Замалчивание этих 11 вещей приводит к серьезным проблемам в отношениях
Люди освоили прогрессивные технологии, но в общении с партнером еще мелькают устаревшие правила. Например, есть темы, которые якобы не стоит обсуждать.
AdMe.ru покажет, как нелегко живется хранителям тайн. Многие темы-табу противоречат принципам здоровых отношений — убедитесь в этом сами.
11. Здоровье
Ряды ипохондриков пополнять не стоит, но и притворяться бессмертными рабочими пони глупо. Позвольте партнеру проявить заботу. Все-таки вы одна команда, в которой игроки могут подстраховать друг друга.
10. Интимные моменты
Рассуждения в стиле «человек не решит проблему, о которой не знает» — откровенное кэпство. Тем не менее многие пары ждут, что неурядицы в интимной жизни исчезнут как-нибудь сами. Не исчезнут. Так что стеснительность должна уступить место здравому смыслу.
9. Свои смешные привычки и слабости
В голове каждого человека есть тараканы. Некоторые смирные, другие танцуют с маракасами и бубном. Ваши, например, могут любить комиксы, лего и песни Backstreet Boys. Слабости есть и у партнера. Вдруг ваши тараканы посещают один и тот же тайный клуб? Познакомьте их скорее.
8. Равнодушие к детям
Безусловная любовь ко всем малышам вокруг — миф. Вы имеете право «законсервировать» желание обзавестись потомством до подходящего момента. Главное — вовремя обсудить свои планы с любимым человеком.
7. Финансовые вопросы
«Нам не хватает средств» и «незачем покупать всякую фигню» — многие люди стесняются озвучить эти мысли. Все из-за боязни прослыть жадиной или спровоцировать взаимные упреки. Семейный бюджет — острая тема, но лучше правильно подобрать слова, чем дойти до точки кипения.
6. Недостатки и промахи партнера
«Пилить» вторую половинку — дело неблагодарное. Но и копить недовольство нельзя, если поведение партнера настораживает. Лучше вспомнить, что такое конструктивный диалог, и решить проблему мирным способом.
5. Право на одиночество
Каждый человек имеет право иногда побыть картошкой: зарыться в свои мысли поглубже, и чтоб никто не доставал. «Хочу отдохнуть ото всех» — это не то же самое, что «я больше тебя не люблю».
4. Личные проблемы
Конечно, 10-й пересказ диалога с невежливым продавцом никого не впечатлит. Но и партизанское молчание усугубит проблему. Между скрытностью и нежеланием грузить кого-то своими проблемами очень тонкая грань.
3. Родители
Компромиссы в общении с родителями партнера — это норма. Другое дело — попытки родственников контролировать вашу жизнь. Чувствуете негативное влияние со стороны? Не упустите момент и поговорите по душам. Напомните (себе и партнеру), что вы создали пару, а не семейный клан.
2. Планы на будущее
Не стоит ориентироваться на «правильный» жизненный сценарий, если он противоречит вашим мечтам. От неоправданных уступок пострадают все. Хотите радикальных перемен? Поделитесь идеями с партнером — вдруг и в его мыслях найдется «безуминка». А не найдется — обсудите компромиссный вариант.
1. Комплексы из-за внешности
Здоровые отношения и строгая оценка внешних данных партнера — плохо сочетаемые категории. Конечно, привлекательные черты лица и упругая попа любого порадуют. Но задумайтесь, ведь вы сами любите кого-то вовсе не за красивые глаза. Почему же вы считаете, что вас оценивают только по обложке?
И все же некоторые темы лучше не затрагивать:
- Сравнение партнера с кем-либо. Забудьте про фразы «а вот он / она делает так, а ты...». И уж тем более «ты ведешь себя как он / она, папа / мама».
- Слабые места партнера. У человека могут быть переживания, в которые он не хочет погружаться глубоко. Не пытайтесь утащить его на дно личных трагедий.
- Фантазии на тему «как должен выглядеть партнер моей мечты». В душе любимого человека такие рассуждения лишь сеют зерна комплексов и не особо вдохновляют на свершения.
- Подробности предыдущих отношений. Что было — то было, и незачем впускать в ваши новые отношения груз прошлых лет.
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Негативные отзывы родителей / друзей о партнере. Их мнение может поменяться, а обесценивающие комментарии запомнятся надолго.
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru
По материалам datingadvice, WebMD, WebMD