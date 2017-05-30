11 ситуаций, в которых вся соль женской дружбы

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Лучшая подруга и поддержит, и скажет неудобную правду, и пойдет вместе с вами покорять мир. И это абсолютное счастье — когда есть кто-то, кто может разделить с вами любые эмоции. AdMe.ru уверен: эти забавные ситуации знакомы каждой девушке, у которой есть лучшая подруга. Рассказывайте в комментариях ваши истории про дружбу!

Вы просите друг друга проверить, не пахнет ли у вас изо рта

Вы таскаете еду друг у друга из тарелок

Вы дарите друг другу «валентинки» на День влюбленных

Вы прощаетесь целый час, потому что никак не можете договорить

Вы спокойные и адекватные люди, только когда не вместе

Вы заботитесь друг о друге, как никто другой

Вы даете друг другу странные прозвища

Вы советуетесь, что надеть

Вы даже в туалет ходите вместе

Конечно, вы ссоритесь. Но ровно на 5 минут

И главное — вы всегда понимаете друг друга без слов. На то вы и лучшие подруги