная ведущая Опра Уинфри восстанавливается благодаря регулярным выходным. Каждое воскресенье она то и делает, что ничего не делает. Любимые ее занятия в такие дни: чтение, теплая ванна или прогулка.

«Позитивные эмоции вызывают ответную реакцию мира. Когда вы фокусируетесь на чем-то добром, теплом, хорошем, то жизнь приобретает такие же краски». Опра Уинфри

Как применить на практике: Определите топ дел, которые приносят вам удовольствие, и уделяйте воскресенье одному такому делу.

Создайте дома максимальный комфорт и уют, чтобы было приятно возвращаться по вечерам.

10. Отдыхайте в тишине и не тратьте время на ненужный выбор

Марк Цукерберг, основатель сети Facebook, считает, что на ежедневный выбор одежды у него уходит много времени. Чтобы не задерживаться и не переживать по поводу того, что к чему подбирать, он заполнил свой гардероб одинаковой одеждой. По его мнению, капсульный гардероб экономит время и нервы. Известный своими умеренными вкусами, он комфортно чувствует себя в одинаковых штанах и футболке каждый день. Ну а если вам не хочется постоянно носить одно и то же, можно заранее все перемерять и сфотографировать на телефон разные варианты сочетания одежды. Перед выходом достаточно будет перелистать фото и выбрать подходящий образ. Также бизнесмен любит побыть в полном одиночестве и расслабиться.

«У меня есть квартира, в которой только моя кровать, стол, стул и чайник. И у меня там нет доступа в интернет. Так что, когда я хочу, я могу побыть в изоляции». Марк Цукерберг

Как применить на практике: Не у всех есть возможность обустроить себе отдельную квартиру для расслабления, поэтому держите дома меньше лишних вещей.

Хотя бы раз в неделю устраивайте себе вечер без интернета: в нашей жизни так много информационного шума, что иногда просто полезно побыть в тишине.

11. Займитесь уборкой

Как утверждает двоюродный брат королевы Великобритании, когда Ее Величество пребывает в плохом настроении, она уходит в сад и там пропалывает грядки. Такой метод позволяет ей быстро успокоиться.

«Работа — это плата человека за право пребывать на земле». Ее Величество Елизавета II

Как применить на практике: Вымойте посуду, затейте уборку или стирку — все это поможет сбросить накопившиеся негативные эмоции.

После тяжелого дня сделайте любимую работу по дому, и настроение сразу станет лучше.

Возможно, вы владеете каким-то необычным секретом избавления от стресса? Поделитесь им в комментариях.