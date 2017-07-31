11 секретов родителей, которые воспитали счастливых детей

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Современные родители в большинстве случаев воспитывают детей иначе, чем 20 или 30 лет назад. Но, как и раньше, они хотят, чтобы их дети были счастливы, не имели проблем, хорошо учились и чтобы у них успешно сложилась жизнь. AdMe.ru узнал, чем похожи родители, у которых получилось воспитать счастливых и успешных детей.

У большинства родителей сегодня действительно очень плотное расписание. Конечно, когда устал, легче всего включить ребенку телевизор. Но ведь можно проводить время с детьми так, чтобы было интересно и им, и вам. Дети забудут, что вы им купили, а время, приятно и с пользой проведенное вместе, — никогда. Доказано, в частности, что теплые отношения с отцом увеличивают шансы ребенка, уже будучи взрослым, создать крепкие отношения и быть счастливым в паре.

Ученые пришли к выводу, что регулярные семейные обеды напрямую связаны с более низкими показателями депрессии и суицидальных мыслей у подростков. Дети, которые регулярно ужинают со своими родителями, также имеют более позитивный взгляд на будущее по сравнению с их сверстниками, которые не едят в кругу семьи. Совместные приемы пищи здорово объединяют, важно только не контролировать детей и отключать в это время телевизор.

Детям важна возможность заботиться о других, умение благодарить людей, которые вносят вклад в их жизнь. Исследования показывают: люди, которые привыкли выражать благодарность, более склонны оказывать поддержку другим, более сострадательны и легче прощают, у них реже бывают проблемы со здоровьем, и они ощущают себя счастливее.

Чрезмерный контроль над ребенком может привести его к разрушительным отношениям в будущем. Доверяйте ребенку самому принимать решения. И пусть для начала это будет касаться малого: например, выбора одежды для прогулки или блюда на завтрак. Так ребенку будет легче стать самостоятельным и понять, чего он хочет от жизни. Позвольте ребенку делиться с вами проблемами и помогайте ему делать наилучший выбор.

Исследователи Университета Пенсильвании и Университета Дюка изучили 700 детей. Первая часть исследования проводилась, когда дети ходили в детский сад, вторая — когда исследуемым исполнилось 25 лет. Оказалось, что коммуникабельные дети, которые сотрудничали со сверстниками, гораздо чаще получали высшее образование и работали полный рабочий день. Те, кто имел ограниченные социальные навыки, чаще совершали преступления и употребляли алкоголь.

Исследования показывают, что, если близкие люди счастливы, это настроение передается и другим членам семьи. Этот же принцип действует и в отношении негативных эмоций. Если у родителей плохое настроение или постоянный стресс, то эмоциональное состояние может передаваться и детям.

Дети учатся заботиться и уважать, когда к ним относятся так же. Когда дети чувствуют, что родители их любят, они привязываются к ним. Эта привязанность делает их более восприимчивыми к ценностям и обучению. Планируйте регулярное, эмоционально интимное время со своими детьми — это может быть чтение перед сном, например. Делитесь с ребенком своими мыслыми, интересуйтесь тем, что с ним происходит.

Привычка влиять на поведение ребенка шлепками и затрещинами не приводит к желаемому поведению. Вместо этого дети будут придумывать разные способы, чтобы не попасться в следующий раз. Все это может привести к тому, что ребенок вырастет хитрым и изворотливым. Дети, которые не испытывают эмоционального насилия в семье, лучше контролируют свои эмоции и не подвержены депрессии, у них лучше развита память.

В результате исследования, проведенного Университетом Калифорнии в 1960-х годах, ученые выделили 3 основных типа воспитания детей: разрешительный, авторитарный и авторитетный. Родители счастливых детей чаще выбирают последний тип, при котором ребенок растет, уважая взрослых, но не «задыхаясь» от их авторитета. Чтобы наши дети уважали и доверяли нам, мы должны признавать свои ошибки и недостатки. Мы также должны уважать детское мышление и слушать, быть честными, справедливыми. Но это не значит быть совершенными все время.

Дети, как и взрослые, думают об успехе одним из двух способов: Фиксированное мышление предполагает, что характер, интеллект и творческие способности невозможно изменить. Главным в достижении успеха здесь становится избегание неудачи любой ценой.

предполагает, что характер, интеллект и творческие способности невозможно изменить. Главным в достижении успеха здесь становится избегание неудачи любой ценой. «Менталитет роста», напротив, рассматривает неудачу по большей части как возможность проявить свои способности. Если говорить детям, что они решили задачу из-за своего врожденного интеллекта, это вырабатывает фиксированное мышление. Если положительно оценивать старания детей, это учит «росту» мышления.

К сожалению, дети не рождаются с умением контролировать свои чувства. Дети нуждаются в нашей помощи, чтобы правильно научиться это делать. Ведь отношения часто страдают от гнева, зависти и других негативных чувств.

Попробуйте помочь ребенку понять свои чувства и озвучить их. Подскажите ребенку способ, который поможет справиться с нахлынувшими эмоциями: нужно остановиться, сделать глубокий вдох через нос и выдох через рот и сосчитать до 5.