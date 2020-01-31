11 привычек окружающих, которые всех раздражают, но у каждой из них есть объяснимые причины

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Раздражение — чувство, которое жители больших городов испытывают практически каждый день. Медлительные пешеходы, щелчки суставами пальцев, пассажир на соседнем кресле, заглядывающий в ваш телефон, — все это способно вывести из равновесия за считаные секунды.

Мы в AdMe.ru ознакомились с книгой «Наука раздражения: что выводит людей из себя» и с удивлением обнаружили, что у людей, которые проверяют на прочность нашу нервную систему, есть причины так себя вести, и далеко не всегда это происходит намеренно. И кстати, в половине случаев дело именно в нас, а не в окружающих.

1. Оставлять грязную посуду

Никто не любит мыть посуду. Дэн Карлсон, доцент кафедры изучения семьи и потребления в Университете Юты, замечает, что мытье посуды, в отличие от некоторых других домашних дел, например готовки или садоводства, не вознаграждается, поэтому вызывает меньше всего энтузиазма у членов семьи. Порой они даже идут на хитрость: оставляют в сковороде или кастрюле небольшой кусочек еды, чтобы был предлог ее не мыть. Но есть и другое объяснение, особенно если лень не распространяется на другие домашние обязанности. Дело в том, что после приема пищи — особенно мяса, птицы, сыра и яиц — в организме выделяется серотонин, который сообщает мозгу, что неплохо было бы вздремнуть. Так что, возможно, причина появления грязных тарелок в раковине — неправильная диета, а вовсе не лень.

2. Демонстративно сорить деньгами

Возможно, и среди ваших знакомых есть такой человек: он всегда стремится оставить побольше чаевых, оплатить счет и всячески продемонстрировать свое финансовое благополучие. Не спешите критиковать и насмехаться над ним: такое поведение часто бывает обусловлено серьезными психологическими проблемами. Хвастовство может быть защитным механизмом от комплексов и страхов, которые прячутся глубоко внутри. Люди, которые любят демонстрировать (или имитировать) свое превосходство, вероятно, недополучили родительского внимания и заботы в детстве.

3. Громко разговаривать по телефону в общественном месте

Некоторые люди не смущаются громко обсуждать свои дела по телефону в присутствии посторонних, будь то их друзья или совершенно незнакомые люди. В соответствии с современными правилами этикета, разговаривать по телефону, заставляя окружающих становиться невольными слушателями вашей беседы, — моветон, хотя относительно недавно невежливым считалось не ответить на звонок. Но почему же это раздражает нас больше, чем обычное общение, при котором мы слышим обоих собеседников? Есть теория, согласно которой, уловив посторонний телефонный разговор, наш мозг переходит в «режим диалога» и пытается предсказать следующую реплику. Но так как мы не слышим половины сказанного, привычный сценарий не соблюдается, и в результате мы испытываем дискомфорт. А человек, который рядом с вашим ухом радостно кричит в трубку, напротив, испытывает чувство удовлетворения. Ведь когда экстраверт делится эмоциями с окружающими, происходит выброс дофамина — гормона, который является важной частью «системы вознаграждения».

4. Оставлять голосовые сообщения в мессенджерах

Проблема и главное противоречие голосовых сообщений заключаются в том, что они удобны для отправителя и порой крайне неудобны для получателя. Первый, пока записывает сообщение, может заниматься другими делами, например вести автомобиль или собираться на работу. А второй вынужден использовать наушники и переслушивать сообщение по несколько раз, если чего-то не понял. Иногда бывают ситуации, когда голосовые сообщения более уместны, чем текстовые, — к примеру, когда важно передать интонацию. Кроме того, стоит учитывать, что количество телефонных звонков стремительно сокращается с каждым годом. 25 % британцев, владеющих смартфонами, не используют их для звонков. Это объясняется боязнью телефонных разговоров, которая свойственна миллениалам. Так что не судите их слишком строго.

5. Трогать человека во время разговора или подходить слишком близко

Есть люди, которым незнакомо понятие «личное пространство». Они подходят слишком близко во время разговора и, что еще хуже, иногда даже трогают нас. Нейробиологи из Калтеха выяснили, что повреждение миндалевидного тела может быть причиной того, что некоторые люди не осознают дискомфорта, который причиняют, нарушая личное пространство. Ученые-антропологи, которые специализируются на проксемике (науке, изучающей взаимодействие людей в пространстве), утверждают, что размер личного пространства у всех разный, обусловлен множеством факторов и может меняться в зависимости от обстоятельств. Однако реакция окружающих на вторжение в личное пространство всегда одинаковая — дискомфорт. Если вы не уверены, что с вашим миндалевидным телом все в порядке, просто запомните, что в западном мире подходящей дистанцией для общения с малознакомыми людьми считается расстояние в 1–3 м.

6. Доставать свои вещи с багажных полок, едва самолет приземлился

Люди, которые часто летают, наверняка постоянно сталкиваются с таким явлением: как только самолет приземляется, пассажиры срываются со своих мест, достают вещи с багажных полок и, толкаясь, устремляются к выходу. Хотя большинство из них знает, что это не поможет им быстрее покинуть аэропорт: все равно придется ждать выдачи багажа. Тем не менее такое поведение можно наблюдать на каждом рейсе, и это раздражает. Есть несколько причин, почему авиапассажиры ведут себя подобным образом. Во-первых, люди ненавидят очереди. Им кажется, что, вскочив с места, они займут место ближе к выходу. Во-вторых, здесь срабатывают стадное чувство и элемент соревновательности. В-третьих, дискомфорт при нахождении в закрытом пространстве испытывают не только те, кто страдает клаустрофобией. Это чувство усиливается, когда прекращается движение. Если вам когда-нибудь доводилось ехать в поезде метро, который останавливался в тоннеле, вы наверняка помните то неприятное чувство — и облегчение, когда поезд снова трогался.

7. Щелкать ручкой, стучать пальцами по столу, теребить различные предметы

Люди часто не задумываются об этих бесполезных движениях: они качают или трясут ногами, постукивают пальцами по столу, щелкают шариковой ручкой, сами того не замечая. Но окружающим сложно сконцентрироваться на чем-то другом. Щелчки ручкой или постукивание пальцами по дереву — распространенный триггер для многих людей. Однако прежде чем вырывать ручку из рук собеседника и выбрасывать ее из окна, вспомните о том, что, возможно, человек, который выводит вас из себя подобными щелчками, таким образом избавляется от тревоги. Фиджетинг — это расстройство, проявляющееся в повторяющихся движениях или бессознательной игре с мелкими предметами. Среди причин фиджетинга называют синдром дефицита внимания, нервозность, расстройства аутистического спектра. А вот если вас так раздражают безобидные, в общем-то, щелчки или постукивания, то пора задуматься о причинах собственной мизофонии.

8. Заглядывать в чужой телефон

Для этого явления в англоязычном мире уже и термин специальный придумали: shoulder surfing — «серфинг из-за плеча». 97 % людей хотя бы раз в жизни заглядывали в чужой телефон. Но только единицы делали это намеренно и со злым умыслом. Конечно, неприятно, когда кто-то читает вашу личную переписку, однако стоит иметь в виду, что большинство людей, заглядывающих в чужие телефоны, и не думали шпионить: скорее всего, им просто было скучно. Во время поездки в метро мозг автоматически определяет экран чужого телефона как самый интересный объект, и противиться безобидному соблазну подсмотреть, чем живут окружающие, бывает очень сложно. А учитывая то обстоятельство, что примерно 80 % пассажиров метро используют смартфоны или планшеты, нужно постараться найти такую точку, чтобы взгляд не попал на чей-нибудь экран. Если вы хотите защититься от любопытных глаз, купите специальный защитный экран, через который под углом ничего не видно. Также есть специальные приложения, которые затеняют ту часть экрана, которую вы хотели бы скрыть.

9. Медленно ходить в метро / аэропорту

Раздражение, которое испытывают пешеходы, не имея возможности обогнать тех, кто идет медленно, настолько обыденная вещь, что даже имеет специальное название — sidewalk rage. Это словосочетание можно перевести как «пешеходный гнев». Марк Виттманн, психолог из Института пограничных областей психологии и психического здоровья (Фрайбург, Германия), утверждает, что раздражение прежде всего обусловлено нашими собственными представлениями о том, сколько времени мы должны потратить на дорогу, даже если мы при этом никуда не спешим. Также люди склонны считать медленных пешеходов нарушителями неписаной системы правил, которая якобы предписывает ходить с определенной скоростью. Но на самом деле это не так. Все передвигаются с разной скоростью, исходя из физических возможностей и настроек «внутреннего таймера». Так что, когда в следующий раз вы поймаете себя на том, что мысленно называете медленного пешехода нехорошим словом, задумайтесь о том, что, например, для Усэйна Болта тот самый медленный пешеход — это вы.

10. Щелкать суставами пальцев

Раньше взрослые пугали детей артритом, который непременно разовьется от «щелканья пальцами». Недавнее исследование опровергло это популярное убеждение: заламывать пальцы, чтобы услышать характерный хруст, в целом безопасно, хотя это занятие и может влиять на силу запястий, если им злоупотреблять. Физиотерапевт из Нью-Йорка Скотт Вейсс в интервью порталу The Thirty говорит, что желание растягивать суставы так же естественно, как позывы потянуться утром или после долгого рабочего дня. Таким образом суставы растягиваются и давление внутри них уменьшается, создавая ощущение облегчения в руках. Однако, принимая во внимание уже упомянутую мизофонию, лучше делать это в одиночестве.

11. Выливать на себя слишком много парфюма

Возможно, вы сталкивались с такими людьми в общественном транспорте или на работе. Кажется, что они вылили на себя целый пузырек! А ведь даже сравнительно невысокая концентрация аромата способна вызвать у чувствительных к запахам людей головную боль и аллергическую реакцию. Если вы вдруг решитесь сделать замечание сотруднику, который перебарщивает с духами или одеколоном, советуем делать это аккуратно: израильские ученые пришли к выводу, что люди склонны использовать больше парфюма во время депрессии. Дело в том, что в таком состоянии подавляется работа обонятельных рецепторов, и человек может не осознавать, что благоухает, как парфюмерный магазин.