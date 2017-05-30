11 ситуаций, в которых вся соль женской дружбы
Лучшая подруга и поддержит, и скажет неудобную правду, и пойдет вместе с вами покорять мир. И это абсолютное счастье — когда есть кто-то, кто может разделить с вами любые эмоции.
AdMe.ru уверен: эти забавные ситуации знакомы каждой девушке, у которой есть лучшая подруга. Рассказывайте в комментариях ваши истории про дружбу!
Вы просите друг друга проверить, не пахнет ли у вас изо рта
Вы таскаете еду друг у друга из тарелок
Вы дарите друг другу «валентинки» на День влюбленных
Вы прощаетесь целый час, потому что никак не можете договорить
Вы спокойные и адекватные люди, только когда не вместе
Вы заботитесь друг о друге, как никто другой
Вы даете друг другу странные прозвища
Вы советуетесь, что надеть
Вы даже в туалет ходите вместе
Конечно, вы ссоритесь. Но ровно на 5 минут
И главное — вы всегда понимаете друг друга без слов. На то вы и лучшие подруги
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru