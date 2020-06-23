11 примеров того, как можно стать несносным собеседником, не сказав ни слова

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Маргарет Тэтчер говорила: «Составляя свое впечатление о человеке за первые 10 секунд, я очень редко меняю его». Невербальные привычки — это такие, казалось бы, мелочи, но они могут как улучшить представление о человеке, так и испортить его окончательно. Поэтому есть смысл иногда смотреть на себя со стороны и, если нужно, работать над ошибками.

AdMe.ru отобрал самые неприятные невербальные привычки, которые раздражают окружающих и мешают человеку правильно себя презентовать.

1. Хрустеть костяшками пальцев

Исследования показывают, что хруст пальцев не приводит к серьезным заболеваниям костей. А ведь это распространенный аргумент, которым пользуются люди, которые не выносят, когда видят или слышат, как кто-то хрустит пальцами: «Не делай так — кости болеть будут». Люди хрустят пальцами по разным причинам: им нечем занять руки или им нравится щелчок, возникающий при этом действии. Но этот хруст суставов могут стоически переносить не все окружающие.

2. Теребить волосы

Накручивание волос на пальцы является неосознанной вербальной привычкой. Некоторые психологи считают, что игра с волосами — это проявление флирта и кокетство. Возможно, это смотрится действительно мило, но вот жевать свои волосы — это ужасная отталкивающая привычка. В кафе или ресторане человек, жующий свои волосы, запросто испортит аппетит окружающим.

3. Нарушать чужое личное пространство

Личное пространство необходимо каждому человеку для комфортной жизни. В давние времена кринолины отлично помогали хозяйкам удерживать личные границы. Те времена давно прошли, поэтому непонятливым иногда можно и прямо сказать: «Держи дистанцию».

4. Неуместно активно жестикулировать

Исследователь языка тела Аллан Пиз говорит, что «язык телодвижений — это внешнее выражение вашего эмоционального состояния». Активно жестикулируя, человек показывает свое излишнее эмоциональное возбуждение. Но если вы не в группе южных итальянцев, обсуждающих футбольный матч, то стоит периодически мысленно усмирять свое желание выделывать пассы.

5. Проявлять невнимательность при разговоре, отвлекаться на телефон, часы

Привычка все время проверять телефон, отвлекаться, рассматривать пейзаж за окном очень раздражает тех, кто в пятый раз повторяет вопрос своему рассеянному собеседнику. Такая откровенная невнимательность выглядит оскорбительной и сильно вредит общению. Любителям вести чат в телефоне параллельно с общением офлайн нужно брать свое желание под контроль.

6. Устанавливать пристальный зрительный контакт или вовсе избегать его

Пристальный взгляд обязательно вызовет у собеседника дискомфорт или будет воспринят как вызов поиграть в гляделки. Шерон Сайлер говорит, что для того, чтобы вас воспринимали не агрессивным, а уверенным в себе человеком, нужна серия длительных взглядов, а не один сплошной пристальный взгляд. И наоборот, когда человек при разговоре постоянно отводит глаза, то производит впечатление неуверенного в себе и что-то скрывающего или замышляющего. Бывает, что действительно сложно смотреть часто в глаза человеку, особенно малознакомому. Для этого есть маленький трюк — смотреть собеседнику в переносицу. Тогда обоим собеседникам будет комфортно.

7. Хрустеть сухариками, чипсами

Одна из самых ужасных привычек. Хруст чипсов и сухариков, причмокивания и невнятная речь в ухо собеседнику — что может быть хуже? Человек устраивается поудобнее с чашкой хрустящих снеков и думает, что его никто не видит с его крошками. Но его слышат и постепенно вскипают от необходимости вслушиваться в слова. В итоге радости от общения — ноль.

8. Не выдавать своих эмоций — делать каменное лицо

Когда собеседник не выражает никаких эмоций, это по меньшей мере вводит в ступор. Ведь совершенно непонятно, что у человека на уме. Психологи считают, что считывание невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения. А когда на лице вовсе нет эмоций, непонятно, что выдавать в ответ. Общение заходит в тупик.

9. Стучать пальцами

Постукивание пальцами по столу часто говорит о нетерпении. Причем скорость постукивания говорит о степени нетерпеливости человека. Конечно, встречается, что просто музыкант настукивает мелодию, и в этом нет никакого негативного подтекста. Но во время общения свои руки все же нужно держать под контролем, потому что монотонная барабанная дробь может быть истолкована собеседником как неуважение.

10. Приводить себя в порядок во время общения

Совершенно невежливая привычка. Барышня, красящая губы во время разговора, больше думает о том, ровно ли ложится помада, чем о словах собеседника. Да и вообще, удобнее же поправлять макияж в туалетных комнатах, чем на виду у всех.

11. Ерзать

Если собеседник ерзает на стуле, его ноги и руки находятся в непрерывном хаотичном движении, можно подумать, что он желает немедленно прекратить разговор. К тому же ерзанье эксперты определяют как жест скуки, неуверенности и раздражения. Вряд ли это то, что хочется продемонстрировать собеседнику.