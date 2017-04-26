11 правильных ответов на детские вопросы, которые ставят взрослых в тупик

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Иногда дети задают такие вопросы, что не знаешь, смеяться или краснеть. И ребенку важно получить ответ. Дети не хотят, чтобы мы игнорировали их, лгали или смеялись над их наивностью. AdMe.ru публикует верные ответы на коварные детские вопросы.

Будьте честны, но не углубляйтесь в детали. «Когда люди любят друг друга, они целуются и обнимаются. Папа передает маме свою клеточку. Она соединяется с маминой, и в животе появляется ребенок. Он маленький, как рыбка, и плавает внутри мамы. А потом он растет, перестает помещаться внутри и рождается». Детям постарше можно рассказать про сперматозоиды и яйцеклетку. Книга на тему: Катерина Януш «Как я появился на свет»

Постарайтесь рассказать об этом без неловкости, ведь интерес ребенка к половым органам — вещь абсолютно естественная. «Эти различия нужны для рождения детей. У мальчиков есть пенис и два яичка. У девочек — влагалище и матка — специальный мешочек для будущего ребенка. Мальчик и девочка вырастают, встречаются и хотят завести детей. Они соединяются, как пазлы или как детали конструктора. После этого в животе появляется ребенок».

Этот вопрос задают почти все дети, когда у них формируется привязанность к противоположному полу. Мягко скажите «нет». «У каждого в семье своя роль. Твоя сестра не может стать папой, папа — бабушкой. А ты не можешь стать мужем своей мамы. Когда ты вырастешь и станешь взрослым, мама уже будет старенькой. Ты все равно сможешь ее любить и заботиться о ней, но женишься на красивой молодой девушке. Вы будете любить друг друга, и у вас появятся свои дети».

Ребенок подсознательно чувствует вину за ссоры родителей. Важно, чтобы малыш понял, что его вины здесь нет. «Люди ссорятся, потому что не всегда соглашаются с мнением друг друга. И дети ссорятся, и взрослые иногда тоже. Но мы обязательно помиримся, потому что мы любим друг друга. И каждый из нас любит тебя».

Не шикайте на ребенка, если в людном месте он обратит внимание на выделяющегося человека, — это как раз и формирует нетерпимость. «Все люди разные. Бывают высокие, низкие, толстые и худые. А бывает, что человек заболел и поэтому выглядит иначе. В любом случае ему может быть обидно. Поэтому не нужно показывать пальцем на того, кто отличается от других. Лучше спросить меня о нем, когда мы останемся одни, чтобы никого не обидеть».

Братья и сестры всегда соперничают за любовь родителей. Не надо ставить ребенку в пример брата или сестру и говорить, что вы любите ее больше, потому что она «лучше учится». «Да, вы разные, и наша любовь может проявляться по-разному. Но мы вас обоих любим одинаково сильно, как ты одинаково любишь маму и папу. Вы оба мне очень дороги».

Объясните ребенку, что лечение необходимо. Не стоит называть его трусишкой и стыдить: «Что ты как маленький?» «Врач не хочет тебе зла, его работа — сражаться с микробами и болячками. Будет немного больно, но без этого не стать здоровым. Когда я болел, мне тоже делали уколы. Мне было страшно, но я справился. И ты сможешь. Посмотри, твой зайка тоже заболел, ему нужно к доктору. Он очень напуган, давай ему расскажем, почему не стоит бояться врача».

Не лгите ребенку о его неуязвимости и вашем бессмертии. Он способен принять правду. «Люди, животные и даже цветы когда-нибудь умирают. Это закон природы. Так нужно, чтобы всем, кто рождается, хватило места на планете. И мы когда-нибудь умрем. Но это будет не скоро. Нас не станет, когда мы состаримся, как бабушка, а ты станешь большим, как мы. У тебя будут свои дети. Потом они вырастут большими, ты состаришься, и тебя не станет. Но ты проживешь прекрасную жизнь, полную приключений и открытий». Книга на тему: Пернилла Стальфельт «Книга о смерти»

Объясните, что ваша работа — это закон, с которым надо считаться. Акцентируйте внимание на радости предстоящей встречи. «Я не хочу с тобой расставаться, но так надо, и тут ничего не поделать. Работа очень важна. Зато вечером мы обязательно встретимся и будем очень-очень рады. Давай поменяемся нашими вещами? Возьми мой брелок, а я возьму твою игрушку. И мы издалека будем чувствовать друг друга».

Не бойтесь признаться, что вы не идеальны. Важно, чтобы ребенок понимал, что не все действия родителей следует копировать. «Да, я курю и иногда сижу допоздна за компьютером, но я не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки. Это моя дурная привычка, от которой я буду избавляться. Потому что я хочу стать лучше».

Отнеситесь к страхам ребенка серьезно и вместе с ним придумайте, как превратить страшное в доброе. «Расскажи мне о чудовище. Знаешь, такие монстры очень боятся волшебных заклинаний. Давай вместе придумаем такое. Или вот, смотри, это не простой старый пульт от телевизора. Видишь эту секретную кнопку? Когда ты ее нажимаешь, чудовища исчезают. Давай положим этот пульт рядом с твоей кроватью».

Правила ответов на детские вопросы

Ребенку не нужно знать больше, чем он спросил. Отвечайте просто.

Не обманывайте . Если вы не знаете ответа, просто признайтесь в этом малышу. И поищите ответ вместе. Такой подход только укрепит ваш авторитет, а вот вранье, напротив, разрушит. Когда ребенок от кого-нибудь узнает правду, вам придется объяснять ему, почему вы солгали.

. Если вы не знаете ответа, просто признайтесь в этом малышу. И поищите ответ вместе. Такой подход только укрепит ваш авторитет, а вот вранье, напротив, разрушит. Когда Не говорите свысока, поучительным тоном. Избегайте насмешек, относитесь к ребенку серьезно . Вы же хотите, чтобы малыш и впредь подходил к вам со своими вопросами.

. Вы же хотите, чтобы малыш и впредь подходил к вам со своими вопросами. Смотрите глубже. Иногда вопрос — это несознательная попытка попросить помощи или скрытый страх, попытайтесь понять, чего действительно ждет от вас маленький человек.