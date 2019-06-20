11 ошибок, которые допускают практически все родители, отдавая ребенка в детский сад

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Дети тяжелее взрослых привыкают к новым людям и обстоятельствам, а первое разлучение с мамой всегда воспринимают болезненно. Крики, слезы, буйные и молчаливые протесты знакомы многим родителям. Но все это может оказаться лишь рассказом о чужом опыте, если подготовиться к адаптации правильно.

AdMe.ru узнал у психологов о самых частых ошибках, которые допускают мамы и папы, приводя детей в детский сад.

1. Отдают ребенка в сад в слишком раннем возрасте

В 1,5 года (когда большинство мам выходит на работу после декрета) маленький человек испытывает очень большую эмоциональную привязанность к родителям. Он уже начинает по-своему ощущать этот мир, но не во всем может самостоятельно разобраться. В этот период у крохи формируется понятие ближнего окружения, он активно познает все вокруг и нуждается в поддержке. Психологи утверждают, что разрывание тесной связи между матерью и ребенком в 1,5 года может обернуться для обеих сторон стрессом, и не рекомендуют отдавать малыша в сад раньше 3 лет.

2. Сравнивают детский сад с работой

Каждый родитель хоть раз слышал от ребенка фразу «не хочу в сад». Но не все правильно справлялись с этим маленьким протестом. Сравнение детского сада и работы в такой ситуации обычное дело, но только ни к чему хорошему оно не приводит. Ребенок начинает вспоминать, какими уставшими мама и папа приходят с работы, и еще больше противится походу в сад. В этот момент место с игрушками и добрыми воспитателями превращается в сознании малыша во что-то пугающее. Конечно, он не захочет туда возвращаться.

Чтобы избежать подобного поворота событий, стоит разобраться, почему ребенок отказывается идти к воспитателям, чего он боится, за что переживает. После выяснения сути проблемы решить ее будет гораздо легче.

3. Делают перерывы в посещении детского сада

Речь здесь не о болезни и других уважительных причинах, а о поощрении желания ребенка не ходить в сад. Несколько дней дома не помогут малышу лучше адаптироваться. Но зато он быстро поймет, что посещение детского сада необязательно, и будет добиваться своего всеми силами.

4. Запрещают брать из дома в детский сад игрушки

Когда кроха несет в детский сад игрушку, он берет вместе с ней частичку своего дома. Малыш чувствует себя увереннее, смелее, становится более открытым к общению. Поэтому ни в коем случае не стоит запрещать ему брать с собой любимые вещи, даже если это будут не совсем обычные предметы: ложки, прищепки или папины носки.

5. Избегают тактильного контакта и разговоров после сада

Любой ребенок (особенно маленький), который начинает привыкать к детскому саду, чувствует себя потерянным и одиноким. Он переживает разрыв с родителями и сильно скучает. При встрече с мамой ему очень важно почувствовать ее любовь и поделиться своими эмоциями. Кто-то хочет посидеть на коленях, кто-то — обнять. Не стоит отказывать. Необязательно тратить на игры и разговоры много времени, достаточно всего 20-30 минут в день. Однако важно, чтобы это время было полностью посвящено общению.

6. Пропускают адаптационный период

Родители, которые торопятся поскорее выйти на работу, порой отдают детей в детский сад сразу на полный день. Психологи настоятельно советуют так не поступать и приучать ребенка к саду постепенно, начиная с нескольких часов. Это снизит уровень тревожности малыша и сделает разлуку с матерью менее болезненной.

7. Плохо отзываются о воспитателях в присутствии ребенка

Важная задача родителей — сформировать у своего малыша положительное впечатление о саде и воспитателях. Он будет легче идти на контакт и оставаться без мамы, если поймет, что находится безопасности. Дети очень легко считывают эмоции родителей, и если мать тревожна, возбуждена, с негативом отзывается о воспитателях, не стоит удивляться отказам ребенка идти в детский сад.

8. Отправляются после садика в многолюдные места

Скопление новых людей вокруг маленького человека всегда стресс для него. Поэтому после детского сада лучше всего направиться в тихое уединенное место, погулять, пообщаться с малышом наедине. А по приходу домой заняться спокойной деятельностью — поплавать в ванне, почитать книгу или порисовать. Походы в гости и другие оживленные места лучше отложить на выходной день, чтобы избежать перевозбуждения ребенка.

9. Не соблюдают распорядок дня

Обычно дети, которые дома жили вне определенного режима, в саду испытывают дополнительный стресс. Они вынуждены привыкать не только к новой обстановке, новым людям, но и к распорядку. Разумным решением будет заранее приучить ребенка вставать, ложиться и принимать пищу в одно и то же время.

10. Разыгрывают исчезновение мамы

Знакомая многим ситуация: ребенок увлечен игрушками, а мама тем временем тихонечко уходит, чтобы его не беспокоить. Казалось бы, все правильно, пусть малыш играет. Но в тот момент, когда обнаружит «пропажу» мамы, он будет испытывать панический страх и одиночество. Такие внезапные исчезновения формируют в сознании крохи ощущение, что мама может бросить его и сбежать в любой момент.

11. Торопятся, собираясь в сад

Очень часто мамы из лучших побуждений дают малышу поспать перед садом лишние полчаса. А потом начинают поторапливать его, раздражаться и повышать на ребенка голос. Стоит ли говорить, что хорошего настроения ни у кого не будет?

С утра детям нужно немного больше времени, чем взрослым, чтобы проснуться и прийти в себя. И больше времени, чтобы дойти до детского сада, подготовиться и настроиться на день. Стоит это учитывать.

А какие рекомендации по привыканию к детскому саду можете дать вы?