11 примеров повседневного гардероба, которые говорят о человеке больше, чем он сам

Не секрет, что костюм может сказать многое о своем владельце: порой внешний вид выдает с головой даже те наши особенности, которые мы тщательно маскируем и стараемся сделать незаметными. Образ мыслей, стремления и манеры чаще всего неосознанно проявляются в стиле одежды и даже виде тканей, которым мы отдаем предпочтение.

Мы в AdMe.ru внимательно проанализировали свой гардероб и пришли к выводу, что научиться понимать людей можно и с помощью их любимой одежды.

Экстравагантный гардероб

Страстное желание выделиться из толпы при помощи ярких и вызывающих нарядов выдает тайное стремление человека получить признание и любовь окружающих. Необычный крой одежды также может символизировать проблемы с самооценкой, которые личность пытается компенсировать своим броским внешним видом.

Гардероб в стиле милитари

Толику мужественности во внешний вид даже самой утонченной девушки вносит стиль милитари, элементы которого могут придать человеку ощущение решительности и силы. Камуфляжный рисунок дает нам возможность чувствовать себя не только более уверенно, но и в безопасности.

Джинсовый гардероб

Уверенность в себе, стремление к естественности и простота в общении — черты, которые характеризуют заядлого любителя старых добрых джинсов. Простой, но при этом аккуратный внешний вид говорит о любви к комфорту и серьезности намерений человека.

Гардероб по последней моде

Тщательно продуманный образ, созданный по последней моде, часто говорит о колоссальной неуверенности человека в себе и своих силах. Впрочем, желание одеваться только в ультрамодную одежду дорогих брендов выдает и желание личности утвердиться в своем превосходстве над окружающими.

Классический гардероб

Умеренность и сдержанность классических образов привлекают индивидов, которые не стремятся к одобрению обществом. Такие люди имеют достаточно внутренней силы для того, чтобы оставаться уверенными в себе и без помощи модной одежды.

Гардероб с большим количеством одежды из кожи

Пожалуй, сложно не согласиться с тем, что подчеркнуть статус и почувствовать себя увереннее помогает кожаная одежда. Подсознательно стремясь к доминантности, поклонники брутальных образов любят ощущать себя хозяевами жизни, наделенными властью над другими.

Гардероб в строгом стиле

Строгие костюмы и деловая одежда в минималистическом стиле могут символизировать стремление человека к стабильности и принадлежности к высокому статусу. Считается, что поклонники таких нарядов уверены в себе и обладают незаурядными интеллектуальными способностями.

Спортивный гардероб

Если вы заметили за собой привычку долго не снимать спортивный костюм после тренировки, то существует большая вероятность того, что вы — целеустремленный человек, который уверен в своих планах и начинаниях. Простота и раскрепощенность спортивного образа говорят и о том, что вы энергичны и легки на подъем.

Гардероб в темных тонах

Универсальность черного цвета позволяет использовать его как в торжественных случаях, так и при составлении повседневных образов. Если же гардероб состоит полностью (или почти полностью) из одежды темных оттенков, это наверняка сигнализирует о наличии у человека стремления к самовыражению. Однако если одни таким образом проявляют свои лидерские качества, то другие любители черного могут страдать от неуверенности в себе, испытывают постоянное желание спрятаться от внешнего мира или же считают себя непризнанными гениями.

Гардероб в экзотическом стиле

Одежда в национальном стиле и преобладание в гардеробе ярких принтов часто символизируют желание личности оторваться от скучной реальности и хотя бы недолго пожить в сказке. Оригинальная манера одеваться также свидетельствует о жажде положительных эмоций и новых впечатлений, которых порой не хватает в обычной жизни.

Гардероб в небрежном стиле

Мятая, грубая и неопрятная одежда уже давно вошла в моду: сильно «поношенные» вещи теперь можно найти не только на барахолке, но и на витринах бутиков. Немаловажным фактором при покупке подобных нарядов становится любовь человека к самовыражению: появляясь на публике в рваной одежде, он показывает уверенность в себе и желание подорвать привычные общественные устои.