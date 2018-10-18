11 привычек юности, от которых в зрелом возрасте будут одни проблемы

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В 20 лет многие из нас беззаботны и не слишком волнуются о будущем. Однако именно в возрасте до 30 лет закладываются многие фундаментальные модели поведения. Они будут определять, как сложится наша жизнь через 10 и 20 лет. Некоторые из этих моделей откровенно вредны, и к 30 годам мы это понимаем. Но избавиться от них не так-то просто.

Мы в AdMe.ru составили список вредных привычек, которые мешают жить многим 30-летним, и нашли для каждой из них полезный аналог, которым ее довольно просто заменить.

1. Тусоваться каждый вечер

В юности многие совмещают учебу и вечеринки. Но учеба заканчивается, а привычка тусоваться остается. И если раньше было легко бодрствовать всю ночь, то сейчас ночной загул чреват похмельем, опозданием на работу и потерянным днем. Наутро после вечеринок самочувствие все хуже, а удовольствия от них все меньше. Чем заменить: вместо посещения баров и клубов в компании коллег или случайных знакомых проводите больше времени с настоящими друзьями. Пусть встречи будут реже, но интереснее. Придумывайте что-то особенное или идите в новое место. Психологами доказано, что общение с друзьями и новые впечатления необходимы для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

2. Тратить все деньги

К 30 годам многие только начинают зарабатывать хорошие деньги, и первый порыв — потратить их на то, что давно хотелось купить, но не удавалось себе позволить. В итоге мы обрастаем ненужными вещами, гаджетами, тратимся на обеды в ресторанах, вместо того чтобы накопить на что-то полезное. К концу месяца денег не остается, а иногда их даже приходится занимать. Чем заменить: расставить приоритеты и понять, чего хочется больше всего. Поездка или полезный обучающий курс принесут удовольствия и пользы больше, чем косметика или поход в «Макдоналдс». Изучите способы экономии и найдите тот, который больше подходит вам.

3. Следовать моде

В 20 лет мы любим ярко одеваться и следим за трендами. На одежду уходит круглая сумма, ведь регулярно нам на глаза попадаются интересные модели и безделушки. Если до сих пор на одежду и аксессуары у вас уходит значительная часть бюджета, пора пересмотреть свои привычки. Чем заменить: найти свой стиль. Вместо покупки всего, что нравится, определите свой тип фигуры, подберите цвета и модели одежды, которые подходят и комфортны. Создание собственного образа интереснее, чем бездумная охота за новыми трендами. Плюс так будете точно знать, что вам подходит из новых коллекций, а на какие вещи даже не стоит смотреть.

4. Цепляться за старых друзей

В 20 лет вокруг нас много людей: мы еще общаемся с одноклассниками, дружим с однокурсниками и соседями по общежитию. Но вот учеба заканчивается, у людей появляются другие интересы и цели. Тем, кто привык быть окруженным приятелями, может быть некомфортно и одиноко, ведь друзей неминуемо становится меньше. Чем заменить: придется смириться с тем, что со многими людьми вас объединяли лишь учеба и совместное проживание. Но вы можете найти новых друзей, более подходящих вам по духу, на работе, на курсах или в спортивном клубе. И не стоит переживать: несколько старых друзей все равно с вами останутся.

5. Игнорировать режим дня

В 20 лет можно безболезненно ложиться в 2 ночи и вставать в 10 утра. Потом график становится напряженнее, а привычный режим никуда не девается. В результате мы не можем проснуться вовремя, вечно опаздываем и весь день чувствуем усталость. Чем заменить: найти привычки, которые сбивают режим дня, например ночной просмотр сериалов или зависание в соцсетях. Замените их полезными, но приятными вещами: читайте книги вместо постов перед сном, а просмотр сериала перенесите на выходные. Поймите, когда вам самим комфортнее ложиться и вставать, и старайтесь придерживаться этого режима.

6. Надеяться на метаболизм

В 20 лет многим не нужно прилагать особых усилий, чтобы быть стройным. Но с возрастом метаболизм замедляется. Если вы привыкли переедать, обедать фастфудом и вести сидячий образ жизни, в будущем хорошие гены не спасут вас от лишнего веса. Чем заменить: наладить режим питания. Не стоит жестко ограничивать себя в еде: вместо этого подберите полезные блюда, которые вам нравятся. Научитесь готовить любимые вредные блюда: домашние бургеры гораздо полезнее еды из «Макдоналдса». Найдите интересный для себя вид спорта или хотя бы начните ходить по вечерам.

7. Покупать дешевый алкоголь

В юности мы привыкаем оценивать алкоголь по стоимости, а не по качеству. Но такая экономия в будущем обернется круглыми суммами, оставленными в больнице. Проще и полезнее всего бросить пить совсем. Но если вы пока не готовы к такому решительному шагу, хотя бы перестаньте покупать дешевый алкоголь в ближайшем супермаркете. Чем заменить: научитесь разбираться в спиртном. Ходите на дегустации, пробуйте новые виды, вместо того чтобы просто распивать вино в компании друзей. Так можно воспитать в себе вкус к хорошему алкоголю и научиться умеренности. А лучше найти интересное хобби, которое заменит эту привычку.

8. Не учиться готовить

Когда живешь один, очень удобно питаться в ближайших кафе или ходить в столовую на работе. Только вот постоянные обеды вне дома съедают значительную часть бюджета и ухудшают здоровье. К тому же человек, который к 30 годам не научился готовить, выглядит незрелым и инфантильным. Вряд ли вашего партнера этот факт обрадует. Чем заменить: научитесь готовить несколько простых и вкусных блюд, которые не отнимают много времени, но нравятся вам и тому, с кем вы живете. Найдите свое фирменное блюдо и овладейте искусством его приготовления в совершенстве. Пусть именно его через много лет будут просить на обед ваши внуки.

9. Игнорировать ежегодный осмотр

Не все с детства привыкли посещать врача. Пока ничего не болит, кажется, что и беспокоиться не о чем. Поход к врачу откладывается на месяцы и годы, пока проблема не становится серьезной. Думаете, что никаких проблем нет? Возможно, вы просто давно не обследовались. Чем заменить: привычкой заботиться о своем здоровье. Ее нужно просто выработать. Так же, как вы привыкли чистить зубы 2 раза в день, нужно привыкнуть раз в полгода ходить к стоматологу и раз в год сдавать анализы, чтобы убедиться, что здоровье в норме. За эту привычку однажды вы скажете себе большое спасибо.

10. Зависать на сайтах знакомств

Ближе к 30 многие задумываются о семье. А некоторых даже охватывает паника, если они до сих пор ни с кем не встречаются. Из-за этого люди днями зависают на сайтах знакомств, переписываются и обмениваются фото с кучей людей и ходят на свидания нон-стоп. В какой-то момент это превращается в рутину, но любовь так и не находится. Чем заменить: гораздо проще найти партнера в неформальной обстановке и при случайном общении, а не на обеде с малознакомым человеком. Почаще выбирайтесь в люди, знакомьтесь и общайтесь с теми, кто близок по духу. Если у вас много хобби, интересов и увлечений, шансы найти пару выше, чем если просто сидеть на сайте знакомств.

11. Жить одним днем

В 20 лет нормально подрабатывать на полставки, выполняя несложную работу. Но продолжать то же самое ближе к 30 уже может быть опасно. Вряд ли у работодателя вашей мечты вызовет восторг тот факт, что вы до сих пор не занимались ничем серьезным. Так что самое время задуматься. Чем заменить: поиском сильных сторон и любимого дела. После того как вы нащупали то, что вам интересно, начинайте активно двигаться в этом направлении. Ищите обучающие курсы, стажировки и другие возможности. Тогда через пару лет вы станете востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом и будете получать огромное удовольствие от своей работы.