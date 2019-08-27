11 неочевидных последствий детских травм, которые настигают взрослых людей

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«Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны», — писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Военный летчик». Писатель был прав: события, которые переживает человек, будучи ребенком, в результате продолжают оказывать на него влияние даже тогда, когда он давно вырос. И если действие одних переживаний является очевидным, то следствие других бывает непросто распознать.

Нам в AdMe.ru захотелось больше узнать о том, какие детские переживания могут сказаться на отношениях с другими людьми, на здоровье и даже умении решать финансовые вопросы.

1. Насилие и отсутствие опеки в детстве — расстройства пищевого поведения во взрослом возрасте

У людей, переживших в детстве насилие в семье (по отношению к себе или другим родственникам) или невыполнение родителями своих обязанностей, выше риск заболеть ожирением в среднем возрасте. Кроме того, подростки и молодые люди, детьми прошедшие через подобное, в 5 раз более склонны к расстройствам пищевого поведения по сравнению с теми, кому не приходилось сталкиваться с жестоким обращением.

2. Родители с зависимостями в детстве — гиперответственность во взрослом возрасте

Если ребенок воспитывался в семье, где один или оба родителя злоупотребляли алкоголем или наркотиками, то он может вырасти слишком ответственным. Также таким людям бывает трудно расслабиться, и они не умеют веселиться. Это происходит в том случае, если ребенку приходилось быть «родителем» собственным маме или папе и быть втянутым в решение недетских проблем. В итоге такие дети лишаются радостей дважды: не только в юном возрасте, но и во взрослом.

3. Эмоциональный абьюз в детстве — желание скрывать свое настоящее мнение во взрослом возрасте

Эмоциональный абьюз, пережитый в детстве, также приводит к негативным последствиям. Люди, которые прошли через это, будучи детьми, часто не переносят любых конфликтов и боятся говорить то, с чем другие могут не согласиться. Кроме того, им может быть сложно постоять за себя, и они не спешат высказывать свое настоящее мнение.

4. Много времени за просмотром ТВ в детстве — проблемы в общении во взрослом возрасте

Родители часто переживают о вреде телевидения для детей, и эти опасения действительно могут быть оправданны, однако не по самой очевидной причине. Оказывается, время, проведенное перед ТВ-экраном, может сказаться на коммуникативных навыках ребенка. Причем дело даже не в содержании программ, которые смотрят дети. Исследователи наблюдали за 3 группами мам и их детей (дошкольников): в первой группе читали книги, во второй смотрели передачу, а в третьей — играли. Просмотр ТВ негативно сказывался и на времени, и на качестве общения мам и детей. Тем временем для здорового развития ребенка важно общение с родителями. Его недостаток может навредить коммуникативным навыкам человека уже во взрослом возрасте.

5. Жестокое обращение в детстве — неумение устанавливать личные границы

Люди, которые пережили жестокое обращение в детстве, могут легко поддаваться манипуляциям и не умеют устанавливать личные границы с близкими (иногда даже с собственными детьми). Они часто становятся «опекунами» для друзей и родственников, заботясь о всех вокруг в ущерб себе.

6. Бедность в детстве — плохая кратковременная память во взрослом возрасте

В ходе исследования Орегонского университета было установлено, что у людей, выросших в бедных семьях, хуже кратковременная память. Это может объясняться тем, что стрессовая среда негативно влияет на развивающиеся исполнительные функции ребенка, то есть навыки, которые помогают думать, учиться, планировать, фокусироваться, развивать словарный запас. Таким образом, бедность лишает не только материальных благ в детстве, но и сказывается на уже взрослом человеке, даже если он больше не живет в стесненных условиях.

7. Отсутствие выбора в детстве — созависимые отношения во взрослом возрасте

Некоторые родители стараются следовать четкому плану в воспитании детей и всегда сами выбирают им игрушки, одежду, еду, а иногда даже друзей. «Я ведь хочу как лучше!» Однако, не предоставляя ребенку выбора, мама и папа дают ему понять, что тот не ответственен за свои решения, власть над ними находится у других людей. В итоге это может привести к тому, что во взрослом возрасте человек рискует оказаться в созависимых отношениях. Он будет выбирать партнеров, которые будут полностью контролировать отношения, и эмоционально зависеть от них. А это уже совсем не тот сценарий, которого родители хотели бы для своего ребенка. В какой-то степени во всех отношениях люди эмоционально зависят друг от друга, но в созависимых люди жертвуют своими желаниями и ценностями из страха быть отвергнутыми или разозлить партнера.

8. Развод родителей в детстве — высокие требования к отношениям во взрослом возрасте

То, что дети видят и переживают во время неудачного брака родителей, становится частью их представления о себе и обществе. Это происходит потому, что конфликт мамы и папы и последующий развод приходится на период становления личности ребенка. Неудивительно, что во взрослом возрасте люди, чьи мама и папа развелись, могут придавать высокое значение поддержанию отношений, любви, верности и состраданию. И это хорошо, пока требования не становятся завышенными — тогда человеку может быть сложно найти свою пару.

9. Психологическая травма в детстве — аутоиммунные заболевания и хронические боли во взрослом возрасте

События, происходящие в детстве, влияют не только на характер человека и его общение с другими, но и на его здоровье. Так, люди, получившие психологическую травму в юном возрасте, могут быть подвержены более высокому риску аутоиммунных заболеваний, например ревматоидному артриту, а также бессоннице, депрессии и тревожности, хроническим болям. Более того, воздействие травмирующего стресса может вызвать изменения в иммунной системе.

10. Табу на вопросы о деньгах в детстве — неумение обращаться с финансами во взрослом возрасте

Дети не очень понимают, что такое деньги, но они многому учатся на эмоциях и отношениях родителей. Если в семье запрещено поднимать денежные вопросы или же эта тема всегда вызывает споры и беспокойство, то ребенок, выросший в таких условиях, может бояться иметь какое-либо дело с деньгами во взрослом возрасте. Отсюда неразумные траты, неумение планировать бюджет, долги или желание передать решение финансовых проблем другим людям.

11. Травма, полученная от родителей в детстве, — влечение к деструктивным отношениям во взрослом возрасте

Люди, травмированные родителями в детстве, во взрослом возрасте могут оказаться в отношениях, которые им вредят. Причем это могут быть как дружеские и романтические, так и рабочие отношения. Даже когда такие люди хотят избежать подобного опыта, они часто выбирают тех, кто соответствует их травматической идентичности. Это могут быть друзья-манипуляторы, партнеры-абьюзеры и деспотичные начальники. В итоге такой опыт приводит к повторным травмам через повторение прошлого.

Что делать

Если вы подозреваете, что ваши проблемы берут свое начало в детстве, то не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. Да, на то, чтобы разобраться с последствиями детской травмы, может уйти больше времени, чем хотелось бы. Но забота о себе стоит того. Каждый из нас заслуживает гармоничных отношений и возможности принимать решения, будучи свободным от груза психологических проблем. Если же пока вы не готовы обратиться к специалисту, советуем почитать, почему стоит оставить обиды на родителей в детстве. Маленький шаг в направлении к изменениям — лучше, чем ничего.

Как вы считаете, какие другие события в детстве могут сказаться на человеке спустя много лет?