11 способов распознать слабый характер человека уже при первой встрече

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Когда мы слышим предупреждение: «Этот человек с характером!», то заранее готовимся к тому, что с новым знакомым будет нелегко. Если острые углы видны сразу, то свои слабые стороны люди обычно маскируют и прячут. Но многолетний психологический опыт дает возможность при должном внимании сделать вывод о зрелости человека по его поведению.

Ученые из Института изучения характера уже много лет исследуют личность человека и убеждены, что нет хороших и плохих черт, зато есть сильные и слабые. Сильные способствуют нашему росту, а слабые тормозят и делают несчастными. Мы в AdMe.ru задумались над этим и, проанализировав опыт популярных психологов, нарисовали наглядные иллюстрации из жизни.

1. Подражание кумиру

Для детей и подростков подражание — это нормальная форма социализации. Определяя свое отношение к окружающему миру, они, как никто другой, нуждаются в ролевой модели. С возрастом здоровая окрепшая личность перестает копировать и находит себя. Если взрослый человек продолжает искать себе кумиров, то его характер до сих пор не сформирован. Случаи фанатизма и полной замены собственной идентичности получили название «синдром подражания знаменитостям», которому подвержены около 15 % от общего числа живущих на планете людей.

2. Неумение встречать трудности лицом к лицу

Всем нам свойственны стеснение и робость, особенно в важные, ответственные моменты жизни. Но некоторые люди, столкнувшись с небольшими трудностями или оказавшись в неловкой ситуации, прячут голову в песок. Даже инстинктивно поджимают плечи, вдавливая шею внутрь. Психолог Билл Кнаус назвал это синдромом страусиной ловушки, который сковывает страхом и неуверенностью, мешая исполнять свои мечты и двигаться к цели.

3. Зацикленность на себе

Людям свойственно помещать в рамки фотографии близких людей, домашних животных или просто приятных моментов из жизни. Но если человек увешивает свое жилище собственными фотоснимками и подолгу смотрится в зеркало или каждую свободную минуту считает количество лайков в соцсетях, то, скорее всего, перед вами истероидный (демонстративный) тип личности. Для него характерны самолюбование, ненасытная жажда внимания, потребность в почитании. Главная слабость таких людей в том, что ими очень просто манипулировать, играя на их чувстве собственной важности.

4. Страх привлечь внимание

Скромность — это хорошее и полезное качество до тех пор, пока оно не мешает человеку оставаться самим собой и самореализовываться. Психолог Барбара Маркуэй считает, что излишнюю застенчивость часто ошибочно путают с интроверсией. Однако интроверты, предпочитая одиночество, не избегают общения, а просто тщательнее его выбирают, тогда как застенчивые страдают от заниженной самооценки, боятся быть отвергнутыми, сдерживают свои настоящие желания.

5. Критика достижений других людей за их спиной

Профессор клинической психологии Роберт Лихи выделяет 3 вида зависти: депрессивную, позитивную и враждебную. Депрессивная зависть снижает нашу самооценку и заставляет чувствовать себя неудачником, позитивная мотивирует стать лучше, а враждебная вызывает злость и осуждение. И если 2 первых вида чаще всего имеют временный эффект и даже могут положительно повлиять на человека, то третий является частью характера и отношения к жизни. Вместо того чтобы стать лучше, человек начинает критиковать и унижать того, кто смог добиться результатов, чтобы выгоднее смотреться на его фоне.

6. Неспособность настаивать на своем

Легче согласиться, чем спорить. Это замечательная черта характера, которая присуща гибким людям, умеющим избегать конфликтов. Но только в том случае, если она не мешает собственным интересам. Сильный индивидуум охраняет свое личное пространство и уважает чужое, тогда как слабый легко поддается давлению и сам бестактно нарушает границы. Если вам сложно говорить «нет», то психотерапевт Диана Барт советует начать с малого: вместо отказа научитесь с уверенностью говорить о желаемом. Например, если вам предлагают кофе, то вы можете сказать: «Спасибо, но я бы выпил воды».

7. Раздувание из мухи слона

Аутоагрессия, или саморазрушительное поведение, — весьма деструктивный защитный механизм. Им чаще всего страдают дети, пережившие непростые моменты, но иногда и взрослые застревают в этом состоянии: начинают сгущать краски при малейшей трудности, винят себя за ошибки. Кстати, самоунижение, нанесение себе физических повреждений, чрезмерное увлечение опасными аспектами экстремальных видов спорта, даже простое щелканье себя по носу — тоже результаты работы этого механизма.

8. Страх выразить эмоции

Для того чтобы открыто показывать свои эмоции, нужно обладать достаточной силой духа. Нет ничего зазорного в слезах, например, если они не исполнены театрально. Однако в нашей культуре принято скрывать свои чувства, это просто признак воспитанности и сдержанности. Но постоянно прятаться под маской — значит бояться осуждения, закрываться от внешнего мира.

9. Нежелание просить о помощи

В сложных ситуациях иногда разумнее обратиться за поддержкой к более умелым, опытным или образованным друзьям и коллегам. Но для некоторых людей попросить о помощи — значит признать свою слабость, которую они старательно прячут. К тому же наладить коммуникацию — это тоже труд, поэтому неуверенные в себе люди стараются избегать командной работы. Гретхен Рубин, автор бестселлера «Проект счастье», называет умение просить о помощи главным секретом зрелости.

10. Поиск логичных оправданий своим поступкам

Рационализация помогает нам находить разумные причины возникновения негативной ситуации и справляться с эмоциями. Так мы как бы охлаждаем свои чувства рассудком, чтобы не испытывать боль, страх и сожаление. Но, с другой стороны, и обманываем себя вместо того, чтобы разобраться с проблемой, убеждаем себя, что достаточно хороши и виновен кто-то другой. Намного легче придумать себе логичное, на первый взгляд, объяснение всему, вместо того чтобы заглянуть вовнутрь.

11. Частая смена поз с поиском точки опоры

Специалист по распознаванию лжи Пол Экман пишет, что если во время беседы партнер проявляет чрезмерную немотивированную вариативность поз, то это говорит об общей незрелости его личности. Стойка с частой переменой опорной ноги и позиций ступней выдает нетвердость характера, низкую самодисциплину, ненадежность.

Никто из нас не идеален, поэтому если вы узнали себя в ком-то из персонажей наших иллюстраций, то это замечательная новость. Во-первых, вы способны трезво оценивать себя и свои недостатки, а во-вторых, готовы стать лучше. Не так ли?