11 ошибок в резюме, из-за которых оно в итоге оказывается в мусорной корзине

Смена работы — это ответственное мероприятие. Поэтому особенно обидно, когда мы даже не получаем приглашения на собеседование. А все потому, что в резюме закрадываются досадные ошибки, совершенно незаметные соискателю, но вполне очевидные для работодателей. Очень неприятно, когда по этой пустяковой причине, несмотря на богатый опыт и всевозможные достоинства, человеку все равно отказывают в должности.

Мы в AdMe.ru отобрали распространенные ошибки, из-за которых резюме может оказаться в мусорной корзине.

Выбираем самое красивое и яркое фото для анкеты

В некоторых странах компании практически не рассматривают документы, к которым приложена фотография. А все потому, что менеджеру потом могут предъявить претензию, что он выбрал соискателя, руководствуясь исключительно его внешними данными. Если уж и размещать в резюме фотографию, то максимально нейтральную. Потому что яркие снимки из домашнего архива или отпуска вызовут в лучшем случае недоумение.

Добавляем лишние делали в резюме

Резюме не должно быть слишком длинным. На самом деле начальство редко интересуется увлечениями и интересами работников, если они не имеют прямого отношения к будущей деятельности. Тот факт, что человек увлекается чтением, рыбалкой или горными лыжами, никак не влияет на способность выполнять свои обязанности. А любовь к экстремальным видам спорта вообще может смутить, так как они относятся к травмоопасным. Итак, получила я резюме. Объемное такое. Начинаю читать и радуюсь. Ко 2-й странице я уже под впечатлением от опыта этого кандидата. Дохожу до 3-й, и у меня отвисает челюсть: она вся от начала до конца забита его селфи. Совершенно непонятно, зачем нужно было прикреплять столько фоток. Так мы его на работу и не взяли. © Claudia Georgiana / Quora

Не указываем декрет и перерыв на больничный в биографии

Многие боятся включать вынужденные перерывы в трудовом стаже и объяснять их, предполагая, что такая информация вызовет отрицательную реакцию. На самом деле эти «белые пятна» видны опытному рекрутеру с первого взгляда. Если на рассмотрении одновременно находится несколько кандидатов, то именно соискатель с неполной биографией будет отклонен. К сожалению, задавать ему вопросы до приглашения на собеседование никто не будет.

Перечисляем свои многочисленные обязанности, не упоминая конкретные достижения, подкрепленные цифрами

Многие стараются потрясти будущее руководство многочисленными обязанностями, которыми их нагружали на предыдущих местах работы. Но никакой полезной информации в этих сведениях нет, если не упоминать, каких результатов человек в итоге добился. Ведь можно хоть ночевать в офисе, а никакого толка от этого не будет.

Отправляем одно резюме на все вакансии

Размещая новую вакансию, работодатели обычно перечисляют все качества и умения, которые они хотели бы видеть в кандидате. Поэтому спешить и отправлять всем потенциальным начальникам одно и то же резюме не следует. Лучше внимательно прочесть требования, ознакомиться с информацией о компании, понять, какой же специалист им нужен. Это поможет выбрать необходимый дизайн документа и подходящее наполнение.

Используем сложные аббревиатуры

В каждой профессии есть свои сокращения, которые обозначают те или иные действия, предметы, процессы и пр. Конечно, их можно включать в документ, но лучше давать расшифровку в скобках. В ином случае резюме становится малопонятным, а у работодателя возникает ощущение, что на него таким образом пытаются произвести впечатление. Но значительно больший эффект оказывает демонстрация достижений, а не знаний. Пришло мне как-то увлекательное резюме, в котором количество аббревиатур превышало все мыслимые пределы. То есть весь текст состоял почти исключительно из сокращений и глаголов, их связывающих. В духе «Обучаясь в ГВД, я получил сертификаты СЗД, КГВ и АОМ». Изучение этого документа напоминало сцену из шпионского боевика, где специалист корпит над криптограммой. Минут через 15 я сдалась и бросила это гиблое дело.

Сохраняем файл в неправильном формате

Иногда люди не обращают внимания, в каком именно формате они отправляют свое резюме. Если документ не открывается с первой попытки или запрашивает скачивание дополнительной программы, то, скорее всего, само письмо просто удалят. Только в исключительных случаях соискателя попросят отправить новый документ. Лучший вариант — это файлы doc. Довелось мне как-то искать персонал для новой гостиницы. Разместила объявление, оставила контактные данные и приготовилась ждать, потирая лапки. Резюме посыпались как из рога изобилия. Но особенно повеселил меня один кандидат, который в час ночи прислал мне на телефон фото своей анкеты и зачем-то паспорта. На телефоне я смогла открыть резюме, но разглядеть ничего не получалось. Промучившись минут 10, окончательно разозлилась, удалила файл, а номер внесла в черный список.

Слишком творчески подходим к оформлению самого документа

Некоторые соискатели слишком увлекаются графическим разнообразием при создании документа: используют несколько вариантов шрифтов, выбирают яркие цвета. Такие документы выглядят броско и необычно, но изучать их — сущее испытание. В глазах рябит, найти нужную информацию сложно, и в результате специалист отправляет резюме в мусорную корзину, отчаявшись вычленить необходимые факты. В документе должны присутствовать необходимые графические элементы. Но все они служат тому, чтобы сведения о соискателе можно было легко и быстро найти. Как-то раз наткнулась на очень живописное резюме. Парень, видимо, только что обнаружил все богатство и разнообразие шрифтов. Потому что в самом документе использовал, наверное, дюжину различных вариантов. Мы радостно посмеялись, прежде чем отправить бумагу в урну. © El Klecanda / Quora

Расписываем слишком длинное вступление

Вступительная часть документа должна содержать ответ на главный вопрос: почему работодатель должен отдать вакансию именно этому человеку? В идеале текст должен занимать один абзац, где будут указаны самые яркие моменты карьерного роста, приобретенные навыки и важные достижения. Обычно сотрудники компании достаточно быстро пробегают глазами присланные резюме. Объемные и многословные документы изучать сложно, а в потоке информации теряется масса важных нюансов.

Даем резюме неверное название

Каждому работодателю приятно видеть, что будущий сотрудник ответственно относится к предлагаемой должности. Поэтому, когда на почту приходит файл, озаглавленный «Мое новое резюме № 2», это вызывает легкое чувство обиды. Название документа должно содержать полное имя и фамилию соискателя, а также должность. Тем более что так удобнее сохранять файлы, отредактированные специально под запрос от конкретной фирмы.

Пропуск ключевых слов

Ключевые слова имеют особенное значение, если человек отправляет резюме в крупную компанию или большое рекрутинговое агентство. Дело в том, что в этих организациях первичную обработку файлов осуществляют специальные программы, а не люди. А компьютер сортирует документы, основываясь в том числе и на ключевых словах. Если они есть — резюме переходит на дальнейшую обработку. Если нет — отправляется в утиль.

А как вы думаете, какой самый сложный этап устройства на работу: составление резюме или собеседование?