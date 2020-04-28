11 сомнительных комплиментов, которые стоит безжалостно выбросить из лексикона

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Некоторые сомнительные комплименты настолько прочно укрепились в современном лексиконе, что многие люди забывают об их двояком значении. Однако хоть раз в жизни каждого хвалили так, что он терялся в догадках, было ли это одобрение или оскорбление. При этом подобные высказывания могут касаться чего угодно, начиная от внешнего вида и заканчивая личными достижениями.

Мы в AdMe.ru решили разобраться с 11 специфическими комплиментами, которые станут лучше, если сказать их немного иначе.

1.

Стоит осторожнее использовать комплименты, в которых присутствуют гендерные стереотипы. Например, фразы «Ты отлично водишь для женщины» или «Ты здорово готовишь для мужчины» нередко могут задеть чувства собеседника.

2.

Легко могут задеть и комплименты, которые похожи на неправду и содержат завуалированную издевку. Причем иногда человек может и не подозревать, что его фраза со стороны выглядит так искусственно. Допустим, когда девушка говорит подруге: «Хотела бы я быть такой же смелой, чтобы носить подобное декольте», — она может намекать на то, что ее спутница выглядит вульгарно.

3.

Если вы делаете комплимент даме элегантного возраста, то не стоит акцентировать внимание на цифрах в паспорте. При этом нужно помнить, что женщины ценят оригинальные комплименты, а также любят, когда хвалят их детей и внуков.

4.

Строить одобрительные высказывания на своих субъективных представлениях — не самая лучшая затея. Например, глупо говорить о том, что работать из дома легко и не требует особых усилий, если человек не прочувствовал такой формат на собственной шкуре. Кстати, существует много фактов, согласно которым фрилансеры зачастую затрачивают на работу даже больше времени и сил, чем офисные сотрудники.

5.

Фразы с намеком на чрезмерную худобу могут быть не менее обидными, чем насмешки над полнотой. Если прямо сказать девушке о ее лишних килограммах, это будет грубо и невежливо. То же самое касается и худощавости. Однако по непонятной причине многие до сих пор считают этот жест комплиментом.

6.

Комплименты, связанные с внешним видом, не стоит использовать слишком часто. Особенно если со стороны это может быть истолковано двояко или не лучшим образом. Например, когда кто-то говорит слова одобрения, а затем добавляет: «Еще бы, с твоей-то внешностью», — он заведомо сомневается в других качествах этого человека.

7.

А порой человек хочет похвалить, а на деле выглядит немного бестактным. По этой причине с темой для комплимента и его формулировкой следует быть внимательным.

8.

Комплименты по поводу изменений во внешности могут быть истолкованы двояко. Допустим, когда девушка говорит подруге, что новый цвет волос ее освежает, та может подумать, что с предыдущим оттенком она выглядела непривлекательно.

9.

Комплимент «В жизни ты лучше, чем на фото» многим может показаться сомнительным. Особенно учитывая тот факт, что ряд людей комплексуют по поводу своих снимков и отсутствия фотогеничности не меньше, чем из-за недостатков внешности.

10.

Каждому приятно получить похвалу по поводу его личных достижений. Однако, если выбрать для этого не самое подходящее время, такой комплимент может показаться колкостью.

11.

При комплиментах психологи советуют улыбаться и устанавливать зрительный контакт с собеседником. Похвалить чью-то улыбку — тоже отличная идея, однако не стоит призывать человека продемонстрировать ее сию же минуту: это может выглядеть невежливо или не совпадать с его чувствами.