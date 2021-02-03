11 особенностей поведения, которые говорят о синдроме тетки у молодой женщины

Редкая женщина не хочет чувствовать себя юной, легкой в общении, привлекательной. Но иногда молодость покидает нас вовсе не тогда, когда мы становимся старше, а когда в поведении появляются тревожные звоночки, которые называют синдромом тетки. Как говорится, внезапно дама поняла, что на кассе ругается из-за ценника не какая-то странная женщина, а она сама. Кстати, в старину словом «тетка» называли лихорадку — болезнь, в те времена ведущую к верной гибели.

Мы в AdMe.ru решили спросить у коллег, какие черты кажутся им проявлением этого синдрома, и они назвали наиболее характерные.

1. Любит обсуждать чужую личную жизнь

Любительницы сплетен могут показаться приятными собеседниками и даже неравнодушными и заботливыми людьми. Ведь они обсуждают кого-то, чтобы помочь ему. Но так ли это? Такое поведение позволяет лишь самоутвердиться за счет других: «Ведь у меня не все так ужасно в жизни, как у них». В первый раз человек может участвовать в такой беседе ради любопытства. Но быстро проведет параллель: сегодня о других говорят со мной, а завтра — обо мне с другими. Поэтому привлекать таким образом новых знакомых — плохая идея. Что же касается влияния этой привычки на личность, то надо заметить, что человек, который любит сплетничать, не развивается, не берет ничего нового от людей. Он только проживает чужую жизнь, даже если ему так не кажется.

2. Скандалит на ровном месте под видом защиты своих границ

Изначально словосочетание «психологические границы личности» использовалось для того, чтобы обозначить, где заканчивается твоя территория и начинается территория другого человека, на которую нельзя заходить. Но многие решили, что нужно защищать свои границы, нападая на чужие. Именно так выглядят скандалы на ровном месте, когда нам кажется, что нам чего-то недодали, нас обделили, обманули. И чем хуже психологическое состояние человека, тем больше он чувствует себя обиженным. Большинство же таких проблем, если здраво рассудить, можно решить быстро и спокойно. Конечно, это не значит, что не стоит отстаивать свои права, если вы действительно стали жертвой обмана или недобросовестного отношения. Но когда вы слишком часто видите несправедливость по отношению к себе и сразу же бросаетесь в бой — это уже звоночек.

3. Хочет навязать другим свое видение мира

Наверное, многие, отвечая на вопрос, как проявляется синдром тетки, вспоминают непрошеные советы, которые они получали в изобилии. Чаще всего они касаются самых популярных и болезненных тем: личная жизнь, семья, работа, рождение и воспитание детей. И тот факт, что кто-то делает иначе, чем принято у большинства, вызывает у «тетки» просто непреодолимое желание дать указание и научить уму-разуму. Если у вас возникает потребность поделиться опытом, просто напомните себе, что ни один человек не будет пользоваться советом, которого не просил.

4. Излишне консервативна в подборе гардероба

Консервативность в одежде — это не хорошо и не плохо. Но если вы стали слишком часто выбирать немаркие и удобные вещи вместо тех, которые вам действительно хочется купить, задумайтесь, не слишком ли мало вы себе позволяете. Ведь забота о себе заключается и в приобретении наряда, доставляющего радость, а не только в покупке того, что необходимо. А еще важно не перешагнуть ту грань, когда вы становитесь слишком серьезной и совсем не допускаете легкости и даже иронии по отношению к тому, как вы одеты сегодня.

5. Ведет себя как ханжа

Ханжество и неумение принять новые правила игры — это в какой-то мере двуличие. Это показное (пусть только для себя) стремление соответствовать нормам и требовать того же от других людей. Причем нередко эти правила человеком совсем не выполняются. Такой «тетке» характерны использование двойных стандартов, агрессивность, а цепляние за свой «чистый образ» иногда становится смыслом жизни. Главное не принять в себе какие-то черты, а доказать: я лучше, сильнее других людей.

6. Любит жаловаться на жизнь

Нытье, даже замаскированное под душевную беседу, выдает в нас мученика, который любит привлекать внимание к своим проблемам. Это не значит, что не нужно делиться с близкими своими переживаниями. Но злоупотреблять этим не стоит. Мученикам-«теткам» необходимо, чтобы все знали, что они страдают и, как правило, что виноват в этом кто-то другой. Они ни за что не признают, что причина неудач кроется в них самих, ведь, по их мнению, они не получают признания, которое заслуживают.

7. Перестает следить за собой

Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать домашний уют и чистоту. Но зацикливание на этом не ведет ни к чему хорошему. Особенно если домашние заботы отнимают время и желание заниматься собой. В результате дом становится безупречным, чего нельзя сказать о внешности. А ведь именно она в том числе влияет на наше самоощущение и настроение, даже если мы это отрицаем.

8. Осуждает новое поколение

«Тетку» хлебом не корми — дай вспомнить прошлое. Она абсолютно уверена: раньше ее окружали достойные личности, а сейчас молодежь выросла совершенно непонятная. Женщины были женственнее, мужчины — мужественнее, трава — зеленее, а газировка — вкуснее. Такие рассуждения свойственны пожилым людям. Но если об этом начинают говорить молодые дамы, стоит серьезно задуматься об их восприятии жизни.

9. Имеет свое «ценное» мнение обо всем на свете

«Тетка» не может скрыть свое мнение, оно все время рвется наружу. И неважно, что она обижает людей. Такой человек искренне считает себя правдорубом, прямым цельным индивидом, который не лжет и ничего не скрывает. Но такое поведение имеет мало общего с любовью к правде. Это всего лишь вопиющая бестактность.

10. Скрывает свой возраст и отчаянно молодится

У тех, кого настигает синдром тетки, сложные отношения с собственным возрастом. Они либо упорно отрицают его, либо, наоборот, нарочито открыто говорят о нем, намекая на то, что для этих лет они еще о-го-го! Это выливается в неадекватное восприятие своей внешности, признаков старения. Такие люди, будто дети, не способны изменить свое поведение и стиль одежды и ведут себя, как в ранней юности.

11. Сопротивляется всему новому и не хочет учиться

Нежелание развиваться, узнавать новое в жизни и работе говорит о возрасте больше, чем реальные года. Как только вы решили, что все знаете, синдром тетки уже на пороге.