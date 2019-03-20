11 правил современного этикета для тех, кто считает себя воспитанным человеком

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Кажется, слово «этикет» осталось в прошлом. Там, где дамы в напудренных париках обмахивались платочком, а джентльмены приподнимали шляпу при встрече. На самом деле нет. Просто правила вежливости изменились, но знать их по-прежнему необходимо. Хотя бы для того, чтобы выпутаться из неловкой ситуации.

AdMe.ru уже писал о современном этикете. Но сегодня мы подготовили для вас новую порцию правил хорошего тона.

1. Общественный туалет

Воспитанные люди знают, что после посещения туалета нужно мыть руки, а забираться с ногами на унитаз — верх неприличия. Однако есть и другие правила: Не дергайте ручку закрытой кабинки. Дверь может открыться, а за ней окажется посетитель. Вы поставите его и себя в неудобное положение. Правда, оставлять кабинку открытой — тоже дурной тон.

Мужчинам при посещении общественного туалета не рекомендуется подходить близко к занятому писсуару.

Если вам нужно поправить макияж, не занимайте зеркало, которое находится рядом с сушилкой для рук. Вы заставите ждать людей, которые вымыли руки и хотят поскорее уйти.

2. Нужно высморкаться

Специалисты по этикету советуют вытирать нос одним быстрым движением. Так, чтобы окружающие не заметили. Однако если вам нужно как следует высморкаться, лучше покинуть место скопления людей и провести процедуру в одиночестве. Самые строгие правила касаются сморкания за едой: не вздумайте делать это за обедом, даже если вокруг только близкие люди. Выйдите в ванную, прочистите нос, воспользуйтесь антибактериальным гелем для дезинфекции рук и тогда возвращайтесь к столу. Высший пилотаж этикета — носовой платок из ткани. Настоящие леди и джентльмены не пользуются бумажными носовыми платками. Конечно, с точки зрения гигиены это плохое решение, зато приличия будут соблюдены.

3. В зубах застряла еда

За столом нельзя пользоваться зубочисткой — и точка. Если вы чувствуете, что между зубами застряла еда, попытайтесь незаметно прополоскать рот. Этот способ не помогает? Извинитесь, выйдите из-за стола и избавьтесь от застрявшего кусочка пищи в уединенном месте. Но что, если такая ситуация приключилась с вашим собеседником, а он и не заметил, зато вы видите этот назойливый кусочек шпината? Вот трюк, который основан на отзеркаливании: Проведите языком по своим зубам (с закрытым ртом, конечно), сделав вид, что у вас что-то застряло между ними. Возможно, ваш визави начнет повторять за вами и догадается, в чем дело. Однако, если собеседник не отличается наблюдательностью, не молчите. Расскажите ему о проблеме, главное — без свидетелей.

4. Расстегнулась ширинка

Тут ничего изобретать не нужно: просто выйдите из комнаты и застегните ширинку. Если отлучиться никак нельзя, достаточно отвернуться и поправить одежду. А если ширинка расстегнута у знакомого? Специалисты по этикету говорят, что рассказать о расстегнутой ширинке — ваша прямая обязанность. Главное — сообщить об этом тихо и без свидетелей. «Правило ширинки» работает со всеми «неисправностями» гардероба: кто-то забыл снять бахилы, у кого-то юбка задралась или из-под одежды выглядывает бирка. О таких вещах можно говорить, только максимально тактично.

5. От коллеги плохо пахнет

В ваш коллектив затесался коллега, который отрицает все правила гигиены? Как правило, в каждой серьезной компании довольно жесткие требования к гигиене. Остро пахнущая еда и удушливый парфюм тоже запрещены. Вздохи и перешептывания тут не подействуют, кому-то придется взять на себя роль переговорщика. Попросите коллегу выслушать вас и предупредите, что предстоит неприятный разговор. Продолжайте только после того, как он даст свое разрешение на беседу. Не лезьте с советами без спроса. Вот здесь — план беседы из 5 пунктов.

6. За едой попалась слишком горячая пища

Если пища оказалась слишком горячей, то ни выплевывать ее на салфетку, ни дышать с открытым ртом нельзя. Запейте еду достаточным количеством прохладной жидкости. Дуть на блюдо, кстати, тоже нельзя. Все, что остается, — сидеть и ждать, пока пища остынет.

7. Босс стал проявлять знаки внимания

От сексуальных домогательств на рабочем месте страдают и женщины, и мужчины. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не замыкайтесь в себе и отбросьте стеснение. Твердо скажите, что комплименты или замечания вам неприятны. Не подействовало? Сообщите о фактах домогательств вышестоящему начальству. Иногда приставания сложно отличить от фамильярности. Вот просто пример: «Тебе очень идет новое платье» — это комплимент.

«В этом платье твоя попа выглядит просто супер!» — это недопустимое поведение.

8. Нужно сделать селфи

Для селфи тоже есть определенный этикет. Всегда спрашивайте разрешения на снимок. Даже если планируете сделать селфи с близким другом. Дайте ему время привести себя в порядок: все хотят выглядеть на фото хорошо. Не делайте селфи в туалете: это признак дурного тона. Не снимайте себя на фоне аварий и в экстремальных ситуациях. Первое — проявление чудовищной невоспитанности и жестокости, второе — легкомыслия.

9. Нужно разделить общий счет в кафе с друзьями. А они съели больше, чем вы

Платить за то, чего вы не ели, несправедливо. Посчитайте примерную стоимость своего обеда и округлите сумму в бóльшую сторону. Теперь ваша совесть чиста и все формальности соблюдены. Однако если вы обедаете в кругу друзей и разрыв в счете не слишком большой, принято платить поровну.

10. Отличить беременную женщину от полной

Уступать место в общественном транспорте беременным женщинам — важное правило современного этикета. Но перепутать беременную и просто полную девушку — такого промаха врагу не пожелаешь. Эта ситуация ставит в неудобное положение и того, кто уступает место, и саму «беременную». Вот признаки, которые помогут отличить женщину в положении от просто пышнотелой красотки: Беременные редко носят обувь на высоком каблуке, а лодыжки у них часто опухают.

Обратите внимание на позу, в которой стоит женщина: если она поддерживает себя за поясницу или переносит вес с одной ноги на другую, вероятно, ей нужно уступить. Не уверены в том, что женщина беременна? Лучше вовсе не уступать или подняться с места молча, чтобы она сама смогла решить, садиться ей или нет.

11. Штаны порвались

Пользователи сети дают разные рецепты: скрепить разрыв степлером, повязать сверху свитер или пиджак либо на худой конец позвонить родным с просьбой о помощи. Способы решения разные, но согласно правилам этикета о такой оплошности нужно молчать. Комментарии, даже о себе, не нужны. Демонстрация нижнего белья публике (в том числе нечаянная) — самый большой промах воспитанного человека.

А вам приходилось попадать в неловкие ситуации? Расскажите, удалось ли вам не упасть в грязь лицом?