Замалчивание этих 11 вещей приводит к серьезным проблемам в отношениях

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Люди освоили прогрессивные технологии, но в общении с партнером еще мелькают устаревшие правила. Например, есть темы, которые якобы не стоит обсуждать. AdMe.ru покажет, как нелегко живется хранителям тайн. Многие темы-табу противоречат принципам здоровых отношений — убедитесь в этом сами.

11. Здоровье

Ряды ипохондриков пополнять не стоит, но и притворяться бессмертными рабочими пони глупо. Позвольте партнеру проявить заботу. Все-таки вы одна команда, в которой игроки могут подстраховать друг друга.

10. Интимные моменты

Рассуждения в стиле «человек не решит проблему, о которой не знает» — откровенное кэпство. Тем не менее многие пары ждут, что неурядицы в интимной жизни исчезнут как-нибудь сами. Не исчезнут. Так что стеснительность должна уступить место здравому смыслу.

9. Свои смешные привычки и слабости

В голове каждого человека есть тараканы. Некоторые смирные, другие танцуют с маракасами и бубном. Ваши, например, могут любить комиксы, лего и песни Backstreet Boys. Слабости есть и у партнера. Вдруг ваши тараканы посещают один и тот же тайный клуб? Познакомьте их скорее.

8. Равнодушие к детям

Безусловная любовь ко всем малышам вокруг — миф. Вы имеете право «законсервировать» желание обзавестись потомством до подходящего момента. Главное — вовремя обсудить свои планы с любимым человеком.

7. Финансовые вопросы

«Нам не хватает средств» и «незачем покупать всякую фигню» — многие люди стесняются озвучить эти мысли. Все из-за боязни прослыть жадиной или спровоцировать взаимные упреки. Семейный бюджет — острая тема, но лучше правильно подобрать слова, чем дойти до точки кипения.

6. Недостатки и промахи партнера

«Пилить» вторую половинку — дело неблагодарное. Но и копить недовольство нельзя, если поведение партнера настораживает. Лучше вспомнить, что такое конструктивный диалог, и решить проблему мирным способом.

5. Право на одиночество

Каждый человек имеет право иногда побыть картошкой: зарыться в свои мысли поглубже, и чтоб никто не доставал. «Хочу отдохнуть ото всех» — это не то же самое, что «я больше тебя не люблю».

4. Личные проблемы

Конечно, 10-й пересказ диалога с невежливым продавцом никого не впечатлит. Но и партизанское молчание усугубит проблему. Между скрытностью и нежеланием грузить кого-то своими проблемами очень тонкая грань.

3. Родители

Компромиссы в общении с родителями партнера — это норма. Другое дело — попытки родственников контролировать вашу жизнь. Чувствуете негативное влияние со стороны? Не упустите момент и поговорите по душам. Напомните (себе и партнеру), что вы создали пару, а не семейный клан.

2. Планы на будущее

Не стоит ориентироваться на «правильный» жизненный сценарий, если он противоречит вашим мечтам. От неоправданных уступок пострадают все. Хотите радикальных перемен? Поделитесь идеями с партнером — вдруг и в его мыслях найдется «безуминка». А не найдется — обсудите компромиссный вариант.

1. Комплексы из-за внешности

Здоровые отношения и строгая оценка внешних данных партнера — плохо сочетаемые категории. Конечно, привлекательные черты лица и упругая попа любого порадуют. Но задумайтесь, ведь вы сами любите кого-то вовсе не за красивые глаза. Почему же вы считаете, что вас оценивают только по обложке?

И все же некоторые темы лучше не затрагивать:

Сравнение партнера с кем-либо. Забудьте про фразы «а вот он / она делает так, а ты...». И уж тем более «ты ведешь себя как он / она, папа / мама».

Слабые места партнера. У человека могут быть переживания, в которые он не хочет погружаться глубоко. Не пытайтесь утащить его на дно личных трагедий.

Фантазии на тему «как должен выглядеть партнер моей мечты». В душе любимого человека такие рассуждения лишь сеют зерна комплексов и не особо вдохновляют на свершения.

Подробности предыдущих отношений. Что было — то было, и незачем впускать в ваши новые отношения груз прошлых лет.

Негативные отзывы родителей / друзей о партнере. Их мнение может поменяться, а обесценивающие комментарии запомнятся надолго.