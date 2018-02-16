11 приемов, которые помогут наконец элегантно поставить на место любую выскочку

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Карстен Бредемайер в своей книге «Искусство словесной атаки» пишет, что умение побеждать в споре зависит не столько от знаний, сколько от тактики и уловок, которым может научиться любой. Отработав их, вы с блеском будете обезоруживать оппонентов, а ваши комментарии в интернете соберут большое количество лайков.

AdMe.ru собрал наиболее простые и действенные трюки, которые научат с достоинством побеждать в любом споре.

Говорите доступно

Джонатан Херринг в своей книге «Искусство полемики» замечает, что речь должна соответствовать пониманию тех, для кого она предназначена. Из этого следует, что не нужно спешить щеголять умными терминами, если вы заведомо знаете, что вас не поймут. В крайнем случае стоит пояснить, что вы имеете в виду. С другой стороны, термины и иностранные слова можно использовать, чтобы смутить оппонента и сбить его с толку, но это уже не совсем честная игра.

Ссылайтесь на авторитеты

Какой бы вопрос вы ни обсуждали, всегда найдутся известные публичные люди, которые в нем хорошо разбираются. Это могут быть общественные деятели, политики, ученые, писатели и др. Аргументируйте свою позицию, ссылаясь на мнение авторитетов, это усилит любое ваше слово. Главное, ссылка должна быть достоверной, иначе вы рискуете проиграть.

Используйте факты и статистику

Есть 2 типа аргументов, с которыми почти невозможно поспорить, — это факты и статистика. Вряд ли ваш оппонент будет опровергать непреложную истину, что земля круглая (хотя и такие уникумы находятся). Данные статистики не всегда есть под рукой, но здесь может выручить «окей, гугл».

Критикуйте позицию, а не человека

Для этого нужно четко понимать тему и границы спора и чувствовать ту черту, за которой заканчивается беседа и начинаются упреки. В споре важно не то, картавит ли человек, говорит он громко или тихо, быстро или медленно и прочее, а только его мысли и доводы. Также помните, что мнение человека о каком-то предмете не является характеристикой его как личности.

Соглашайтесь с оппонентом, чтобы он согласился с вами

Иногда помогает отчасти согласиться с соперником. Найдите то, в чем вы оба согласны, это сделает оппонента более открытым для убеждения. Используйте оборот «да, но...» Если вы видите, что оппонент скрестил руки и нахмурился, возможно, стоит в чем-то с ним согласиться, чтобы разрядить обстановку и расположить собеседника.

Задавайте вопросы

Прикинувшись простодушным, искренне задавайте вопросы. Человек расслабится, не будет чувствовать угрозы и пустится в рассуждения. С каждым шагом усиливайте свои вопросы, делайте их сложнее, находите противоречия, в конце концов собеседник запутается и проиграет. Этот прием называется «метод Сократа», с помощью него знаменитый философ выиграл много споров.

Играйте на эмоциях

Эмоции работают намного быстрее и точнее, иногда одна-единственная меткая эмоция может перевесить самые сильные аргументы. Сделайте вид, что вас оскорбили слова оппонента, чтобы вызвать у него чувство вины, или, наоборот, похвалите его — лесть всегда обезоруживает. Попытайтесь задеть за живое, растрогать собеседника. Так он охотнее с вами согласится или просто отвлечется, что даст вам преимущество.

Следите за своей речью

Старайтесь не употреблять «виляющие» слова, такие как «возможно», «наверное», «может». Эти слова оставляют дыру в вашем аргументе и выдают неуверенность. Оппонент может зацепиться за это и обрушить вашу аргументацию. Придерживайтесь конкретики, не уходите в петляющую демагогию, в ней нетрудно заблудиться.

Внимательно слушайте

Многие люди не умеют спорить, потому что, вместо того чтобы слушать, они думают над своим ответом. В итоге нить теряется и собеседники либо ругаются, либо заканчивают диалог ничем. Слушая собеседника, следите за его манерой говорить. Попытайтесь уловить логику его рассуждений, чтобы предугадать следующий ход. Нащупайте слабые стороны: нарушение логики, противоречия, нечеткая позиция и др.

Сохраняйте спокойствие и деликатность

В пылу спора велик соблазн повысить голос или перебить собеседника. Но такое поведение выдает слабость, поэтому старайтесь держаться уверенно и сдержанно, таким образом вы не дадите оппоненту шанса задеть ваши чувства, а у слушателей заслужите уважение и признание. Только холодная голова способна четко и ясно мыслить.

Не поддавайтесь на провокации

Иногда спор перетекает в открытую конфронтацию. Если вы замечаете, что человек открыто переходит на личности и выходит за рамки приличия, то лучше уступите, поберегите свои нервы. Существует вид людей, неспособных на конструктивную беседу. Они спорят, чтобы самоутверждаться, поэтому будут стараться унизить вас, игнорируя здравый смысл. От таких собеседников лучше держаться подальше.