11 признаков начальной формы депрессии, которые мы привыкли не замечать

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Каждый год примерно 105 млн человек страдают от хронической депрессии — дистимии. В это сложно поверить, ведь при слове «депрессия» в голове всплывают картинки с изображением человека, который не может встать с кровати, не ходит на работу и в целом не хочет ничего. Но тем и коварна дистимия — она выражена не так явно и очень сложна в диагностике.

AdMe.ru предлагает ознакомиться с симптомами этого расстройства, чтобы не упустить момент, когда вам или кому-то из ваших близких понадобится помощь. Но помните, что диагноз может поставить только врач.

Человек, страдающий дистимией, чаще всего ведет вполне обычный образ жизни, встречается с друзьями, работает, а все симптомы скрывает от окружающего мира. Зачастую дистимия не воспринимается как болезнь ни самим человеком, ни окружающими. Больной объясняет все усталостью, стрессом или же попросту считает себя неудачником. Друзья и окружение называют его человеком настроения и списывают поведение на особенности характера. Определить, что это именно расстройство, можно по нескольким симптомам. Для наглядности мы проиллюстрировали некоторые из них примерами из жизни героя популярного сериала «Настоящий детектив» Раста Коула.

Симптомы дистимии

1. Первый признак — это грусть и депрессивное настроение почти каждый день. Человек не находится в таком состоянии непрерывно, но то и дело скатывается в уныние. Также могут появляться суицидальные мысли. 2. Человек перестает видеть радость в вещах, которые раньше делали его счастливым. Например, пробежки по утрам или походы с друзьями в кино раз в 2 недели. При этом он не отказывается от этих вещей, но делает все машинально, без прежнего удовольствия. 3. Бессонница или переизбыток сна, повторяющиеся регулярно. Например, герой сериала «Настоящий детектив» Раст Коул страдал от продолжительной бессонницы, что являлось первым звонком, говорящим о его расстройстве.

4. Сложности с концентрацией и принятием решений. 5. Изменения аппетита и веса в любую сторону. 6. Постоянные размышления о прошлом и переживания о будущем. Детектив Коул постоянно возвращался в свои воспоминания, переживая тяжелые моменты жизни снова и снова. И в целом воспринимал окружающую реальность скептически и пессимистично, что тоже можно отправить в копилку симптомов дистимии.

7. Усталость и недостаток энергии. 8. Заниженная самооценка и болезненное стремление к перфекционизму. Возвращаясь к главному герою «Настоящего детектива»: Раст все свободное время посвящал работе, анализируя улики и демонстрируя критичный подход к себе и окружающим, продиктованный стремлением к перфекционизму.

9. Чувство беспомощности, безнадежности и ощущение вины и неполноценности. 10. Замкнутость, добровольная асоциальность. 11. Поиск «лечения» в алкоголе, наркотических средствах, игромании. Раст Коул не имел друзей, много времени проводил в одиночестве, а утешение и спасение искал в наркотиках, табаке и алкоголе. Все эти признаки, длящиеся к тому же много лет, говорят о том, что у героя была затяжная хроническая депрессия — дистимия.

Если перечисленные выше симптомы беспокоят уже достаточно давно и приносят вред социальной и личной жизни человека, то самое время обратиться к врачу. Многие считают, что в таком состоянии главное — взять себя в руки и самостоятельно избавиться от гнетущих мыслей. Но все же дистимия представляет собой расстройство, которое требует комплексного лечения — медикаментозного в сочетании с психотерапией.

Точные причины появления дистимии пока не установлены, но нередко это расстройство появляется еще в детстве. Поэтому важно отслеживать настроение своих детей, разговаривать с ними, повышать самооценку и учить оставаться спокойными в стрессовых ситуациях.