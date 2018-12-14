11 популярных мифов о здоровье, в плену которых оказался почти каждый из нас

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Существует масса стереотипов о здоровье, которые на деле оказываются наивными заблуждениями. Например, прослушивание классики в раннем детстве никак не влияет на умственное развитие ребенка, а постоянное ношение бюстгальтера не увеличивает риск развития рака.

AdMe.ru опровергнет 11 популярных мифов о здоровье, в которые люди слепо верят десятилетиями.

Миф № 1: Антиперспирантом нужно пользоваться утром

Практически все используют антиперспирант утром — перед тем как выйти из дома, что кажется вполне логичным. Но, как говорит химик-косметолог Никита Уилсон, это косметическое средство следует наносить на чистую и сухую кожу, и лучше всего это делать вечером после душа. Так активные вещества в составе антиперспиранта успеют за ночь закупорить потовые протоки, при этом их действие может продлиться до 24 часов.

Миф № 2: Прослушивание Моцарта в раннем детстве сделает из ребенка гения

В 1993 году журнал Nature рассказал, что у студентов колледжа улучшились результаты теста после прослушивания произведений Моцарта, а коэффициент их интеллекта вырос на несколько единиц. Узнав об этом, СМИ наперебой печатали статьи с сенсационными заголовками вроде «Прослушивание Моцарта сделает из ребенка гения!». Правда в том, что студенты слушали классику всего 15 минут, а участвовали они в тестах на пространственное мышление (складывание бумаги или прохождение лабиринта), что не может говорить об общем повышении уровня интеллекта. И самое интересное, этот эксперимент проводил музыкант Дон Кэмпбелл, который затем выпустил книги и диски с классической музыкой. Спустя 10 лет группа ученых провела около 40 исследований, посвященных так называемому «эффекту Моцарта», и не смогла доказать, что прослушивание классики хоть как-то повышает уровень интеллекта.

Миф № 3: Постоянное ношение бюстгальтера увеличивает риск развития рака

Исследование 2014 года показало, что ношение бюстгальтера не оказывает никакого влияния на развитие рака молочной железы. Ученые из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле обследовали более 1 500 женщин в постменопаузе (у 1 000 из них был диагностирован рак), узнали их привычки ношения бюстгальтера и пришли к выводу, что постоянное ношение лифчика не способствует развитию рака молочной железы. Интересно, что мнение о бюстгальтере как о виновнике развития рака возникло после выхода в 1995 году противоречивой книги «Одетый для убийства». Причем написана она была учеными-антропологами, а не медицинскими исследователями.

Миф № 4: Если со зрением все в порядке, посещать офтальмолога не нужно

Скажите честно, когда вы были у окулиста последний раз? А ведь множество заболеваний глаз, в том числе глаукома, могут развиваться без каких-либо явных симптомов. Так утверждает Энн Сумерс, офтальмолог и представитель Американской академии офтальмологии. Причем даже потеря периферического зрения, что является одним из признаков развития глаукомы, часто остается без внимания. Поэтому врачи рекомендуют посещать офтальмолога ежегодно. К тому же с помощью осмотра окулист может обнаружить признаки других серьезных заболеваний на ранних стадиях.

Миф № 5: Лучше есть 5–6 раз в день маленькими порциями

Исследования показали, что частота приемов пищи не влияет на скорость обмена веществ, сжигание жира и изменение веса. То есть утверждение о том, что лучше есть 5–6 раз маленькими порциями, не имеет научного достоверного обоснования. Главное, придерживаться принципов правильного питания: есть здоровую пищу и не переедать.

Миф № 6: Сердце на мгновение останавливается в момент чихания

Всем знакомы ощущения во время чихания: глаза сильно сжаты, резкий выдох, при котором кажется, будто сердце подпрыгивает внутри. Отсюда и сложилось мнение, что сердце на мгновение останавливается. Но, как утверждает кардиолог Дэвид Ратлен из Арканзасского университета медицинских наук, когда мы чихаем, внутригрудное давление в нашем теле резко возрастает. Тем самым уменьшается приток крови к сердцу, которое, в свою очередь, меняет свое регулярное сердцебиение. Но электрическая активность сердца во время чихания не прекращается, то есть сердце не перестает работать.

Миф № 7: Человечество стало умнее

Профессор Джеральд Крэбтри, глава лаборатории генетики в Стэнфордском университете, утверждает, что нынешние люди более глупы и эмоционально нестабильны по сравнению с теми, кто жил 3 000 лет назад. И это несмотря на технологические и медицинские достижения человечества. Крэбтри изучил мутации в наших генах и обнаружил, что уровень человеческого интеллекта начал медленно снижаться с тех пор, как люди перестали быть охотниками и собирателями. Таким образом, человечество становится тупее из-за отсутствия конкуренции за выживание, ведь мы живем в безопасном цивилизованном мире, где все необходимое можно купить в магазинах, а нашей жизни ничто не угрожает. А если бы человек, живший 3 000 лет назад, прошел тест на IQ, он, вероятно, набрал бы больше баллов, чем среднестатистический современный житель нашей планеты.

Миф № 8: Нервные клетки не восстанавливаются

Долгое время ученые полагали, что мы рождаемся с определенным количеством нейронов (нервных клеток мозга), число которых в течение жизни постоянно сокращается. Но, оказывается, мозг производит новые нервные клетки всю жизнь. Этот процесс называется нейрогенезом. В 2000 году ученые Питер Эрикссон и Фред Гейдж доказали, что в некоторых областях мозга идет процесс нейрогенеза даже у людей в возрасте 70 лет.

Миф № 9: Наши отпечатки пальцев уникальны

Мы с детства знаем, что наши отпечатки пальцев уникальны, именно поэтому они играют большую роль в идентификации преступников. Но, как заявил Майк Сильверман, судебный эксперт из Великобритании, нет достоверного способа доказать, что не существует одинаковых отпечатков пальцев. В 2005 году в одном исследовании приводились 22 случая ошибочной идентификации отпечатков пальцев, в результате чего невиновные люди понесли наказание. Сильверман отметил, что у членов одной семьи могут быть практически схожие папиллярные узоры на подушечках пальцев. Таким образом, заявлять, что наши отпечатки пальцев уникальны, нельзя.

Миф № 10: От внезапного сильного стресса можно быстро поседеть

Существует легенда о французской королеве Марии Антуанетте, которая в ночь накануне своей казни поседела от стресса. В ее честь сегодня называют синдром, при котором человек внезапно теряет цвет волос. Удивительно, но многие до сих пор верят, что поседеть от сильного стресса или испуга можно чуть ли не мгновенно. Но, как пишет доктор Мюррей Файнгольд, ни одно исследование еще не доказало это поверье. При этом известно, что хронический стресс может привести к постепенному выпадению здоровых пигментированных волос. И на это могут уйти месяцы и годы.

Миф № 11: Аппендикс — бесполезный рудимент

Аппендикс много десятилетий рассматривался как бесполезный орган, от которого не зависит здоровье человека. Но ученые выяснили, что этот придаток слепой кишки играет роль своеобразного резервуара для полезных бактерий. В случае необходимости эти бактерии помогают нашему пищеварению и избавляют от инфекций.

В какой из этих мифов вы верили до сих пор?