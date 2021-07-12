11 признаков матерей-нарциссов, которые портят жизнь своим детям и сами не замечают этого

Нарциссизм — особенность психики, при которой человек с низкой самооценкой до дрожи в коленях боится уронить свой авторитет в глазах окружающих и начинает манипулировать своими друзьями, коллегами и родными, чтобы за их счет казаться лучше, чем он есть на самом деле. По общему мнению, нарциссы не боятся идти по головам для достижения грандиозных карьерных целей, а в личных отношениях оказываются абьюзерами и причиняют моральные страдания близким людям.