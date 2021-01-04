11 признаков, которые ясно дают понять разницу между хорошим и плохим отцом

Доктор Комаровский — известный педиатр и авторитет среди молодых мам и пап. Он стал так известен и цитируем, что все больше людей при лечении болезней начинают следовать здравым советам, которыми щедро делится знаменитый врач. Доктор часто высказывает свое мнение по самым разным вопросам семейной жизни и регулярно делится своим видением того, каким должен быть хороший отец.

Мы в AdMe.ru тоже очень уважаем Евгения Олеговича и со многими его словами касательно того, каким должен быть хороший отец, полностью согласны.

Все лучшее — детям

Очень многие родители после рождения ребенка считают своим долгом поставить крест на собственной личной жизни и полностью посвятить досуг ребенку. Все встречи с друзьями — на детской площадке, все выходные — в развлекательных центрах. Желание благое, да и выглядит очень в духе времени. Однако доктор Комаровский считает, что лучше бы папа в такой семье находил время не только для ребенка, но и для мамы, «иначе ваша семья заканчивается».

У папы только одна обязанность — зарабатывать деньги

В нашей стране именно отец обычно содержит семью с маленькими детьми, пока жена не вышла на работу. Во многих семьях забота о материальном достатке считается единственной обязанностью папы. Не участвуя в ежедневной жизни семьи, мужчина отдаляется от своих детей, ведь он практически не контактирует с ними. Таким образом отец демонстрирует свое равнодушие к близким, а также неосознанно приуменьшает труд матери и тем самым подает детям пример крайне несовременной модели семьи.

Не разрешает ребенку играть так, как он хочет

Если вы думаете, что хороший отец не даст на прогулке ребенку испачкаться, пораниться, свалиться с горки и притащить в дом грязную палку — вы ошибаетесь. Настоящий отец, пекущийся о нормальном развитии своего чада, понимает, что ребенок должен пройти определенные этапы развития и описанные выше моменты — его часть. Хороший папа разрешит все хулиганские проделки, не угрожающие жизни ребенка и окружающих, — он будет стоять рядом, страховать и подбадривать. А вот плохой сам сядет на скамейку и ребенка рядом заставит сидеть, чтобы не испачкался и не поранился.

Перекладывает ответственность

Ситуация, распространенная во многих семьях, когда муж предоставляет жене принимать все решения касательно ребенка. Казалось бы, это очень высокий уровень доверия, однако таким образом вся ответственность за жизнь ребенка оказывается только на одном человеке — на матери. Честным и правильным подходом, по мнению доктора Комаровского, является равное участие родителей в принятии всех решений касательно детей, начиная с выбора участкового врача или детского сада.

Соблюдает все правила

Каждой маме приятно знать, что она может уйти по своим делам, оставить ребенка с папой и быть уверенной, что все ее инструкции будут тщательно соблюдены. Но на самом деле это не всегда хорошо. У папы и сына может и должна быть своя жизнь и свои отношения. Хорошо, если папа выполнит все указания мамы. Но еще лучше, если он шагнет дальше и проявит инициативу. И пусть эта инициатива будет не совсем «правильной» — поздний просмотр кино в обнимку на диване или поедание пиццы в неурочное время, но это будет личное время ребенка и отца и, возможно, их секрет. Только это важно, а не соблюдение установленных правил.

Никогда не рассказывает ребенку о своей работе

У каждого папы обычно есть работа, на которую он ходит. Или не ходит, а сидит за компьютером в соседней комнате. Папина работа — это таинство, которое вызывает у ребенка море интереса. Наиболее распространенный вариант — отмахнуться от ребенка и сказать, что к папе на работу нельзя (иногда и правда нельзя), что там нет ничего интересного. Однако ребенку интересно все. И те дети, которых папа хоть раз взял с собой и показал, где он работает и что именно там делает, с теплотой вспоминают об этом всю жизнь. Ведь это еще один способ дать ребенку понять, кто его отец, и значит стать еще чуть-чуть ближе друг к другу.

Не любит оставаться с ребенком один на один

Папа, не вовлеченный в жизнь ребенка, часто предпочитает выходить на прогулки всей семьей. Не потому, что он очень любит это, а совсем по другой причине: так ему не нужно все свое внимание концентрировать на ребенке. У отца, который искренне интересуется своим чадом, не возникает проблем с тем, чтобы провести лишний час-два с сыном или дочерью. Ведь если он участвует в воспитании ребенка на равных с матерью, то он в курсе всего, что происходит в жизни ребенка и ему всегда есть о чем поговорить с ним.

Не приобщает ребенка к своим увлечениям

У многих мужчин есть хобби, которым они регулярно посвящают свое время: рыбалка, игра в шахматы или изготовление каких-то поделок. Нередко отцы используют это хобби как способ спрятаться от окружающего мира, и от семьи в том числе. Однако на самом деле от кого прятаться? Напротив, приобщение к ним ребенка может подарить еще немного близости и тепла. Есть ли что-то более мужское и символичное, чем совместный поход отца с сыном на рыбалку? Может ли быть что-то более трогательное, чем попробовать научить дочь играть в футбол? Сейчас многие отцы перенимают европейские ценности и проводят со своими детьми много времени, получая от этого искреннее удовольствие.

Уверен, что мама лучше знает, как обращаться с ребенком

Когда у пары рождается ребенок, на самом деле ни один из родителей не знает, что с ним делать. Однако считается, что мама все же лучше понимает малыша, потому что у нее как минимум есть материнский инстинкт. Поэтому отец часто перекладывает ответственность за младенца на мать — и это не лучший вариант. При правильном развитии событий отец участвует в жизни ребенка наравне с матерью и понимает, что его жена точно так же не в курсе, почему малыш может капризничать или дрыгать ножками. И принятие папой этого факта нормально и естественно.

В его доме постоянно присутствуют родственники

Постоянное наличие в доме бабушки и прочих родных, готовых помочь, говорит не только о том, что у вас много любящих людей. Это также значит, что папа из жизни семьи практически ретировался. Хороший отец предпочитает лично решать вопросы в своей «стае», в том числе и проблемы с детьми. В его доме не встретишь роя теток и сестер, он сам готов не просто прийти на помощь, а стать для ребенка таким же центром вселенной, как и мама. И его не повергают в прострацию детские болезни, памперсы и плач.

Излишне оберегает ребенка

Хороший папа — это не тот, кто ограждает ребенка от обычных детских игр с предостережениями «упадешь» или «поранишься». Напротив, настоящий отец учит ребенка смелости и пониманию рисков. Вместо причитаний «да зачем тебе туда лезть, это же опасно» он сам проявит инициативу, научит ребенка преодолевать препятствия и принимать последствия ошибок.