11 особенностей голоса, по которым человека можно прочитать как книгу

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Не только внешность рисует образ человека, но и его голос. Ведь то, как мы говорим, зависит от особенностей нашей психики и, конечно, от настроения. AdMe.ru решил узнать, как манера говорить отражает особенности нашей личности и соотносится с тем, как нас воспринимают.

Иногда всем нам встречаются любители посюсюкать, у которых голос словно из мультика. Тому, кто так разговаривает, это может казаться милым, но у других такая манера речи ассоциируется с двуличностью, желанием всем нравиться и даже пассивной агрессией. И еще кажется, что человеку от вас что-то нужно.

Такая манера речи вызывает сильный дискомфорт у слушателя, поэтому тот норовит побыстрее закончить разговор. Часто стальной голос бывает у людей, чья профессия связана с командованием людьми (учителей, крупных начальников и военных), так что они просто привыкли так разговаривать. Также он встречается у тех, кто по жизни любит отдавать приказы и не терпит возражений.

Обычно у людей есть несколько причин тихо разговаривать: Они не уверены в себе и неуютно чувствуют себя в компании.

В детстве родители постоянно шикали на них: «Веди себя потише!» У них сформировалась установка, что если они будут говорить громко, они кому-то помешают, покажутся навязчивыми.

У них сформировалась установка, что если они будут говорить громко, они кому-то помешают, покажутся навязчивыми. Они устали от жизни, им не хватает энергии, они не хотят активных действий. Часто люди с тихим голосом сталкиваются с непониманием окружающих в прямом смысле выражения — их бывает очень сложно расслышать. И это напрягает, правда.

Может показаться, что на повышенных тонах разговаривают те, кто уверен в себе. На это и рассчитывают такие люди — часто они скрывают таким образом свою неуверенность, страх быть непонятыми и неуслышанными. Они хотят привлечь к себе внимание и добавить весомости. Также есть теория, что люди с громким голосом росли в больших семьях и им важно было перекричать своих братьев и сестер.

Причин медленной речи собеседника может быть несколько: Человек привык взвешивать каждое слово, чтобы не наделать ошибок. Он, как правило, немного медлителен, зато серьезен и обстоятелен.

Он высокомерен и хочет привлечь внимание к своей речи. Его совершенно не волнует, что у собеседника уже слипаются глаза.

В некоторых случаях медленная речь свидетельствует об угнетенном состоянии, унынии, горе или усталости.

Скорее всего, любитель быстро говорить по темпераменту напорист — холерик или сангвиник, он на все реагирует быстро. Или дело может быть в том, что человек не уверен в себе и думает, что другим неинтересно его слушать. И он старается закончить мысль быстрее.

Как и в случае с громкоговорящими людьми, есть мнение, что любители потараторить росли в больших семьях и старались высказать свою мысль целиком до того, как их прервет кто-то из братьев и сестер.

Ну или человек на что-то сердится, испытывает стресс.

Звонкий и высокий голос — атрибут молодости. Поэтому обладателям таких голосов не слишком везет с карьерой — их неохотно повышают, так как их голос ассоциируется с незрелостью и инфантильностью. Кроме генетических факторов, высокий голос может быть временным следствием эмоционального возбуждения (радость, страх).

Мужчины, говорящие басом, нравятся дамам, да и женщины с низким голосом считаются весьма притягательными. Обычно мы называем такие голоса «бархатными» или «объемными» — они действительно приятны на слух и ассоциируются со зрелостью, авторитетом и стабильностью. Помимо того что такой голос может быть дан от природы, некоторые люди сознательно занижают тембр, чтобы добавить себе привлекательности.

Когда вам кажется, что человек пытается соблазнить вас своим голосом, вероятно, так оно и есть. Но чтобы это понять, важно оценивать голос вкупе с языком тела. Если же вы уверены, что дело тут точно не в этом, голос с придыханием может являться сигналом, что вами пытаются манипулировать.

Причины совершенно плоской и безэмоциональной речи могут быть такими: Низкая самооценка, когда человек как бы не верит, что окружающим интересно то, что он говорит.

Плохое настроение или усталость.

Человек всеми силами старается не показывать обиду, злость или волнение.

Человеку неинтересен разговор, и он думает о чем-то другом.

Это, конечно, не относится с тем, кто гнусавит в силу физиологических причин. Скорее к тем, кто специально добавляет гнусавые нотки и занудные, ноющие интонации. «Нытики» обычно любят пожаловаться на жизнь и переложить на чужие плечи свои проблемы. Они исполняют по жизни роль ведомых, но одновременно с этим не прочь поманипулировать другими людьми.

Кстати, если вам кажется, что ваш голос звучит не так, как вам хотелось бы, и не соответствует вашему внутреннему «я», вам под силу изменить его с помощью упражнений. К примеру, древнегреческий оратор Демосфен имел слабый голос и говорил крайне невнятно. Его попытки выступать перед публикой заканчивались крахом — его речи вызывали только смех. Но Демосфен занялся исправлением недостатков своей речи. В конце концов он стал блестящим оратором и политиком, вошедшим в историю.