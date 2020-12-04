11 обыденных фраз, которые лучше не произносить, чтобы не выставлять себя на посмешище

Большинство людей считают себя умнее среднестатистического человека. К такому выводу пришли американские ученые Патрик Хек и Дэниел Саймонс. Они провели масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что 65 % опрошенных оценивают свои умственные способности выше среднего. Правда, эти самонадеянные суждения не всегда соответствуют действительности. Как показывает опыт, чем глупее человек, тем более высокого мнения он о своем интеллекте.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как именно проявляется глупость. Сегодня в нашей подборке — 12 фраз, которые с головой выдают недалекого человека.

«А что с лицом?»

Сделавшего подобное замечание человека навряд ли волнуют реальные проблемы собеседника. Под дружеским участием прячется обыкновенное желание возвыситься за чужой счет. Ощутив язвительный укол в свой адрес, собеседник обычно чувствует стыд и неловкость. А зря. Ведь человек, задавший бестактный вопрос, на самом деле просто демонстрирует свою глупость и невоспитанность.

«Моя жизнь — мои правила»

Жить согласно своим принципам и убеждениям — нормально. А вот кичиться этим — мягко говоря, странно. Если человек всячески подчеркивает свое превосходство над другими, не подкрепляя подобные заявления никакими личными достижениями, то это просто пустое бахвальство. Со стороны это выглядит глупо и смешно.

«Никто никому ничего не должен»

Данный постулат хорош, но только тогда, когда он не становится гимном социальной безответственности и не переходит все разумные границы. Не строить неоправданных ожиданий относительно других людей — это одно. А вот бегать от ответственности, вести себя нагло и непорядочно, бравируя лозунгом «никто никому ничего не должен», — совсем другое. Недалекие люди, как правило, видят только одну сторону медали — ту, которая выгодна только им.

«У тебя просто мужика нормального не было»

Удобная фраза, которая, кажется, призвана объяснить все женские проблемы: от экзистенциального кризиса до внезапно вскочившего на носу прыщика. Заявлять, что поведение женщины зависит только от наличия или отсутствия в ее жизни мужчины, — не что иное, как гендерная манипуляция. Чаще всего к ней склонны люди с ограниченным мышлением и узкими взглядами.

«Я не специалист, но...»

Люди с ограниченным мышлением, как правило, не могут адекватно оценить свои способности в силу низкого уровня профессиональной квалификации. Твердолобая уверенность в собственной компетентности позволяет им легко и непринужденно с видом эксперта раздавать непрошеные советы направо и налево. Умные люди в таких случаях предпочитают молчать, понимая, что их знаний и навыков может быть недостаточно, чтобы судить о том, в чем они не разбираются.

«Учи матчасть!»

Эффектный способ указать собеседнику на его некомпетентность в элементарных вопросах. Говорится эта фраза обычно с чувством абсолютного интеллектуального превосходства и нескрываемым презрением к оппоненту. Как ни странно, многие люди, умничающие с помощью этой присказки, даже не знают, что «матчасть» в этом словосочетании означает материальную часть, а не математическую.

«Я не обиделась, я сделала выводы»

Нет среди нас человека, который хотя бы раз в жизни не обижал кого-то из близких и не был обижен сам. Порой легче помириться и все забыть, а иногда лучшим решением является разорвать отношения. Но если обиженный человек заявляет: «Я не обиделся, я сделал выводы», то все, пиши пропало. Обидчику ясно дают понять: что бы он ни делал, прощения ему не видать. Удивительно, но жертва при этом не прекращает общение, а мучает «оскорбителя» угрюмым молчанием и холодным пренебрежением. Разумный человек подобными манипуляциями не занимается.

«Будь проще, и люди к тебе потянутся»

Примитивный совет, который не раз выдавался за народную мудрость. Этот постулат плох тем, что абсолютно не учитывает того факта, что все люди разные: кто-то заводила и весельчак, притягивающий к себе людей, словно магнит, а кто-то — тихоня и интроверт, не терпящий шумные компании. К чему же тогда такое упрощение? Может быть, лучше просто быть самим собой? И тогда необходимость общения с людьми, с которыми не по пути, отпадет сама собой.

«Как у тебя может быть депрессия? Жизнь ведь так прекрасна!»

Люди, не обремененные эмоциональным интеллектом, никак не возьмут в толк, что осенняя хандра или плохое настроение — это не депрессия. Депрессия — серьезное психическое заболевание, обусловленное биохимическими, генетическими и психологическими факторами. Советовать человеку, столкнувшемуся с этим недугом, что-нибудь вроде «Погуляй — и все пройдет, ведь жизнь так прекрасна» — бессмыслица. С тем же успехом можно предложить больному астмой: «Подыши, ведь в мире так много воздуха!»

«Раньше бабы в поле рожали, и ничего, и дети здоровее были»

Времена раньше были другие: на женские плечи ложились заботы по дому и тяжелый физический труд, не было ни тщательных обследований, ни качественной медицинской помощи. Правда, и статистика в те годы была совсем другая. Согласно данным за 1867–1911 годы, к 1-му году жизни из 10 младенцев в среднем выживало лишь 7. Сегодня, к счастью, эти показатели ниже почти в 40 раз. Но зашоренность взглядов, умноженная на упрямство, твердо стоит на своем: «раньше было лучше».

«Говорите за моей спиной? Значит, я впереди!»

Фраза, которая произносится с подчеркнутым снисхождением и выдает комплексы человека с головой. Тот, кому действительно нет дела до того, что о нем думают другие, не только никогда не выскажет подобную мысль вслух, но даже не допустит ее. А вот если человек отчаянно подчеркивает свое превосходство, то он лишь пытается казаться крутым и независимым, но не является таким на самом деле.