11 фраз, которые помогут распознать незрелую личность

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По статистике, количество взрослых людей, живущих с родителями, с каждым годом растет. Также неумолимо растет количество разводов, рождение детей откладывается на более поздний срок или вообще становится неприемлемым. Это говорит о том, что современная молодежь не стремится жить самостоятельно, не хочет брать на себя ответственность и взрослеть в общепринятом смысле. Мы в AdMe.ru выбрали самые популярные фразы, которыми оправдываются инфантильные люди. Приходилось ли вам слышать такие от близких? А может, и говорить самим?

Это не бардак, а творческий беспорядок

Эта фраза часто слетает с уст инфантильного человека. Конечно, вряд ли уборку можно назвать увлекательным приключением, но взрослый, в отличие от ребенка, знает и понимает слово «надо». Например, успешная писательница Реджина Лидс отмечает, что порядок в голове и в жизни начинается с порядка в доме.

Хочу этот вертолетик на радиоуправлении

Инфантилы часто склонны к необдуманным, эмоциональным покупкам. Словно дети, они загораются желанием и не задумываются над реальной его ценностью и трудозатратами. Это не значит, что взрослый должен покупать только полезное и нужное, забыв о своих капризах. Просто взрослый человек умеет расставлять приоритеты и разумно подходит к тратам.

Готовить — это не мое

У повзрослевшего человека есть набор навыков, которые необходимы ему для жизни: умение гладить одежду, считать в уме и многое другое. Готовка еды ассоциируется с обязанностями взрослых, дети не стоят у плиты и стреляющей маслом сковороды. И если человек отказывается от кухонных дел, значит, он не хочет брать на себя базовые обязанности взрослого, необходимые для нормальной жизни.

Не люблю детей, они все портят

В наше время набирает популярность движение чайлдфри — сознательное нежелание иметь детей. Его последователи предпочитают жить в свое удовольствие и не обременять себя лишним «грузом», специалисты называют такой выбор результатом инфантильного образа жизни. Социолог Джин Виверс в своей книге «Бездетные по собственному выбору» пишет, что чайлдфри часто становятся единственные дети в семье, избалованные родительским вниманием, или, наоборот, рано повзрослевшие старшие дети из больших семей, которые были вынуждены ухаживать за младшими братьями и сестрами.

Я хочу, чтобы меня любили таким, какой я есть

Жить в обществе — значит постоянно учиться взаимодействовать с разными людьми. Особенно это касается отношений. Когда два человека с разным воспитанием и жизненным опытом хотят жить вместе, им необходимо уступать друг другу, чтобы избежать конфликтов. Инфантильные люди уверены в том, что все люди должны подстраиваться под них, в противном случае они бросают что-то вроде «Я тебя не держу, раз тебе со мной так трудно». Эгоистичное поведение молодых людей и неспособность договариваться часто приводят к разводам.

Не учите меня, я сам все знаю лучше всех

Инфантилы уверены, что всегда имеют право на собственное мнение, даже в тех вопросах, в которых совсем не разбираются. С такими людьми трудно спорить, а давать советы им почти невозможно. Обычно они не признают авторитеты, а личный опыт ставят выше любых аргументов. Такое протестное поведение нормально для подростков, но не для зрелых людей. Взрослый человек умеет признавать ошибки и выносить уроки, а еще не стыдится быть неправым. Часто уверенность в своей непогрешимости выходит боком для молодых людей: они привязываются к детской мечте или зацикливаются на одной идее, которая тормозит их личностный рост.

Все плохие, один я Д’Артаньян

Ребенок, как известно, видит мир в черно-белых оттенках морали. Для него добрые те, кто относится к нему хорошо, а те, кто строг с ним, злодеи. Естественно, сам ребенок всегда главный положительный персонаж. Взрослый человек умеет видеть больше оттенков спектра и перестает делить людей на хороший и плохих. Человек, застрявший в детстве, склонен вешать ярлыки на окружающих. Всем неприятным людям он поставит диагноз (дурак, сумасшедший, неудачник и пр.), себя же будет во всем оправдывать.

Мне нужна 5-комнатная квартира и спорткар, разве я много прошу?

Завышенные ожидания часто приводят молодых людей к разочарованиям и одиночеству. Они помнят, что в детстве самая вкусная конфета всегда доставалась им без какой-либо причины, просто так. Этого они продолжают ждать и во взрослой жизни. Инфантилы уверены, что заслужили все самое лучшее, а жизнь, люди, Вселенная обязаны обеспечить их желанным. Они продолжают жить детскими мечтами и редко могут реально оценить свои возможности и таланты.

Да, я нагрубил, но ты сам меня вынудил

Зацикленность на самом себе, неспособность почувствовать и понять состояние другого человека — все это естественно для маленького ребенка. Если взрослый человек не научился признавать свою вину, а с ловкостью перекидывает ее на окружающих, то его детство затянулось.

Кто обещал? Я? Не помню

Инфантилы не умеют держать слово и непостоянны в своих обещаниях. Переменчивое настроение и нежелание держать ответ за свои поступки приводят к тому, что они просто отказываются от своих слов. Вряд ли с такими молодыми людьми получится вести какие-то мало-мальски серьезные дела. По крайней мере до тех пор, пока они не станут относиться серьезнее к своим обещаниям.

Я живу здесь и сейчас

Взрослый человек хорошо помнит прошлое и нацелен в будущее. Прошлое дает опыт и мудрость, взгляд в будущее помогает строить планы и двигаться к цели. Ребенок же беспечен, его не заботит будущее, он быстро забывает то, что было раньше. Жизнь одним днем часто сводится к простым удовольствиям.

Детство — самое беззаботное и счастливое время, но все рано или поздно заканчивается. Чаще всего причины инфантилизма кроются в неправильном воспитании, но не спешите обвинять родителей. Важно не застревать на одном участке жизненного пути, а продолжать двигаться самостоятельно, становиться лучше, сильнее и взрослее. А среди ваших знакомых есть инфантилы? Поделитесь в комментариях.