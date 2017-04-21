11 шикарных историй, доказывающих, что оценки ничего не значат во взрослой жизни

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Ох как часто нам говорили в школе: «Вот будешь плохо учиться, пойдешь работать дворником». И были чертовски не правы.

AdMe.ru собрал 11 историй о том, кем стали бывшие двоечники. Оказалось, что успех в жизни имеет мало общего с цифрами в школьном аттестате.