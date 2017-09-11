11 способов превратить неудачу в успех
Неудача — это всегда неприятно, но только мы выбираем, расстроиться или извлечь из нее пользу.
AdMe.ru нашел 11 положительных моментов неудач. Осталось взять их на вооружение и повернуть везение в свою сторону.
1. Неудача — зарядка для ума
Воспринимайте неприятности как интересную задачу. Станьте проактивным. Проактивный человек считает, что сам отвечает за то, что происходит в его жизни. Заменяйте негативные мысли на проактивные. Например:
- «Я не могу с ним поладить» на «Какой подход к нему найти?»
- «Здесь ничего не поделаешь» на «Какие могут быть решения у этой проблемы?»
2. Неудача помогает найти свой путь
Неудача может стать отправной точкой на пути к успеху. Быстрее и легче принимать решения поможет квадрат Декарта. Для этого задайте себе 4 вопроса:
- Что будет, если это произойдет?
- Что будет, если это не произойдет?
- Чего не будет, если это произойдет?
- Чего не будет, если это не произойдет?
Проанализировав ответы, справиться с сомнениями и сделать выбор гораздо легче.
3. Неудача вдохновляет на новые свершения
Неудача мотивирует ставить цели и достигать их. В планировании новых задач поможет метод SMART. Каждая буква в названии имеет свое значение:
- S (Specific) — конкретный. Четко сформулируйте цель (например, иметь спортивное тело).
- M (Measurable) — измеримый. Определите, чем конкретно измеряется ваша цель (вес — 60 кг).
- A (Attainable) — достижимый. Подумайте, с помощью чего вы будете достигать цели (режим дня, тренировки, питание).
- R (Relevant) — актуальный. Опишите задачи, которые вы должны решить для достижения цели (заменить час просмотра сериалов вечером на приготовление полезного обеда).
- T (Time-related) — привязанный ко времени. Определите время достижения цели (6 месяцев).
4. Неудача дарит опыт
Анализировать свои действия — полезная привычка, которая помогает увидеть ситуацию со стороны и научиться избегать неудач в будущем. Используйте метод Гиббса Reflective Cycle («Рефлексия»). Нужно задать себе следующие вопросы:
- Что произошло?
- Что я почувствовал?
- Какие плюсы и минусы у этой ситуации?
- Что я мог бы сделать в следующий раз, чтобы получить лучший результат?
5. Неудача помогает освоить новое
Если вас постигла неудача, не отчаивайтесь, а ищите другой способ решения проблемы. Используйте метод «мозгового штурма»: прогоните внутреннего критика и запишите все идеи для реализации цели, которые пришли в голову, даже самые странные и фантастические. Через некоторое время проанализируйте их и выберите то, что подойдет вам лучше всего.
6. Неудача помогает принять настоящего себя
Часто мы пытаемся казаться кем-то другим, чтобы произвести впечатление. Попробуйте медитировать. Выберите технику, которая подойдет именно вам, и загляните внутрь себя. Когда ваш разум успокоится, вы сможете понять, что действительно нужно именно вам, а не окружающим.
7. Неудача сближает друзей
Если сдвинуться с места в решении проблемы не удается, используйте технику «подталкиваний».
- Окружите себя людьми и атмосферой, которые стимулируют работоспособность. Это будет работать как «бессознательное подталкивание»: вы не будете о них задумываться, но они будут вам помогать.
- Установите в телефоне напоминалки о задачах — это «сознательное подталкивание», которое поможет держать дела под контролем.
8. Неудача учит распределять дела и время
Чтобы грамотно спланировать дела, используйте матрицу Эйзенхауэра. Разделите листок бумаги на 4 части и запишите на нем все ваши дела, распределив их на:
- Срочные и важные
- Несрочные, но важные
- Срочные, но неважные
- Несрочные и неважные
Так вы увидите, на что стоит обращать внимание в первую очередь.
9. Неудача помогает расставить приоритеты
Даже маленькие задачи относятся к какой-то большой цели. Определите главную цель вашей жизни с помощью шкалы ценностей. Для этого присвойте каждому из этих пунктов свой номер по важности:
- Здоровье
- Работа
- Любовь
- Деньги
- Дружба
- Развлечения
- Творчество
Взглянув на список, вы уже сможете определить, что для вас важнее. Больше об этом здесь.
10. Неудача знакомит с новыми людьми
Существует теория 6 рукопожатий, которая предполагает, что мы непрямо знакомы со всеми людьми на планете. Даже если ваши знакомые не знают человека, который сможет помочь вам в каком-то деле, его могут знать друзья ваших знакомых. Или коллеги друзей ваших знакомых. Ищите, и в этой цепочке обязательно найдется тот, кто вам нужен.
11. Неудача развивает чувство юмора
Если по своей природе вы не склонны к восприятию неудач с юмором, используйте аффирмации — короткие фразы о ваших желаниях в утвердительной форме и в настоящем времени. Говорите про себя или вслух то, что вы хотите воплотить в жизнь. Например, «я уверен в себе» или «у меня все получается». Проговаривайте аффирмации, как будто это уже правда.
Иллюстратор Мария Заволокина специально для AdMe.ru