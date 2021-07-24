11 различий между современными школьниками и их родителями, которые во всей красе демонстрируют разницу поколений

Можно до бесконечности рассуждать о разнице между современными детьми и их мамами и папами, бабушками и дедушками, но, помимо пионерского прошлого и красных галстуков, наших родных нередко отличает еще и особенное воспитание. Однако и его наличие не мешает времени идти своим чередом: пока Марии Ивановны и Таисии Петровны с ностальгией вспоминают свое советское прошлое, их внуки и правнуки с упоением играют в игры на ультрасовременных планшетах и навороченных смартфонах.

AdMe.ru постарался разобраться в особенностях жизни разных поколений. Мы сравнили нюансы воспитания детей еще совсем недавнего прошлого с современными и выяснили, что же все-таки скрывается за фразой: «А вот в наше время...»

Решали взрослые вопросы

Самостоятельность — главная черта детей ХХ века, которых готовили к труду с самого раннего детства. Такое воспитание давало свои плоды: дошкольники свободно ходили в магазин за молоком и хлебом, передвигались по своему району без сопровождения взрослых и самостоятельно посещали спортивные секции или музыкальную школу. Все это происходило в те времена, когда домашний телефон можно было найти далеко не в каждой семье, а смартфонов не было и в помине. В 1-м классе нам сказали что-нибудь заштопать. Из 30 человек как надо сделала я одна. Тогда меня похвалили, и я гордилась, что делаю что-то лучше других. Повзрослев, я поняла, что гордиться-то и нечем. Просто большинство ребят были из более богатых семей, где не было нужды зашивать вещи. Пусть сегодняшние дети не умеют того, что приходилось делать нам, но они могут делать нечто другое и развиваться дальше, не растрачивая время на бытовуху. © izumka9 / Pikabu

Дежурили в школе

«Кто сегодня дежурный?» — именно с этого вопроса часто начинался урок в среднестатистической школе времен пионерского движения. До сих пор считается, что помощь в уборке класса и пришкольного участка помогает детям привить ответственность и дисциплину. Впрочем, такое мнение разделяют далеко не все: современные школьники уверены, что дежурство нарушало и нарушает права ребенка. Девочек в школе на уроках труда готовить учили, шить, сервировать стол. Мальчики табуретки мастерили, а в конце урока приходили к нам, мы их свежесваренным борщом угощали. Класс реально сами убирали, генеральную уборку делали: окна, стены, парты, полы мыли. Дежурили группами, было весело. © Zebra / AdMe

Мое мнение: в школе ребенок должен прежде всего учиться, а не заниматься всякой ерундой вроде дежурства, уборки класса или летней отработки. Для этого существует обслуживающий персонал, которому за это платят деньги. © Кирилл Стецко / Яндекс.Кью

Помогали пожилым людям

В советское время было очень популярно движение тимуровцев — волонтеров, помогающих пожилым и одиноким людям. После уроков дети и подростки добровольно отправлялись покупать продукты и лекарства для нуждающихся, посещали детские дома и школы, работали в полях. К сегодняшнему дню это движение почти полностью сошло на нет, хотя его отголоски порой все еще себя с успехом проявляют.

Занимались общественной работой

Сложно сказать, как бы отреагировали современные школьники на предложение поработать в поле на каникулах. Бесплатно или за символическую плату. Нашим же бабушкам и дедушкам во времена своего детства сложно было избежать «поездки на картошку» — принудительной работы в колхозе по сбору урожая. Сегодня это может показаться странным, но многие тогдашние дети вспоминают подобную «трудотерапию» с ностальгией: именно «на картошке» можно было завести новых друзей и вдоволь попеть и потанцевать с ними после работы. Эх, застала только школьную «картошку», а студенческую уже не довелось... Очень жаль, такой был бы опыт-приключение! Увозили утром из школы, работали несколько часов — и домой. Нам не платили, но разрешали набирать домой полные ведра (мы в основном морковку дергали). Обеспечивали запасы семье надолго. Как-то раз решили с товарищами еще и капустой затариться с соседнего поля, но мужик на коне нас прогнал! Он охранял поле от школьной «саранчи». Даже это было весело — удирать от него! © Frau Jazzi / Vk

Самостоятельно делали уроки

Стремление быть лучшим в учебе — важный пункт в своде правил школьника нашего еще совсем недавнего прошлого. Ученики записывали домашние задания в дневники, сами решали задачи, оказывали помощь неуспевающим одноклассникам. Сегодня ситуация во многом изменилась: из-за возросшей школьной нагрузки родители все чаще делают домашние задания за своих детей. Бумажные дневники давно канули в Лету, а узнать домашнее задание теперь можно в любое время дня и ночи при помощи разнообразных мессенджеров и социальных сетей. Обычная дворовая школа, детские поделки уже 8-й год на моих глазах ваяют родители. Очень расхолаживает, если приносишь собственноручно сделанного кривого ежика, а твой сосед — осеннюю композицию от мамы-флориста. Учитель безмолвствует. © С фейспалмом / AdMe

Во 2-м классе детям задают доклады о генеалогическом древе, о животных из Красной книги, о службах, защищающих человека. Понятно, что эта «история» не для детей, а для родителей, потому что найти информацию в интернете, скомпоновать, оформить, распечатать ребенок во 2-м классе самостоятельно не сможет. © Zebra / AdMe

Проводили свободное время в кружках и секциях

Школы наших мам и пап могли похвастаться наличием большого выбора разнообразных кружков: секции шахмат и шашек, рукоделия, фотографии, моделирования и даже дельтапланеризма могли завлечь любого желающего. С появлением интернета и новых средств связи ситуация в корне изменилась. Так, сегодня главным способом развлечения детей и подростков можно с уверенностью считать телефоны и компьютеры. Впрочем, есть в этом и положительный момент. Современная техника хотя и заменила посещение библиотек, ее использование помогает развитию принципов здорового образа жизни и способствует отказу от безудержного потребления. Тут все зависит от того, что ребенок делает в телефоне: читает какую-нибудь книгу или же просто играет в игры. А так современные дети намного умнее нас в молодости, поскольку именно благодаря «этому интернету» они знают, что «не следует лезть пальцами в розетку». © unknown author / Яндекс.Кью

Самостоятельно готовили себе обед

Школьникам прошлого самостоятельности было не занимать и в кулинарии: уже в самом раннем возрасте дети могли приготовить себе кашу или яичницу. Развитию полезного навыка способствовали школы, в которых часто были обязательными уроки по приготовлению простых блюд.

Вылечивали разбитые колени подорожником

Спору нет, подорожник — лучшее лекарство нашего детства от всех бед и болезней. Разбитые коленки, царапины и синяки — все подобные вещи лечили этой с виду невзрачной травой. Современное поколение вряд ли применяет растение по назначению, ведь сегодня в аптеках можно найти более действующие и эффективные средства.

Ответственно относились к вещам

Сложно не стать бережливым в условиях всеобщего дефицита, так что нашим бабушкам и дедушкам приходилось всячески беречь простенькие игрушки, чинить испортившуюся одежду и зашивать дырки на колготках. Впрочем, с развитием промышленности появился интересный парадокс: хотя сегодня проблема нехватки товаров уже неактуальна, современная молодежь все чаще сознательно отказывается от бессмысленного шопинга и с каждым годом старается покупать все меньше.

Уделяли больше времени общению

Да, детвора прошлого была лишена множества современных развлечений, однако это не мешало ей изобретать все новые и новые способы времяпровождения. Казаки-разбойники, «Саджо», «Светофор» — эти игры до сих пор вспоминают с ностальгией те взрослые, чье детство пришлось на времена без интернета. Дети же XXI века вынуждены ограничиваться гораздо более скромным набором развлечений, и это при огромном их разнообразии: живое общение сегодня все чаще заменяется разнообразными гаджетами.

Относились к старшим с большим уважением

Взрослые в глазах советских детей имели нерушимый авторитет. Строгость воспитания не позволяла школьникам допускать споры с родителями и учителями. Впрочем, так ли велика разница между старшим поколением и его современными внуками? «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Фразу о непростых взаимоотношениях родителей и их детей всех поколений выразила не расстроенная бабушка, сидящая на лавочке у подъезда, а знаменитый древнегреческий философ Сократ за 400 лет до нашей эры. И хотя порой кажется, что современные школьники «совсем от рук отбились», не стоит судить всех по отдельному ребенку. Мне кажется, дети разные — точно так же, как и 10, 20, 30, 50, 100 лет тому назад. С разными характерами, с разным воспитанием, с разным качеством здоровья. А вот поведение детей и в самом деле изменилось по сравнению с теми же 10, 20, 30, 50, 100 годами тому назад. Но ведь и культурные установки изменились, порой самым радикальным образом. И странно было бы, если бы сегодняшние ребятишки, которые автоматически и очень быстро перенимают все новое, вели себя бы так, как их мамы, папы, бабушки, дедушки в юном возрасте. © Елена Закаблуцкая / Яндекс.Кью