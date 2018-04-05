11 простых упражнений для мозга, которые помогут сохранить хорошую память до старости

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нейробика — это комплекс упражнений, которые помогают мозгу развиваться. Их разработал американский профессор нейробиологии Лоуренс Кац на основе результатов исследований, проведенных в конце ХХ века. Они доказали: хотя ум действительно слабеет к старости, есть способы держать его в тонусе даже в почтенном возрасте.

Дело в том, что при решении однотипных, рутинных задач в мозге истощаются отростки нервных клеток — дендриты. И наоборот, новые дендриты синтезируются во время поиска нестандартных решений. Упражнения нейробики основаны именно на этом механизме. Мы в AdMe.ru собрали самые интересные упражнения нейробики и делимся ими с вами.

1. Изучайте новые запахи

Утром, сразу после пробуждения, вдыхайте новые запахи, к примеру, ароматы эфирных масел. Это будит мозг. Нейробиологи утверждают: наше обоняние является единственным проводником, напрямую связанным с эмоциональным центром мозга.

2. Читайте журналы не по интересам

Покупайте новые журналы (или читайте статьи в интернете), которые вообще не относятся к кругу ваших интересов. Про рыбалку, если вы увлекаетесь модой, про бизнес, если вы рыбак. Не нужно глубоко изучать вопрос — достаточно просто менять тему того, что читаешь.

3. Подключайте ноги

На наших стопах расположено огромное количество нервных окончаний, которые напрямую взаимодействуют с мозгом и со всеми остальными частями тела. Попробуйте выполнять некоторые действия ногами. Упала декоративная подушка с дивана? Подцепите ее пальцами ног и забросьте обратно. Нужно выбрать новую обувь? Подойдите к вопросу осознанно и максимально сконцентрируйтесь на ощущениях своих ног.

4. Читайте друг другу вслух

Читайте друг другу вслух, чередуя роли слушателя и читателя. Во время чтения вслух и слушания мозг задействует новые нейронные цепи, которые не работают, когда мы читаем про себя. Так мозг активнее подключается к процессу. А психологи говорят, что чтение вслух еще и укрепляет отношения в паре.

5. Думайте новыми словами

Отвечайте на вопросы, не используя стандартные клише и штампы. Или хотя бы думайте новыми словами, новыми фразами. Формулируйте одну и ту же мысль в своей голове по-разному, в разных ключах.

6. Меняйте привычный темп

Меняйте темп привычных действий. Попробуйте, например, в новом темпе мыть посуду или причесываться. Если вы привыкли все делать быстро, осознанно замедлите себя, а если вы по жизни медлительный человек, заставьте себя совершать привычные действия быстрее.

7. Пользуйтесь другой рукой

Привычные бытовые действия периодически выполняйте нерабочей рукой: левой, если вы правша, и правой, если вы левша. Попробуйте, к примеру, другой рукой чистить зубы, набирать текст на смартфоне, мыть посуду или наносить крем.

8. Ищите взаимосвязи

В качестве игры-разминки для мозга поищите взаимосвязь между совершенно не связанными между собой предметами. Попробуйте остановиться на двух любых вещах вокруг вас и найти между ними как можно больше общего. К примеру, что общего есть у компьютерной мыши и кресла?

9. Передвигайтесь по дому вслепую

Периодически передвигайтесь по дому вслепую, пытаясь ориентироваться с закрытыми глазами. Особо уверенные в своих силах могут попробовать вслепую принять душ. Когда зрение заблокировано, все остальные органы чувств резко активизируются.

10. Занимайте мозг во время ожидания

В очереди или, к примеру, во время долгой поездки на автобусе также можно играть с мозгом: внимательно ощупывать монетку, изучая ее рельеф, или играть с собой в слова по какому-либо принципу (вспоминать слова на букву «к», города, имена и так далее).

11. По-новому готовьте привычные блюда

Привычные блюда готовьте по-новому, экспериментируя со вкусом, порядком подачи на стол или температурой. Можно добавить новый соус, приготовить пасту аль денте, а не разваренную. А можно экспериментировать со способом готовки: к примеру, менять порядок действий.

Бонус: главные принципы, по которым работает нейробика

Упражнения нейробики задействуют все 5 органов чувств человека, причем как минимум один из них обязательно должен работать в новом для себя контексте. При этом вырабатывается нейротропин — вещество, способствующее образованию новых нервных клеток и связей между ними. Нейробика предполагает вовлечение в работу разных видов внимания: произвольного, непроизвольного и послепроизвольного. Самый полезный метод — чередование сильной концентрации внимания с легкими видами действия. При выполнении упражнений для тренировки мозга важно вовлекать эмоциональный фон: делать что-то, что вызывает новые эмоции. Попробуйте, например, понюхать телефон или ежедневник — это точно вас удивит.

А как вы развиваете свою память? Делитесь в комментариях!