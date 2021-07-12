11 признаков матерей-нарциссов, которые портят жизнь своим детям и сами не замечают этого
Нарциссизм — особенность психики, при которой человек с низкой самооценкой до дрожи в коленях боится уронить свой авторитет в глазах окружающих и начинает манипулировать своими друзьями, коллегами и родными, чтобы за их счет казаться лучше, чем он есть на самом деле. По общему мнению, нарциссы не боятся идти по головам для достижения грандиозных карьерных целей, а в личных отношениях оказываются абьюзерами и причиняют моральные страдания близким людям.
Мы в AdMe.ru задумались, каково это — когда подобным характером обладают самые близкие члены семьи.
Нарциссическая мать не позволит, чтобы успехи ребенка затмили ее собственные
Ее волнуют исключительно личные проблемы
Мать-нарцисс способна унижать ребенка через насмешки
Она манипулирует с опорой на чувство вины, чтобы ей прислуживали
Беспричинно считает, что всегда достойна лучшего
Ее любовь непостоянна. Когда что-то нужно — ласкова, когда нет — груба
Ей слишком важно, как ее воспринимают другие
Она жалуется на людей, которые сделали что-то против ее желания
Нарциссическая мать может завидовать красоте дочери. А придирки преподносит как проявление заботы
Щедра на критику, но редко хвалит
Злится, если кто-то другой оказывается в центре внимания
А вам когда-нибудь приходилось иметь дело с нарциссами? Как вы уберегали себя от их негативного воздействия?
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