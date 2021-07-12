AdMe
AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

11 признаков матерей-нарциссов, которые портят жизнь своим детям и сами не замечают этого

10132
-

Нарциссизм — особенность психики, при которой человек с низкой самооценкой до дрожи в коленях боится уронить свой авторитет в глазах окружающих и начинает манипулировать своими друзьями, коллегами и родными, чтобы за их счет казаться лучше, чем он есть на самом деле. По общему мнению, нарциссы не боятся идти по головам для достижения грандиозных карьерных целей, а в личных отношениях оказываются абьюзерами и причиняют моральные страдания близким людям.

Мы в AdMe.ru задумались, каково это — когда подобным характером обладают самые близкие члены семьи.

Нарциссическая мать не позволит, чтобы успехи ребенка затмили ее собственные

Ее волнуют исключительно личные проблемы

Мать-нарцисс способна унижать ребенка через насмешки

Она манипулирует с опорой на чувство вины, чтобы ей прислуживали

Беспричинно считает, что всегда достойна лучшего

Ее любовь непостоянна. Когда что-то нужно — ласкова, когда нет — груба

Ей слишком важно, как ее воспринимают другие

Она жалуется на людей, которые сделали что-то против ее желания

Нарциссическая мать может завидовать красоте дочери. А придирки преподносит как проявление заботы

Щедра на критику, но редко хвалит

Злится, если кто-то другой оказывается в центре внимания

А вам когда-нибудь приходилось иметь дело с нарциссами? Как вы уберегали себя от их негативного воздействия?

10132
-
Поделиться этой статьёй