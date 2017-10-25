11 способов сказать ребенку «нет» и быть услышанным

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Казалось бы, что сложного в том, чтобы сказать ребенку «нет» и добиться желаемого эффекта? Однако каждый родитель знает, что часто отказы и запреты становятся причиной слез, истерик и вспышек агрессии. Так как этого избежать? AdMe.ru собрал 11 советов, следуя которым вы сможете говорить «нет» малышу спокойнее и увереннее.

1. «Нет» должно произноситься редко

«Нет» должно стать вашим козырем. Если ребенок будет слышать от вас «нет» с интервалом в 5 минут, то очень быстро перестанет на него реагировать. Если же употреблять слово «нет» редко и на фоне многих «да», оно будет восприниматься как стоп-сигнал, как что-то очень важное.

2. Первое «нет» играет ключевую роль

Запрещать ребенку какое-либо действие в первый раз нужно спокойным уверенным тоном, с серьезным выражением лица и с приведением понятных причин. Важно, чтобы ребенок сразу усвоил, почему, например, нельзя рисовать на стенах фломастером. Каждая следующая попытка донесения «нет» рискует оказаться провальной.

3. Говоря безапелляционное «нет», приготовьтесь потрудиться

Запрещая ребенку что-либо, вы его обижаете. По крайней мере, для него все выглядит именно так. Но это не значит, что вам нужно сразу пытаться его успокоить и смягчить свою позицию, — это значит, что вам нужно настроиться на дополнительную работу. Чтобы облегчить переживания ребенка, постарайтесь разделить их с ним. Обнимите его, посочувствуйте, скажите о том, что вы понимаете его, но так делать нельзя, и точка. Главное, не отменяйте запрет! Ребенок смирится с невозможностью сделать задуманное, но при этом не будет одинок в своих переживаниях и будет чувствовать вашу любовь и поддержку.

4. Недостаточно отказать, нужны объяснения

Если ребенок не понимает, почему чего-то нельзя, вероятность того, что он захочет повторить это действие снова, увеличивается. Самый эффективный способ сказать «нет» — назвать веские причины, которые ваш ребенок может понять. Однако учтите, что, когда малыш сердится или огорчен, он просто не в состоянии воспринимать долгие и сложные объяснения, почему нельзя. Длинные нотации он, скорее всего, пропустит мимо ушей, поэтому формулируйте предложения коротко и на доступном ему языке.

5. «Да» может означать отказ

Дети слышат «нет» так много раз, что со временем они перестают верно интерпретировать это слово. Поэтому стоит взять на заметку, что «да» тоже может означать «нет». Например, если ваш ребенок хочет новую игрушку во время покупок в супермаркете, вы можете ответить: «Да, если это то, что ты хочешь получить на Новый год». Таким образом ваш ребенок получит желаемое и научится идти на компромиссы.

6. Никаких криков! «Нет» произносится нейтрально

В зависимости от того, как вы произносите «нет», меняется его значение. Если ваш отказ выражается на повышенных тонах, то это сродни выяснению отношений, а не воспитание. То же самое касается «нет» с улыбкой на лице. Ребенок рассуждает так: «Родитель говорит зло, значит, он меня не любит; родитель говорит весело, значит, он просто играет».

7. Отказывайте, предлагая при этом альтернативу

Когда вы предлагаете ребенку альтернативу, у него не возникает ощущения очередного отказа. Например, «Я не разрешаю тебе играть с этими чашками, но ты можешь взять из шкафа набор цветных пластиковых стаканчиков и делать с ним что хочешь». Как правило, дети охотно и очень быстро соглашаются на альтернативу.

8. Не давайте ложных надежд

Родители часто говорят детям «не сейчас». Но если не сейчас, то когда? Если вы не будете сдерживать свои обещания, у малыша могут возникнуть проблемы с доверием. Дайте ребенку конкретную информацию, чтобы он мог понимать, сколько чего-то стоит ждать. Например: «Не сейчас, дорогой. Мы купим тебе это на день рождения».

9. Отказ должен быть системным

Любой категоричный запрет должен оставаться таковым всегда, в любой ситуации. Иначе малыш попросту не поймет, почему одно и то же действие было запретным вчера, а сегодня вдруг стало доступным. Он может решить, что все «нет» зависят от настроения родителей и на самом деле не таят совершенно никакой опасности. Не практикуйте разрешение запретного, если вам нужно выкроить время для своих дел.

10. Ваше «нет» не может трансформироваться в «да» у других членов семьи

Вводя ограничения для детей, обязательно оговаривайте и согласовывайте их с другими членами семьи, чтобы ваши позиции совпадали. В противном случае ребенок может начать манипулировать вами. Придерживайтесь установленных правил и сами. Если вы разрешаете ребенку есть только за кухонным столом, а сами перекусываете в гостиной на диване, ребенок скорее последует вашему примеру, чем вашему запрету.

11. Поощряйте ребенка за хорошее поведение

Если ребенок услышал ваше «нет» и последовал запрету, то это своего рода акт доброй воли с его стороны. Поэтому такое поведение вашего чада нужно положительно отмечать и закреплять ответным актом доброй воли.