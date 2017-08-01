11 психологических трюков, которые действуют на кого угодно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Психология — это наука, законы которой игнорировать нельзя. Это знают современные маркетологи, предприниматели и даже мошенники. AdMe.ru отобрал психологические трюки, которые можно применять в обычной жизни. Теперь достигать целей станет определенно легче и интереснее.

Вы когда-нибудь замечали краем глаза, что за вами наблюдает определенный человек? Однако подловить своего поклонника никак не удавалось? Предлагаем провести тест. Если вы чувствуете, что на вас кто-то смотрит, просто зевните в этот момент. Хорошенечко так, продолжительно зевните и посмотрите на этого человека. Как известно, зев достаточно заразительное явление. Ваш наблюдатель зазевает сразу же, и тогда вы убедитесь, что были правы.

Если вам нужно пройти через толпу людей — выполните наш следующий трюк. Встаньте прямо и посмотрите на вашу конечную цель движения. А теперь идите. Вы будете удивлены, но люди сами освободят вам путь! Этот трюк не сработает в следующих случаях: если вы будете в солнцезащитных очках и если вы будете смотреть в смартфон.

Случалось ли вам встречаться на рабочих собраниях с человеком, который вас явно недолюбливает. Если вы чувствуете, что вас собираются обвинить, оклеветать или спровоцировать на конфликт, сядьте рядом с оппонентом. Чтобы посмотреть на вас, человеку потребуется повернуться всем телом. То ли это чувство вины проснется, то ли дискомфорт оттого, что объект совсем рядом, но человек явно скажет гораздо меньше плохого или вообще промолчит.

Если человек в разговоре с вами чего-то недоговаривает, не стоит переспрашивать. Просто посмотрите собеседнику в глаза. Взгляд вызовет неловкость и чувство вины и заставит-таки говорить.

Суть достаточно проста: если вы хотите скидку, попросите сначала эту вещь бесплатно. Дело в том, что человек испытает чувство вины, отказав вам в первой просьбе, поэтому во второй раз будет гораздо лояльнее.

Еще один трюк, который поможет заставить человека выполнить вашу просьбу. Оказывается, очень важно, в какое ухо вы говорите. Фразы, услышанные правым ухом, воздействуют на логику собеседника, а левым ухом — на чувства. Это значит, что просить, говорить о работе и делах лучше, стоя справа от человека. Слева от собеседника признавайтесь в любви и одаривайте комплиментами.

Когда человек смотрит прямо в глаза, складывается ощущение, что он внимательно слушает своего собеседника. Поэтому, если вам понравился человек и вы хотите завязать с ним отношения, постарайтесь запомнить цвет его глаз. Заметив подобный взгляд, собеседник станет более расположенным к вам.

Понравиться девушке на первом свидании удастся гораздо с большей вероятностью, если пригласить ее в парк аттракционов. В мозге активируется центр возбуждения, благодаря которому ваше общение доставит партнерше больше удовольствия. Подойдет также просмотр фильма ужасов, картинг и любой экстремальный спорт.

Понравиться человеку можно, если после знакомства часто называть его по имени. Собственное имя — это просто мед для наших ушей. Почему бы не воспользоваться этой уловкой и не увеличить шансы на симпатию собеседника?

Если вы осваиваете новые знания или навыки, поделитесь информацией с другим человеком. Подробно всё перескажите и объясните собеседнику — так вы легче запомните детали.