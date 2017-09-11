11 способов превратить неудачу в успех

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Неудача — это всегда неприятно, но только мы выбираем, расстроиться или извлечь из нее пользу. AdMe.ru нашел 11 положительных моментов неудач. Осталось взять их на вооружение и повернуть везение в свою сторону.

1. Неудача — зарядка для ума

Воспринимайте неприятности как интересную задачу. Станьте проактивным. Проактивный человек считает, что сам отвечает за то, что происходит в его жизни. Заменяйте негативные мысли на проактивные. Например: «Я не могу с ним поладить» на «Какой подход к нему найти?»

«Здесь ничего не поделаешь» на «Какие могут быть решения у этой проблемы?»

2. Неудача помогает найти свой путь

Неудача может стать отправной точкой на пути к успеху. Быстрее и легче принимать решения поможет квадрат Декарта. Для этого задайте себе 4 вопроса: Что будет, если это произойдет?

Что будет, если это не произойдет?

Чего не будет, если это произойдет?

Чего не будет, если это не произойдет? Проанализировав ответы, справиться с сомнениями и сделать выбор гораздо легче.

3. Неудача вдохновляет на новые свершения

Неудача мотивирует ставить цели и достигать их. В планировании новых задач поможет метод SMART. Каждая буква в названии имеет свое значение: S (Specific) — конкретный. Четко сформулируйте цель (например, иметь спортивное тело).

M (Measurable) — измеримый. Определите, чем конкретно измеряется ваша цель (вес — 60 кг).

A (Attainable) — достижимый. Подумайте, с помощью чего вы будете достигать цели (режим дня, тренировки, питание).

R (Relevant) — актуальный. Опишите задачи, которые вы должны решить для достижения цели (заменить час просмотра сериалов вечером на приготовление полезного обеда).

T (Time-related) — привязанный ко времени. Определите время достижения цели (6 месяцев).

4. Неудача дарит опыт

Анализировать свои действия — полезная привычка, которая помогает увидеть ситуацию со стороны и научиться избегать неудач в будущем. Используйте метод Гиббса Reflective Cycle («Рефлексия»). Нужно задать себе следующие вопросы: Что произошло?

Что я почувствовал?

Какие плюсы и минусы у этой ситуации?

Что я мог бы сделать в следующий раз, чтобы получить лучший результат?

5. Неудача помогает освоить новое

Если вас постигла неудача, не отчаивайтесь, а ищите другой способ решения проблемы. Используйте метод «мозгового штурма»: прогоните внутреннего критика и запишите все идеи для реализации цели, которые пришли в голову, даже самые странные и фантастические. Через некоторое время проанализируйте их и выберите то, что подойдет вам лучше всего.

6. Неудача помогает принять настоящего себя

Часто мы пытаемся казаться кем-то другим, чтобы произвести впечатление. Попробуйте медитировать. Выберите технику, которая подойдет именно вам, и загляните внутрь себя. Когда ваш разум успокоится, вы сможете понять, что действительно нужно именно вам, а не окружающим.

7. Неудача сближает друзей

Если сдвинуться с места в решении проблемы не удается, используйте технику «подталкиваний». Окружите себя людьми и атмосферой, которые стимулируют работоспособность. Это будет работать как «бессознательное подталкивание»: вы не будете о них задумываться, но они будут вам помогать.

Установите в телефоне напоминалки о задачах — это «сознательное подталкивание», которое поможет держать дела под контролем.

8. Неудача учит распределять дела и время

Чтобы грамотно спланировать дела, используйте матрицу Эйзенхауэра. Разделите листок бумаги на 4 части и запишите на нем все ваши дела, распределив их на: Срочные и важные

Несрочные, но важные

Срочные, но неважные

Несрочные и неважные Так вы увидите, на что стоит обращать внимание в первую очередь.

9. Неудача помогает расставить приоритеты

Даже маленькие задачи относятся к какой-то большой цели. Определите главную цель вашей жизни с помощью шкалы ценностей. Для этого присвойте каждому из этих пунктов свой номер по важности: Здоровье

Работа

Любовь

Деньги

Дружба

Развлечения

Творчество Взглянув на список, вы уже сможете определить, что для вас важнее. Больше об этом здесь.

10. Неудача знакомит с новыми людьми

Существует теория 6 рукопожатий, которая предполагает, что мы непрямо знакомы со всеми людьми на планете. Даже если ваши знакомые не знают человека, который сможет помочь вам в каком-то деле, его могут знать друзья ваших знакомых. Или коллеги друзей ваших знакомых. Ищите, и в этой цепочке обязательно найдется тот, кто вам нужен.

11. Неудача развивает чувство юмора

Если по своей природе вы не склонны к восприятию неудач с юмором, используйте аффирмации — короткие фразы о ваших желаниях в утвердительной форме и в настоящем времени. Говорите про себя или вслух то, что вы хотите воплотить в жизнь. Например, «я уверен в себе» или «у меня все получается». Проговаривайте аффирмации, как будто это уже правда.