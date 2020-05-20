11 привычек, которые приобрели все богатые люди 2020-х, а все остальные постеснялись

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В 2010 году статус определялся смартфоном последней модели, дорогой шубой и дюжиной кредитных карт. Но в 2020-м все в корне изменилось, и современные миллиардеры теперь хвастаются совсем другими вещами. Спойлер: большинство из них вполне может себе позволить и человек со средним достатком.

Мы в AdMe.ru открыли для себя 11 новых привычек богачей, которые полезны и для души, и для кошелька. А еще неожиданно оказались в моде. Бонус в конце статьи покажет, что признаком настоящей элиты порой может быть совсем не то, что привыкли считать таковым.

Не проводить слишком много времени в интернете

Раньше было модно иметь несколько телефонов, а сейчас все больше богачей, наоборот, ценят время, проведенное без гаджетов. Согласно исследованию, в среднем обычный пользователь проводит в социальных сетях 14 часов в неделю, в то время как миллионеры только 2,5 часа. Кроме того, многие из них устраивают себе интернет-детокс и специально не заходят в сеть в течение нескольких дней. Кстати, Уоррен Баффетт — американский предприниматель и 4-й человек в списке самых богатых людей в мире — до сих пор пользуется кнопочным телефоном.

Не пытаться успеть все и сразу

Еще недавно титаны цифровых бизнесов мерились длиной рабочего дня, соревновались, кто спит меньше и успевает больше. А теперь все наоборот. Билл Гейтс 2 раза в год берет «неделю на размышление» и уходит куда-то в леса. А Джефф Безос спит по 8 часов в день. Качественный отдых превыше всего!

Приходить ненакрашенной даже на важные мероприятия

Наконец-то бал правит естественная красота. Многие дамы, имеющие миллионный заработок, не видят ничего плохого в том, чтобы выходить на улицу без косметики. Более того, в настоящее время вполне нормально явиться ненакрашенной даже на важное мероприятие, например на светскую вечеринку. А певица Андра Дэй превзошла всех и однажды смыла с себя макияж прямо во время своего концерта.

Проявлять чувства на публике

Если раньше в моде был poker face, то сейчас людям с внушительным доходом совсем не стыдно расчувствоваться на публике. Чтобы быть последовательным в своем сентиментализме, можно, как принц Гарри или принцесса Монако Стефания, расплакаться прилюдно. Главное, соблюдать правило рыдать во время трогательных моментов или по поводу чужих проблем, но ни в коем случае не своих.

Но при этом сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях

Легендарное «платье мести» принцессы Дианы, которое она надела в ответ на измену мужа.

Богатые люди контролируют свои эмоции. Дипломированный специалист по финансовому планированию Том Корли опросил людей с высокими доходами и с низкими, чтобы написать книгу «Привычки богатых, привычки бедных». Он обнаружил, что состоятельных людей объединяет стремление сохранять самообладание. «Когда вы позволяете эмоциям проявляться, вы буквально отключаете половину своего мозга. Это особенно плохо в стрессовой ситуации, когда требуются все ваши ресурсы, чтобы решить проблему», — написал Том.

Не иметь кредитных карт

Среднестатистический современный человек спокойно воспринимает банковские займы: большинство делает крупные покупки в рассрочку или пользуется потребительскими кредитами. Люди с деньгами, как правило, относятся к открытию кредитных карт с осторожностью. Помимо этого, если они ведут свой собственный бизнес, то чаще всего разделяют личные и деловые расходы.

Стремиться выглядеть моложе своих лет

Сейчас господствует культ вечной молодости, и в 50 женщина может выглядеть на 35. Состоятельные дамы стремятся следить за собой, держать в тонусе фигуру и кожу лица, а также нередко предпочитают молодежный стиль в одежде. Кроме того, леди с достатком часто делают различные омолаживающие процедуры. Эстетическая медицина достигла своего расцвета, и теперь позволить себе визит к косметологу могут люди не только богатые, но и с разным уровнем заработка.

Путешествовать на поездах вместо самолетов

Некоторые представители элиты сменили частные самолеты на частные поезда. Одним из первых так сделал миллиардер Дэвид Росс, который на свой день рождения зафрахтовал не очень скорый поезд-чартер для гостей своего ­деревенского праздника. В поместье фаната железных дорог сэра Уильяма Макальпина ездит викторианской паровоз с вагончиками, а королева Елизавета путешествует в собственном лакированном черном поезде. Приобрести себе поезд может не каждый, а вот отправиться в путешествие по рельсам доступно многим. Тем более что это безопаснее полетов, а сменяющийся пейзаж за окном как нельзя лучше передает атмосферу приключений.

Часто гулять на природе

С развитием технологии «умный дом» появилась возможность обустроить себе быт как в научной фантастике, но многие миллионеры, наоборот, сентиментально дичают среди собственных парков. Например, около коттеджа самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, имеется обширная зеленая зона. Конечно, позволить такое себе могут далеко не все. Но пойти на прогулку в парк вместо торгового центра будет более полезно и для здоровья, и для кошелька.

Носить пуховик вместо шубы

Экопривычки врываются в обиход богачей. Зачастую обеспеченные люди уже не стремятся потратить целое состояние на меховой предмет гардероба и скорее отдадут предпочтение обычному пуховику. Это и удобнее, и этичнее.

Бонус: завести мопса

Один из лучших способов подчеркнуть элитность — завести себе мопса. Топ-модель Ева Герцигова вместе со своим питомцем этой породы в марте прошлого года снялась для обложки британского Tatler. Мопсов просто обожают многие современные богачи. И именно таких собак держали в изгнании отрекшийся от престола Эдуард VIII и Уоллис Симпсон.